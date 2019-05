Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi

Son dönemlerin en başarılı grafiklerine sahip oyunlarından biri olan Rise of Tomb Raider'ın PC ve Xbox One sürümlerinin grafiklerini değerlendirdik. Oyun GTX 970'te nasıl bir performans sunuyor.

Geçen yıl Xbox One için piyasaya çıkan, bu yılın başındaysa PC’de boy gösteren Rise of Tomb Raider otoritelerin ve oyuncuların büyük beğenisini kazandı. Görsel yönden de takdir edilen oyun özel efektlerle birlikte sinematik havayı daha iyi yakaladı. Biz de oyunun Xbox One ve PC sürümlerini karşılaştırıp PC için Nvidia işbirliği ile geliştirilen yeni teknolojilerin de bulunduğu özel efektleri değerlendirdik.PC ve Xbox One Grafik DeğerlendirmesiRise of Tomb Raider’ı Nvidia’nın üst seviyede yakaladığı başarılı fiyat/performans oranıyla yüksek satış adetlerine ulaşan Geforce GTX 970 ekran kartıyla oynadık.Oyun, GTX 970 üzerinde 1080p çözünürlükte, en yüksek ayarlarda, bütün özel efektler açıkken çoğunlukla 60 fps hızında çalışıyor. Aksiyonun tavan yaptığı sahnelerdeyse fps oranının 30 ila 45 arasında gidip geldiğine de şahit oluyoruz. Grafiklere gözle görülür etkisi olmayan tesellation ve motion blur gibi efektleri kapattığımızdaysa bu düşüşleri daha az yaşıyoruz. Bu düşüşlerin oyun deneyimini baltalamaması sevindirici. Yani Rise of Tomb Raider’ı GTX 970’le oldukça akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.Rise of Tomb Raider’ın son yıllarda çıkan en zengin görselliğe sahip oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Oyun hem oynanabilirliği hem de grafikleriyle keyifli zaman geçirmeyi garantiliyor. Biz her ne kadar güçlü bileşenlere sahip bir PC ile en yüksek ayarlarda görsel bir şölen yaşıyor olsak da Rise of Tomb Raider’ın Xbox One sürümü de oldukça kaliteli görsellere sahipti. Fakat oyunun PC sürümü özel efektler sayesinde Xbox One sürümüne göre daha hoş görünüyor. Geliştiriciler PC sürümünü hazırlarken her şeyi bire bir aktarmak yerine PC sürümünde grafikleri geliştirmişler.Tabi bu gelişmiş grafikler ile akıcı bir deneyim yaşamak isteniyorsa güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Tomb Raider’ın ayarlar kısmında detay seviyesi oldukça düşürülebiliyor olsa da 720P çözünürlük ve en düşük detay seviyesinde bile akıcı bir deneyim için GTX 750 ve üzeri bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.PC’de oyunun grafiklerini en düşük seviyeye çekince gerek karakterimiz, gerekse de çevre açıkçası bütün havasını kaybediyor. Oyunu en düşük ayarlarda oynamak atmosferi kesinlikle baltalıyor. Belki abarttığımızı düşüneceksiniz ama açıkçası oyunu bu şekilde hiç oynamamak daha iyi.Diğer taraftan grafikler normal seviyede bile gözlerinize bayram ettirecektir. Özellikle aksiyonun arttığı sahnelerde normal ile en yüksek ayarlar arasındaki farkı anlamak çok zor. O yüzden normal ayarlarda Purehair, HBAO+ ve Bloom gibi efektleri açarak görselliği sinematik hale getirebilirsiniz. Şimdi isterseniz bu efektlerin oyundaki etkisine yakından bakalım.PurehairCrystal Dynamics’in Purehair teknolojisi sadece tüy ve saçları daha gerçekçi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerini sürekli yakından gördüğümüz oyunların görsel gücünü de arttırıyor. Güzelliği ile bir çok oyuncunun hayranlığını kazanan Lara Croft da Purehair teknolojisi sayesinde harika görünüyor. Lara’ya yakından baktığımızda Crystal Dynamics’in Purehair teknolojisinin gücünü daha iyi anlıyoruz.Öyle ki sanki karakterimiz bir nesil atlamış gibi. Özellikle Purehair’i en yüksek ayarlara getirdiğimizde Lara’nın güzelliğine güzellik katılıyor. Purehair’in GTX 970’te fps değerlerini hemen hemen hiç düşürmemesi bizi memnun etti. Zaten bu teknoloji grafiklere çevrenin normal ile en yüksek ayarlarda gözükmesinden daha fazla etki ediyor. Yani görselliğe önem verenler Nvidia’nın Hairworks teknolojisine benzeyen Purehair’i mutlaka kullanmalı.HBAO+6- Rise of Tomb Raider’da kullanılan en önemli teknolojilerden biri Nvidia’nın HBAO+ gölgelendirme tekniği. Ortam ışığının her bir noktada nasıl görüneceğini ölçen bir gölgeleme ve kaplama teknolojisi olan HBAO+ gerçekçiliği önemli ölçüde arttırıyor. Türünün en iyisi olan bu gölgelendirme tekniği sayesinde mekanların derinliğini daha iyi algılayabiliyoruz.Bunun yanında yakındaki kaplamalar düz bir zemin olmaktan çıkıp her bir taş parçasının ayrı ayrı durduğuna şahit olabilirsiniz. Ortam gölgelendirmesi konusunda en gelişmiş teknik olan bu teknoloji özellikle GTX 970 gibi güçlü ekran kartlarını kullananların favorisi olacak. Ekran kartına çok fazla yük bindirmemesi yüzünden bu teknolojiyi daha gerçekçi görseller arayanlara öneriyoruz. Bitkiler, çadırlar, kayalıklar gibi her türlü nesnenin bu gölgelendirme tekniği sayesinde daha iyi göründüğüne şahit olacaksınız.BloomBildiğiniz gibi gerçek hayatta özellikle karanlık bir yerdeyken çok yoğun bir ışık kaynağıyla karşılaşınca gözlerimiz odaklanamaz. Işığa alışmak için bir sürenin geçmesi veya aydınlık bir ortama çıkmamız gerekir. Bloom efekti gerçek hayattaki bu durumu oyunlara uyarlıyor. Rise of Tomb Raider gibi mağaradan mağaraya koşturduğumuz bir oyunda bu efektin etkisini daha iyi hissediyoruz. O yüzden Bloom efektini de oyunun PC sürümünde aktif etmenizi öneriyoruz.Rise of Tomb Raider’da başka özel efektler de bulunuyor, ama bunların grafiklere etkisi oldukça az. O yüzden saydığımız 3 özel efekti normal ayarlarda açarak görsel şölen yaşayabilirsiniz. Bir başka PC performans değerlendirmesinde karşılaşmak üzere, hoşçakalın.