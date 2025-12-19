Giriş
    Honda, çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durduruyor

    Honda, çip tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle Japonya ve Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu. Sorunun kaynağı Nexperia olabilir.

    Honda, çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durduruyor Tam Boyutta Gör

    Küresel otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, üretim planlarını bir kez daha sekteye uğrattı. Honda, yarı iletken tedarikinde yaşanan ciddi aksamalar nedeniyle Japonya ve Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirketin aldığı bu kararın arkasında köklü çip üreticilerinden Nexperia çevresinde yaşanan jeopolitik ve ticari gerilimlerin etkili olduğu belirtiliyor.

    Üretimde frene basıldı

    Honda tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Japonya’daki bazı üretim tesislerinde 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretim tamamen durdurulurken 9 Ocak’a kadar olan süreçte ise kapasite düşürülerek faaliyetlere devam edilecek. Hangi tesislerin etkileneceği resmi olarak paylaşılmasa da sektör kaynakları bu kararın ağırlıklı olarak iç pazara yönelik üretim yapan Suzuka ve Saitama fabrikalarını kapsadığını öne sürüyor. Bununla birlikte şirket, Çin’deki üç fabrikasını da 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında geçici olarak kapatacak.

    Digitimes’ın aktardığı bilgilere göre Honda’nın üretimi yavaşlatmasının temel nedeni, Nexperia’dan tedarik edilen çiplerin temininde yaşanan ciddi sıkıntılar. Nexperia, TSMC veya Samsung gibi ileri seviye yarı iletkenler üretmese de dünya genelinde en büyük çip üreticilerinden biri konumunda bulunuyor. Bu nispeten düşük maliyetli bileşenler elektrikli direksiyon, otomatik cam sistemleri ve benzeri kritik araç fonksiyonlarında yaygın olarak kullanılıyor ve modern otomobiller için vazgeçilmez kabul ediliyor.

    Nexperia etkisi Japonya’da

    Sorunların fitili, Ekim ayı ortasında Hollanda hükümetinin Çinli Wingtech bünyesindeki Nexperia’ya el koymasıyla ateşlendi. Söz konusu müdahale kısa sürede uluslararası bir gerilime dönüştü ve Pekin yönetimi, Nexperia’nın bazı ürünlerinin ihracatını engelleyerek küresel otomotiv tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Gerilimin uzamasıyla birlikte Japon otomotiv sektörü, alternatif çip tedarikçilerinin bulunmasının veya Nexperia’dan yeniden sevkiyat yapılmasının zaman alacağı uyarısında bulundu. Nitekim Volkswagen ve BMW’nin de ekim ayı sonlarında üretim hızını düşürdüğü, kasım ortasında ise otomotiv çip kıtlığına dair alarm zillerinin yeniden çalmaya başladığı bildirildi.

    Son dönemde ise sınırlı da olsa olumlu gelişmeler yaşandı. Hollanda hükümeti, Çin’deki birimden yapılan çip sevkiyatlarının yeniden başlaması ve şirketin mali sorunlarının çözülmesi halinde Nexperia üzerindeki kontrolünü bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Buna rağmen, sektör kaynakları bazı temel sorunların çözüme kavuşmadığını ve otomotiv çip tedarik zincirindeki aksaklıkların etkisinin devam ettiğini vurguluyor.

