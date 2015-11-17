Robotlar yüzünden 95 milyon insan işsiz kalacak

Robotlar gelişiyor ve gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor. Özellikle insansı robotların geldiği nokta gelecek için korkmamıza yeterli oluyor. Bank of England'in yaptığı son tahminler ise iş gücü açısından da geleceğin parlak olmadığını gösteriyor.

Bank of England'a göre önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde Amerika'da 80 milyon, İngiltere'de ise tam 15 milyon kişi robotlar nedeniyle işini kaybedecek. Toplamda 95 milyon insana işaret eden bu değerin her iki ülkedeki iş günücünü %50'sini oluşturması ise sürecin en korkutucu yayını oluşturuyor.

Robotlar tarafından ele geçirilecek işlerin başında kasa ödeme görevleri, reklamcılar, gazeteciler, müşteri hizmetleri, fabrika işçileri gibi alanlar yer alıyor ve aslında bu alanların hemen hepsinde bu değişim daha şimdiden yaşanıyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarıyla ödeme yapabiliyor, özel algoritmalar kişiye özel reklamlar gösteriyor, özel bilgisayar sistemleri otomatik haberler yazıyor, müşteri hizmetlerinde bilgisayarlar konuşuluyor ve birçok fabrika artık neredeyse insansız çalışıyor.

Yeni robotların ve makinelerin farklı olduğunu belirten Bank of England baş ekonomisti Andy Haldane, robotların geçmişten farklı olarak insan beyni gibi düşünüp hareket edebildiğini sözlerine ekliyor. İlk olarak idari, büro ve üretim işçilerinin robotlara teslim olacağını belirten Haldane, insanlara sadece çok düşük ve çok yüksek seviye kalacağını öngörüyor.

http://bgr.com/2015/11/16/robots-replacing-human-jobs/