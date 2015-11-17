Robotlar yüzünden 95 milyon insan işsiz kalacak

Haber Editörü
Robotlar gelişiyor ve gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor. Özellikle insansı robotların geldiği nokta gelecek için korkmamıza yeterli oluyor. Bank of England'in yaptığı son tahminler ise iş gücü açısından da geleceğin parlak olmadığını gösteriyor.
Bank of England'a göre önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde Amerika'da 80 milyon, İngiltere'de ise tam 15 milyon kişi robotlar nedeniyle işini kaybedecek. Toplamda 95 milyon insana işaret eden bu değerin her iki ülkedeki iş günücünü %50'sini oluşturması ise sürecin en korkutucu yayını oluşturuyor.
Robotlar tarafından ele geçirilecek işlerin başında kasa ödeme görevleri, reklamcılar, gazeteciler, müşteri hizmetleri, fabrika işçileri gibi alanlar yer alıyor ve aslında bu alanların hemen hepsinde bu değişim daha şimdiden yaşanıyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarıyla ödeme yapabiliyor, özel algoritmalar kişiye özel reklamlar gösteriyor, özel bilgisayar sistemleri otomatik haberler yazıyor, müşteri hizmetlerinde bilgisayarlar konuşuluyor ve birçok fabrika artık neredeyse insansız çalışıyor.
Yeni robotların ve makinelerin farklı olduğunu belirten Bank of England baş ekonomisti Andy Haldane, robotların geçmişten farklı olarak insan beyni gibi düşünüp hareket edebildiğini sözlerine ekliyor. İlk olarak idari, büro ve üretim işçilerinin robotlara teslim olacağını belirten Haldane, insanlara sadece çok düşük ve çok yüksek seviye kalacağını öngörüyor.
http://bgr.com/2015/11/16/robots-replacing-human-jobs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arabalar geldi atlar ve eşeklerin nüfusu sembolik bir noktaya geldi !
yarın insan-şöförler yerine yapay-zeka sürücü sistemleri araçları kullanmaya başladığında bu kadar iş yapan insan ne iş yapacak !?
dahası yapay-zeka bundan önce ticari ödeme ve muhasabe uygulamalarında kullanılmaya başlanınca yani muhasebecilerin vergi kaçırma riskine karşı sistem muhasebecileri ofis boy elemanına çevirdi çevirecek dahası adam belgesi ile zaten kurduğu muhasebe bürosunda ofis boy yönlendirme operatörü ve muhasebe işletme ruhsatlı iş veren statüsünde değil miydi ki !?
kısacası insan durduğunda ve oturduğunda insan olduğunu anlayacak !
ama o zamanda iş işten geçmiş olacak !
arabalar geldi atlar ve eşeklerin nüfusu sembolik bir noktaya geldi !
yarın insan-şöförler yerine yapay-zeka sürücü sistemleri araçları kullanmaya başladığında bu kadar iş yapan insan ne iş yapacak !?
dahası yapay-zeka bundan önce ticari ödeme ve muhasabe uygulamalarında kullanılmaya başlanınca yani muhasebecilerin vergi kaçırma riskine karşı sistem muhasebecileri ofis boy elemanına çevirdi çevirecek dahası adam belgesi ile zaten kurduğu muhasebe bürosunda ofis boy yönlendirme operatörü ve muhasebe işletme ruhsatlı iş veren statüsünde değil miydi ki !?
kısacası insan durduğunda ve oturduğunda insan olduğunu anlayacak !
ama o zamanda iş işten geçmiş olacak !
İşte tamda bu noktada gelecekte insan robot savaşlarının temeli atılacak. Robotların zeka seviyesi filmlerde ki gibi olmasa bile (varsayım) robotları üreten dev firmalarla olacak bu savaş.
Tıpkı paradox gibi bakılan ama mantığı olan, modern düzenimizde çalışanların daha üretken (prodaktivitenin daha yüksek olduğu) olmasına karşın daha az değil daha çok çalışıyor oluşumuz gibi.
Burdan tekrardan buhar makinası-işçi karşılaştırmasına dönmek olmaz ama, o zmanlara göre prodaktivite artarken hiç de daha az çalışılılmıyor gibi. Yani 1800'lü yıllara göre çok çok daha fazla üretebilme kapasitemiz imkanımız bizim günde 3 saat çalışmamızı sağlamıyor. Mantık yürütünce herkes bunu anlayabiliyor belki. Üretim daha büyük olarak yapılıyor, dünyanın heryerinde yapılıyor, teknolojinin sunuduğu imkanlar 1800'de zar zor yapılan işlerin çok daha çabuk yapılabilmesini ve ötesine geçilmesini sağlıyor.
Robotların da daha yüksek oranda kullanılması insanın işyükünü azaltacak mı yoksa başka yönlere kaydıracak ve yine çok mu çalışılması gerekecek? Yani bunların tek bi yüzü yok ve herkes kendi araştırmasında işine gelen, yönlü, çıkmasını istediği tarafa çekebilecek, tartışmaya açık (çünkü projeksiyon-extrapolasyon üstüne kurulu, her ne kadar modellerden şundan bundan bahsedilse bile) yanları var. Buna dünya görüşü, belli ideolojik güdüler, yönlendirmeler de eklenince iş iyice karışık hale giriyor bence.
Bi noktadan sonra akademik araştırmanın, popülerlik taşıyıp ben futuristim diyip farklı kafa yapısı / ego / kibir desteği ile ağzından laflar dökülenlerden farkı olabilmesi de lazım. Akademik araştırmalar genelde sansasyon amacı taşıyan futurist kafalardan farklı olma eğilimndedir ama dediğim gibi model-projeksiyon dışında dünya görüşü-ideoloji'den de çok fazla etkilenirler bu robot vs. ile ilgili tahminlerde (bakınırsanız denk gelirsiniz detaylarda farklı haber araştırmalarda).
Robotlardan dolayı işsiz aç sefil kalacak bir grubun oluştuğunu varsayalım bir dönem için. Kelime itici-yanlış oalcak ama, zamanı gelip bunlar toplumdan gittikten sonra (öldükten sonra yani, başka kelime grubu kullanmaktan vazgeçtim) ne olacak? Yeni tech. toplumu patlama yaparak mı ilerleyecek(bütün yeni yetişenler yoğun ihtiyaç duyulan alanlara yöneleceğinden)? Yani belki 50 sene boyunca ilerleyen teknoloji yerine göre derin sefalet yaratacak, ama toplumlar bu tarz yüklerden arındıktan sonra gerekli beceri setine sahip olanların çoğalması ile patlama yaparak ilerleyecek?
Tek bi yönü yok bu işin yani. Eğer sade iş kaybını öne çıkartmak partlatmak istersen bunu göze soka soka yapabilirsin, abartıp teknoloji öcü yavaş gelişsin noktasına da getirebilirsin, hatta bunu belli güce sahip din-ideoloji odaklarına sunup onların güçleriyle bazı işlere çomak sokulmasını da sağlatabilirsin. Bakın robot tartışması derken iş nerelere varabiliyor (ki bunlar da var oluyor bu dünyada).
Demografinin sadece +50 yaş demek olmadığını, insanın doğduğundan itibaren bi tüketici olduğunu, ölene kadar bişeyler tüketip ürettiğini (bi anlamda GDP yarattığını), insanların farklı düşünce-ihtiyaçları olduğunu, yani insanların birbirinden olan farklılıklarının toplum yapısından alışveriş trendlerine kadar bi sürü şeyde alakalı olduğunu ve demografiye daha fazla eğinilmesi gerektiği daha geniş şekilde kavrandığında, bazı şeylere bakışımız da değişecek gibi (bunu illa göç nüfus gibi algılanmaması gerektiğini, mesela son 25 senede ilk defa insan hareketlerinin/göçlerinin nüfus büyümesini geçtiği ve bunun etkisinden tutun görece eski tarihli bi modele dayanan sigorta şirketinin risk değerleme yönteminin bugünkü davranış şekillerimize tam uyamamasına vs. vs. kadar çeşit çeşit detayı var).
İşte mükemmel bir noktaya parmak bastın. Aslında robotların gelişmesi ve insanların işini elinden alması kötü değil tam tersi çok güzel bir gelişme. Neden, çünkü teorik olarak düşünürsek robotlar insanların yerine çalışacak, böylelikle insanlar kendilerine daha çok zaman ayırabilecekler. Ancak ne yazık ki pratikte kazın ayağı hiç öyle değil. Robotlar insanlar için çalışacak ama sadece belirli insanlar için sadece güçlü insanlar için çalışacak. Böylece zenginler çok daha hızlı zenginleşirken, fakirler çok daha hızlı fakirleşecek. Ne yazık ki gelecek böyle :/
Aç insan önce karnını doyurmanın derdine düşer.
Dolayısı ile yine bilime sanata zaman ayıramaz.
Bunu yapabilmesi için maddi gücü olması gerekir.
Asgari düzeyde bir geliri olduğunu düşünürsek bunu yapması imkansız. Çünkü maaşı asgari düzeyde yaşabilecek seviyede değil. Hükumetlerin belirlediği asgari düzeyde yaşamın bir köpek gibi yaşamaktan zerre farkı yoktur. Sadece karnın doyar, ürersin, ölürsün.
Bilime ve sanata vakit ayırıp öğrenebilmesi için imkanların sağlanması gerekir. Bu imkanları sağlayacak olan da devlettir.
Her şart altında 5-10 tane işçinin yapabileceği işi daha düşük maliyet ile robot-dış iskelet ile yapınca işin rengi tamamen değişecek dimi (bugün bile yerine göre robotun yapabildiği yapamadığı yerler var, yani %100 değil daha)? O zamana kadar vakit var.
Diğer taraftan Çin dahil bütün ülkeler demografik değişim altındalar. Çin için resmi 2 çocuk politikasına geçilmesine rağmen nüfus yapısı bozulacak.
Peki demografik değişiklikler-teknoloji ne şekilde eşleşiyor-eşleşecek? Oluşabilen açık (her iki yöne doğru, yani insan eksiği veya fazlası) ne kadar büyüklükte bi etki yaratacak?
Bu tarz incelemelerin sonuçlarından daha çok sansasyonel cümleler seçildiğini de unutmayalım. Yani parmak şıklaması kadar bi zamanda milynlarca aç insan kalmayacak. Bu bir süreç ve belli projeksiyonlara dayalı.
Yine de şu an bile , görece daha alt seviyeli işler için açığın olduğu durumlar-zamanlar var ve oluyor. Kaynakçı mesela, sık örneği verilir, ve küçümsemek vs. gibi bi niyetim de yok - iyi bi kaynakçıysan iyi durumlar-olasılıklar da denk geldiğinde 100 bin $ /yıllık gelirlerden bahsedilebiliyor(ABD için). İyi Kaynakçı bulamıyoruz diyen bi sürü yer de var. Kaynak işini robotlar yapıyor olsa da yine kaynakçı açığı var ve pek yadsınamayacak seviyede kazanımlar da vaad edilebiliyor iyi şartlar denk geldiğinde. Yani robotlar kaynak işi yapabiliyor diye TR'de ortalık işsiz güçsüz kaynakçıyla dolup taşmayacak (ki TR için de kaynakçı bulamıyoruz diyip duran bi sürüsü var).
İşin diğer tarafı, mühendis-programcı eksikliği yüzünden yürüyemen tonla iş-proje var. Buna ister dünyanın belli şekilde ilerleyemiyor gözüyle bakın, ister şirket politikaları yüzünden(korumacı vs.) bu şekilde oluyor gibi bakın, insan kaynağı eksikliği yüznden yürüyemeyen tonla ama tonla başka iş de var.
Bu tartışmalar, finansal sektör vs. reel sektör ve finansal sektörün reel sekötrün üstünden beslenmesi-sömürmesi vb. gibi tartışmalara da benzer.
Tek başına ne bankacısı-analisti-teknoloji uzmanı vs. vs.'si bu konuları değerlendirmekte yeterli olamadığı gibi, gözden kaçırılan şeylerin analizi derinden etkileyebildiği ve düzeltilmesi gerekmesi de gözden kaçırlıyor.
İşte, konu hakkında söylenmesi gereken şey bu.
Bu bizim ülkemiz için henüz ileride bir konu. Konunun temeline inmek, birden fazla yönden ele alabilmek.
Kalıpların içine hapsolmuşuz. Kalıplarla et ile tırnak gibiyiz.
İnsan faktörü ülkemizin geleceğini belirliyor.
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