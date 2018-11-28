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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu

Çevre birimleri pazarının önemli ismi Roccat yeni aksesuarlar duyurdu. Bunlar arasında monitör taşıma kılıfı, fare kablo tutucusu ve kulaklık istasyonu yer alıyor.
5 ay
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon veya dizüstü gibi ana akım cihazlara yönelik aksesuarlar bulabilirken bugün ise çevre birimlerinin de aksesuarlarının olduğunu görüyoruz. Roccat bu alanda önemli bir girişim başlattı.

Roccat Unplugged özellikleri ve fiyatı

Roccat Unplugged olarak adlandırılan girişim cihazların ve çevre birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak aksesuarlar barındırıyor. Hali hazırda kulaklık, fare ve monitör için 3 aksesuar duyurusu yapıldı.

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Roccat Modulok kulaklıklar için bir istasyon görevi görüyor. Kauçuk ayakları sayesinde zeminde kaymayan istasyon kulaklığı hızlıca asıp geri alabilmek için tasarlanmış. Fiyatı 30 Avro.

 

Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu
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Roccat Apuri Raw fare kablosunun karmaşa yaratmaması için geliştirilmiş. Çubuğun üst kısmına astığınız kablo böylece oyunlarda size engel olmuyor. Roccat Apuri Raw 20 Avro fiyat etiketine sahip.

Roccat Tusko ise bir monitör taşıma kılıfı. LAN partilerine kendi donanımını götürmek isteyenler için geliştirilmiş. Monitör veya hepsi bir arada bilgisayarı sıkıca kavrayan kılıf kulpu ile istediğiniz yere taşımanızı sağlıyor. Fiyatı 70 Avro.


https://www.techpowerup.com/249999/roccat-announces-unplugged-initiative-accessories Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay
Bir zamanlar çıkarttığı reklamıyla beni çok etkilemiş, gördüğüm en iyi klavye reklamını yapan firma.
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DH Misafiri 5 ay
gelmiş geçmiş en ezil musteri hizmetlerindne birine sahip ve 2 yılda butun urunleri bozulan firma. farem 2, klavye 3, apuri 1 kere bozuldu 2 yılda
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