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Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi

3 yıl
36,7b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Son dönemlerin en başarılı grafiklerine sahip oyunlarından biri olan Rise of Tomb Raider'ın PC ve Xbox One sürümlerinin grafiklerini değerlendirdik. Oyun GTX 970'te nasıl bir performans sunuyor.
Geçen yıl Xbox One için piyasaya çıkan, bu yılın başındaysa PC’de boy gösteren Rise of Tomb Raider otoritelerin ve oyuncuların büyük beğenisini kazandı. Görsel yönden de takdir edilen oyun özel efektlerle birlikte sinematik havayı daha iyi yakaladı. Biz de oyunun Xbox One ve PC sürümlerini karşılaştırıp PC için Nvidia işbirliği ile geliştirilen yeni teknolojilerin de bulunduğu özel efektleri değerlendirdik.

PC ve Xbox One Grafik Değerlendirmesi
Rise of Tomb Raider’ı Nvidia’nın üst seviyede yakaladığı başarılı fiyat/performans oranıyla yüksek satış adetlerine ulaşan Geforce GTX 970 ekran kartıyla oynadık.

Oyun, GTX 970 üzerinde 1080p çözünürlükte, en yüksek ayarlarda, bütün özel efektler açıkken çoğunlukla 60 fps hızında çalışıyor. Aksiyonun tavan yaptığı sahnelerdeyse fps oranının 30 ila 45 arasında gidip geldiğine de şahit oluyoruz. Grafiklere gözle görülür etkisi olmayan tesellation ve motion blur gibi efektleri kapattığımızdaysa bu düşüşleri daha az yaşıyoruz. Bu düşüşlerin oyun deneyimini baltalamaması sevindirici. Yani Rise of Tomb Raider’ı GTX 970’le oldukça akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

Rise of Tomb Raider’ın son yıllarda çıkan en zengin görselliğe sahip oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Oyun hem oynanabilirliği hem de grafikleriyle keyifli zaman geçirmeyi garantiliyor. Biz her ne kadar güçlü bileşenlere sahip bir PC ile en yüksek ayarlarda görsel bir şölen yaşıyor olsak da Rise of Tomb Raider’ın Xbox One sürümü de oldukça kaliteli görsellere sahipti. Fakat oyunun PC sürümü özel efektler sayesinde Xbox One sürümüne göre daha hoş görünüyor. Geliştiriciler PC sürümünü hazırlarken her şeyi bire bir aktarmak yerine PC sürümünde grafikleri geliştirmişler.

Tabi bu gelişmiş grafikler ile akıcı bir deneyim yaşamak isteniyorsa güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Tomb Raider’ın ayarlar kısmında detay seviyesi oldukça düşürülebiliyor olsa da 720P çözünürlük ve en düşük detay seviyesinde bile akıcı bir deneyim için GTX 750 ve üzeri bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

PC’de oyunun grafiklerini en düşük seviyeye çekince gerek karakterimiz, gerekse de çevre açıkçası bütün havasını kaybediyor. Oyunu en düşük ayarlarda oynamak atmosferi kesinlikle baltalıyor. Belki abarttığımızı düşüneceksiniz ama açıkçası oyunu bu şekilde hiç oynamamak daha iyi.

Diğer taraftan grafikler normal seviyede bile gözlerinize bayram ettirecektir. Özellikle aksiyonun arttığı sahnelerde normal ile en yüksek ayarlar arasındaki farkı anlamak çok zor. O yüzden normal ayarlarda Purehair, HBAO+ ve Bloom gibi efektleri açarak görselliği sinematik hale getirebilirsiniz. Şimdi isterseniz bu efektlerin oyundaki etkisine yakından bakalım.
Purehair
Crystal Dynamics’in Purehair teknolojisi sadece tüy ve saçları daha gerçekçi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerini sürekli yakından gördüğümüz oyunların görsel gücünü de arttırıyor. Güzelliği ile bir çok oyuncunun hayranlığını kazanan Lara Croft da Purehair teknolojisi sayesinde harika görünüyor. Lara’ya yakından baktığımızda Crystal Dynamics’in Purehair teknolojisinin gücünü daha iyi anlıyoruz.

Öyle ki sanki karakterimiz bir nesil atlamış gibi. Özellikle Purehair’i en yüksek ayarlara getirdiğimizde Lara’nın güzelliğine güzellik katılıyor. Purehair’in GTX 970’te fps değerlerini hemen hemen hiç düşürmemesi bizi memnun etti. Zaten bu teknoloji grafiklere çevrenin normal ile en yüksek ayarlarda gözükmesinden daha fazla etki ediyor. Yani görselliğe önem verenler Nvidia’nın Hairworks teknolojisine benzeyen Purehair’i mutlaka kullanmalı.

HBAO+
6- Rise of Tomb Raider’da kullanılan en önemli teknolojilerden biri Nvidia’nın HBAO+ gölgelendirme tekniği. Ortam ışığının her bir noktada nasıl görüneceğini ölçen bir gölgeleme ve kaplama teknolojisi olan HBAO+ gerçekçiliği önemli ölçüde arttırıyor. Türünün en iyisi olan bu gölgelendirme tekniği sayesinde mekanların derinliğini daha iyi algılayabiliyoruz.

Bunun yanında yakındaki kaplamalar düz bir zemin olmaktan çıkıp her bir taş parçasının ayrı ayrı durduğuna şahit olabilirsiniz. Ortam gölgelendirmesi konusunda en gelişmiş teknik olan bu teknoloji özellikle GTX 970 gibi güçlü ekran kartlarını kullananların favorisi olacak. Ekran kartına çok fazla yük bindirmemesi yüzünden bu teknolojiyi daha gerçekçi görseller arayanlara öneriyoruz. Bitkiler, çadırlar, kayalıklar gibi her türlü nesnenin bu gölgelendirme tekniği sayesinde daha iyi göründüğüne şahit olacaksınız.

Bloom
Bildiğiniz gibi gerçek hayatta özellikle karanlık bir yerdeyken çok yoğun bir ışık kaynağıyla karşılaşınca gözlerimiz odaklanamaz. Işığa alışmak için bir sürenin geçmesi veya aydınlık bir ortama çıkmamız gerekir. Bloom efekti gerçek hayattaki bu durumu oyunlara uyarlıyor. Rise of Tomb Raider gibi mağaradan mağaraya koşturduğumuz bir oyunda bu efektin etkisini daha iyi hissediyoruz. O yüzden Bloom efektini de oyunun PC sürümünde aktif etmenizi öneriyoruz.

Rise of Tomb Raider’da başka özel efektler de bulunuyor, ama bunların grafiklere etkisi oldukça az. O yüzden saydığımız 3 özel efekti normal ayarlarda açarak görsel şölen yaşayabilirsiniz. Bir başka PC performans değerlendirmesinde karşılaşmak üzere, hoşçakalın.
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Frozzy45 3 yıl en beğenilen
Pardon...? ""Grafiklere gözle görülür etkisi olmayan tesellation..."" ... ?!?!

Cahilliğin dibine vurmuşsunuz. İşte başta Mesut Çevik olmak üzere sizin gibi cahiller yönetiyor bu siteyi.
Pardon...?""Grafiklere gözle görülür etkisi olmayan tesellation...""... ?!?!Cahilliğin dibine vurmuşsunuz. İşte başta Mesut Çevik olmak üze...
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Metal-Gear 3 yıl
Purehair TressFX oluyor yanlız. Crystal'in teknolojisi değil o, aslında AMD'nin TressFX'ini kullanıyorlar, ama nvidia anlaşmalı diye TressFX yazmamışlar belli ki. Crystal'in yaptığı şey spline-base saç modellemek, saçı modelliyorlar sadece. Render ve simülasyon işlemi TressFX'e ait.
Purehair TressFX oluyor yanlız. Crystal'in teknolojisi değil o, aslında AMD'nin TressFX'ini kullanıyorlar, ama nvidia anlaşmalı diye TressFX yazmamışlar belli ...
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bodyman700 3 yıl
neden bir amd kartla da denenmemiş oyun onu anlamadım :\
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mementopolis 3 yıl
madiko
Ya bu teste amdyide dahil edecektiniz ya da hiç bu topa girmeyecektiniz. Division grafik performans testi videonuzdan sonra bu ikinci ayıbınız oldu. Sizleri seviyorum gerçek oyuncularsınız, 31 yaşındayım öyle amdeymiş nvidiaymış filan marka fanatiğide değilim. Hakkaniyetli olmadı bu iş kusura bakmayın

Nvidia, icerik anlaminda Reklam yaptiriyor iste. en azindan bunu belirte bilirlerdi üstüne basa basa.
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simbolmina 3 yıl
Final Getsuga Tenshou
Metal-Gear
Final Getsuga Tenshou Evet bir DH klasiği olan NVIDIA reklamları. 3,5 gb ramli GTX 970i öve öve bitiremediniz. Oyunun texture ayarları en yüksek değerde 6 gb vram istiyor bilmiyorum farkında mısınız? Ayrıca öve öve bitiremediğiniz kart ile 30 fps gördüğünüzü söylüyorsunuz ve ayar kısmaktan bahsediyorsunuz.
Ve bu oyunda kullanılan saç teknolojisi AMD teknolojisidir. Açıldığı taktirde 3-5 fps anca götürür. NVIDIA teknolojisi saç ise 15-20 fps götürüyor. Arkadaşlar siz bu siteye bakmayın gidin kullanıcı yorumlarını okuyun, fiyatlara göz atın ona göre karar verin. Bu siteye göre tek ekran kartı üreticisi NVIDIA oluyor. GTX 970den daha ucuza R9 390 gibi bir kart 8 gb vram ve 512 bitlik veri yolu ile babalar gibi duruyor. Ben bile bir önceki nesil olan R9 290 kartım ile 30 fps görmedim bu oyunda. Sadece sovyet haritası var optimizasyonu rezalet orada düşüyor fps. Onun da kart ile alakası yok steam başlıklarını takip ederseniz herkesin o bölgeden şikayetçi olduğunu görürsünüz. Oyunun ilk 1-2 saatlik bölümünde geçen mekanlarda en düşük 45 çoğunlukla 60 fps de oynadım.
Bende GTX 970 yerine R9 390xi tercih ederim. Hem GTX 980ti ile kapışacak güce sahip, hemde nisbeten gtx 970ten daha ucuz. Kesinlikle R9 390x her manada 970i devirir. Tek problem amdnin dandik yazılım desteği. 980ti güzel ama acayip pahalı, f/p ürünü değil hiç. 970 ise önümüzdeki seneden itibaren tökezlemeye başlar. Daha şimdiden full grafikte 30 - 40 fps muhabbeti yapılan bir kart, para tuzağı resmen.
Yazılım desteği konusunda ben bir dandiklik görmedim hocam. Crimson ile yeni, hızlı ve basit bir arayüze geçtiler ben çok memnunum.

390x 1800 lira değill mi? 970 1300-1400 civarı
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Terminator T-800 3 yıl
Oyun için bugün yayınlanan yeni güncelleme ile DX12 desteği eklendi.
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BiilimAdamı 3 yıl
bu forumda zaten bir nvidia vs amd tartışmaları bir de konsol vs pc tartışmaları meşhurdur :D
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0quz28 3 yıl
stophart
bodyman700 neden bir amd kartla da denenmemiş oyun onu anlamadım :
zaten daha çok 970 reklamı gibi olmuş

öylede olabilir olmayada bilir çünkü geçen günkü division yayınında 4 pc dede nvdia kart vardı 980 ti 970 970 diye gidiyordu amd nin o seviyede kartı olmaya bilir ellerinde
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Seyrim 3 yıl
Grafik değil oynanabilirlik daha önemli.. Her türlü oynarım bu oyunu.. :)
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demo22 3 yıl
NO Console, No Cry Babyy.
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Final Getsuga Tenshou 3 yıl
Evet bir DH klasiği olan NVIDIA reklamları. 3,5 gb ramli GTX 970'i öve öve bitiremediniz. Oyunun texture ayarları en yüksek değerde 6 gb vram istiyor bilmiyorum farkında mısınız? Ayrıca öve öve bitiremediğiniz kart ile 30 fps gördüğünüzü söylüyorsunuz ve ayar kısmaktan bahsediyorsunuz.
Ve bu oyunda kullanılan saç teknolojisi AMD teknolojisidir. Açıldığı taktirde 3-5 fps anca götürür. NVIDIA teknolojisi saç ise 15-20 fps götürüyor.

Arkadaşlar siz bu siteye bakmayın gidin kullanıcı yorumlarını okuyun, fiyatlara göz atın ona göre karar verin. Bu siteye göre tek ekran kartı üreticisi NVIDIA oluyor. GTX 970'den daha ucuza R9 390 gibi bir kart 8 gb vram ve 512 bitlik veri yolu ile babalar gibi duruyor. Ben bile bir önceki nesil olan R9 290 kartım ile 30 fps görmedim bu oyunda. Sadece sovyet haritası var optimizasyonu rezalet orada düşüyor fps. Onun da kart ile alakası yok steam başlıklarını takip ederseniz herkesin o bölgeden şikayetçi olduğunu görürsünüz. Oyunun ilk 1-2 saatlik bölümünde geçen mekanlarda en düşük 45 çoğunlukla 60 fps de oynadım.
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Metal-Gear 3 yıl Final Getsuga Tenshou
Final Getsuga Tenshou

Evet bir DH klasiği olan NVIDIA reklamları. 3,5 gb ramli GTX 970'i öve öve bitiremediniz. Oyunun texture ayarları en yüksek değerde 6 gb vram istiyor bilmiyorum farkında mısınız? Ayrıca öve öve bitiremediğiniz kart ile 30 fps gördüğünüzü söylüyorsunuz ve ayar kısmaktan bahsediyorsunuz.
Ve bu oyunda kullanılan saç teknolojisi AMD teknolojisidir. Açıldığı taktirde 3-5 fps anca götürür. NVIDIA teknolojisi saç ise 15-20 fps götürüyor.

Arkadaşlar siz bu siteye bakmayın gidin kullanıcı yorumlarını okuyun, fiyatlara göz atın ona göre karar verin. Bu siteye göre tek ekran kartı üreticisi NVIDIA oluyor. GTX 970'den daha ucuza R9 390 gibi bir kart 8 gb vram ve 512 bitlik veri yolu ile babalar gibi duruyor. Ben bile bir önceki nesil olan R9 290 kartım ile 30 fps görmedim bu oyunda. Sadece sovyet haritası var optimizasyonu rezalet orada düşüyor fps. Onun da kart ile alakası yok steam başlıklarını takip ederseniz herkesin o bölgeden şikayetçi olduğunu görürsünüz. Oyunun ilk 1-2 saatlik bölümünde geçen mekanlarda en düşük 45 çoğunlukla 60 fps de oynadım.

Bende GTX 970 yerine R9 390x'i tercih ederim. Hem GTX 980ti ile kapışacak güce sahip, hemde nisbeten gtx 970'ten daha ucuz. Kesinlikle R9 390x her manada 970'i devirir. Tek problem amd'nin dandik yazılım desteği. 980ti güzel ama acayip pahalı, f/p ürünü değil hiç. 970 ise önümüzdeki seneden itibaren tökezlemeye başlar. Daha şimdiden full grafikte 30 - 40 fps muhabbeti yapılan bir kart, para tuzağı resmen.
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DH Misafiri 3 yıl
xbox one win10 entegresi ve dx12 ile çok şey kazandı...
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mavvrick 3 yıl
sağlam pc oyuncusu olarak hemen hemen her sene ekran kartı alıyordum ama iyiki ps4 almışım artık düşünmüyorum tavsiye ederim
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afulkem 3 yıl
Çok başarılı bir inceleme teşekkürler. Anlatım diliniz için de tebrik ederim.
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killuminati25 3 yıl
Orjinalden alıntı: EmuMaster

" Grafiklere gözle görülür etkisi olmayan tesellation ve motion blur gibi efektleri kapattığımızdaysa bu düşüşleri daha az yaşıyoruz."

Gözle görülür etkisi olmayan?Peki o zaman aşağıdaki karşılaştırmalara bakalım ;

1- images.nvidia.com/...

2- images.nvidia.com/...

3- images.nvidia.com/...

4- images.nvidia.com/...

5- images.nvidia.com/...

6- images.nvidia.com/...


Kaynak : geforce.com/...

Ayrıca kaynak'tan oyuna dair tüm görsel efektler açık ve kapalıyken ki halinin farklarını görebilirsiniz.


Başka bir konusunda gözlük takmalısın demiştim işte bu yüzden hocam.
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