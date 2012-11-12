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RIM, BlackBerry 10'u 30 Ocak 2013'de tanıtacağını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM, kendi blogu üzerinden yaptığı bir açıklamada yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10'un tanıtım etkiliğini 30 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu.

BlackBerry 10 ile birlikte piyasaya çıkış yapacak cihazları ve çıkış tarihlerini de paylaşacaklarını belirten RIM, mobil işletim sistemiyle ilgili bazı detayları daha önce duyurmuştu. Geliştiricilere özel cihazlarını geçtiğimiz aylarda sunan şirketin BlackBerry 10'u 2013'ün ilk çeyreği için yayınlaması bekleniyor. Daha önce gerçekleşen sızıntılara bakıldığında RIM'in N ve L olmak üzere iki yeni cihaz serisini satışa sunacağı tahmin ediliyor. Söz konusu serilerde N serisi cihazların QWERT klavye ve dokunmatik ekranla geleceği belirtilirken, L serisinin ise tamamen dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor.

RIM'in büyük umutlar bağladığı mobil işletim sistemi BlackBerry 10 ile birlikte neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.blackberry.com/2012/11/blackberry-10-launch-event/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+InsideBlackberry-TheOfficialBlackBerryBlog+%28Inside+BlackBerry+-+The+Official+BlackBerry+Blog%29 Yorum Yaz
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4Crumby 6 yıl en beğenilen
Ben de bb kullanicisiyim bizlere yaptiklari adiliklerden(zirt pirt isletim sistemi degistirmeleri ve destek vermemeleri) sonra bi daha bb almam en iyi telefonu yapsa yine almam malzeme kalitesi olarak da hic memnun degilim 2yil icinde tuslari bozulmaya basladi boyasi zaten ilk aydan atmaya basladi bi daha beles verseler satmak icin alirim.
Ben de bb kullanicisiyim bizlere yaptiklari adiliklerden(zirt pirt isletim sistemi degistirmeleri ve destek vermemeleri) sonra bi daha bb almam en iyi telefonu ...
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BarGoS 6 yıl
arkadaşlar ben bir bb fanatiği olarak şunu söyleyeyim size , os 7 de dahil eski bütün seriler java tabanlı işletim sistemini kullanıyor ve multimedia + oyun kategorisinde pek başarılı olamıyor bu sistem malesef. ama bb 10 öyle değil. dünyanın en sağlam işletim sistemi olarak kabul edilen qnx tabanlıdır ve playbook tablet kullanma şansınız olduysa , akıcılığı stabiliteyi ve multimedia nın ne kadar kaliteli yapıldığınıda görmüşsünüzdür. bb 10 un tek rakibi ios tur çıktıgında herkes hayran kalıcak adım gibi eminim.eğer fırsatı olan varsa bir playbook tableti denesin birkaç dakika , şuanda ttnet ofislerinde test edilebilir durumda satıştadır.
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Meert. 6 yıl
Arkadaşlar BB10 sadece Os olarak mı gelecke yoksa yeni bir telefon serisi de mi geliyor ?
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Eger klavyelı telefon alınacaksa bb alınmalı. Adamlar klavye dızaynını cok guzel yapıyor. Ozellıkle bold serısınde yag gıbı yazılıyor.
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Fanfinifon 6 yıl
Yahu bu bb lerin hastasıydım eskiden..Gelgelelim bir süre curve kullandım..Tamamen tiksindim bbden..Curve olduğu için değil.Arkadaş akıllı telefonda multimedya desteği bu kadar mı kötü olur..
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nurettinaz 6 yıl
Şu an nokia e 6 kulllanıyorum ve aldığımda bold 9790 daha yoktu ve malesef eski bir teknoloji yerine nokiayı tercih etmke zorunda kaldım. Ancak curve serisini kullanma fırsatım oldu ve bu telefonumun başına herhangi bir şey olursa bir sonraki telefonum kesinlikle bb olacak. Ancak RIM gerçekten çok yanlış politikalar izliyor umarın sonu hüsran olmaz.
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rainblackk 6 yıl
Bb nin akilli telefon sektorn onculeri arada olmasini coisterim bb 7.1 isletim sistemli bir telefon kullin anlarsiniz
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SystemApps 6 yıl
windows phone ye katılan kurtuluşu bulur kendi başına bi yerlere gelmek zordan da öte zor oğlu zor...
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OKANATLI 6 yıl SystemApps
SystemApps

windows phone ye katılan kurtuluşu bulur kendi başına bi yerlere gelmek zordan da öte zor oğlu zor...

şu an yapılacak en akıllı hamle bu ama bakalım yapılabilecekmi ...
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necros76 6 yıl
inşallah iyi olur çünkü bazarda büyük rekabet var.RESİMDE Kİ ADAM BİZİM BAKKALCIYA ÇOK BENZİYOR.
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necros76 6 yıl
inşallah iyi olur.Resimdeki adam bizim bakkalcıya benziyo
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asalet03 6 yıl
BB işletim sistemi güzel kendine özgün ve güvenlik konusundada sağlam ancak cihazlarındaki malzeme kalitesi tartışılır ayrıca akıllı telefon pazarı çok hızlı degişiyor nokia bile ne hallere düştü bakalım bb 10 ile neler gelecek merak ediyorum...
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wozniak 6 yıl
Bir ara İlhan İrem vardı o nooldu yaa?
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4Crumby 6 yıl en beğenilen
Ben de bb kullanicisiyim bizlere yaptiklari adiliklerden(zirt pirt isletim sistemi degistirmeleri ve destek vermemeleri) sonra bi daha bb almam en iyi telefonu yapsa yine almam malzeme kalitesi olarak da hic memnun degilim 2yil icinde tuslari bozulmaya basladi boyasi zaten ilk aydan atmaya basladi bi daha beles verseler satmak icin alirim.
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