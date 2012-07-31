RIM, 13 Ağustos'tan itibaren 3000 çalışanıyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor

2013 mali yılı ilk çeyrek finansal raporu kapsamında, 7.8 milyon adet BlackBerry modeli satışı ve 260.000 adet PlayBook tablet satışı açıklayan Research in Motion'ın gelirleri ilk çeyreğe kıyasla %33 oranında azalarak 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Net zarar ise 518 milyon dolar seviyesindeydi. Bu tablo üzerine Kanada merkezli üretici, 5000 çalışanıyla yollarını ayırma kararı almıştı.



5000 çalışanın 2000'i ile yolların ayrıldığı; geriye kalan 3000 çalışanın daha 13 Ağustos'tan itibaren işten çıkarılacağı bildiriliyor. İşten çıkarma sürecinin en geç 31 Ağustos'a kadar devam edeceği söylenmekte. Zira 31 Ağustos'ta, ikinci çeyrek Research in Motion için sona ermiş olacak.

