RIM, BlackBerry 10'u 30 Ocak 2013'de tanıtacağını duyurdu

RIM, kendi blogu üzerinden yaptığı bir açıklamada yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10'un tanıtım etkiliğini 30 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu.





BlackBerry 10 ile birlikte piyasaya çıkış yapacak cihazları ve çıkış tarihlerini de paylaşacaklarını belirten RIM, mobil işletim sistemiyle ilgili bazı detayları daha önce duyurmuştu. Geliştiricilere özel cihazlarını geçtiğimiz aylarda sunan şirketin BlackBerry 10'u 2013'ün ilk çeyreği için yayınlaması bekleniyor. Daha önce gerçekleşen sızıntılara bakıldığında RIM'in N ve L olmak üzere iki yeni cihaz serisini satışa sunacağı tahmin ediliyor. Söz konusu serilerde N serisi cihazların QWERT klavye ve dokunmatik ekranla geleceği belirtilirken, L serisinin ise tamamen dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor.





RIM'in büyük umutlar bağladığı mobil işletim sistemi BlackBerry 10 ile birlikte neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.blackberry.com/2012/11/blackberry-10-launch-event/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+InsideBlackberry-TheOfficialBlackBerryBlog+%28Inside+BlackBerry+-+The+Official+BlackBerry+Blog%29