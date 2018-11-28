Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon veya dizüstü gibi ana akım cihazlara yönelik aksesuarlar bulabilirken bugün ise çevre birimlerinin de aksesuarlarının olduğunu görüyoruz. Roccat bu alanda önemli bir girişim başlattı.

Roccat Unplugged özellikleri ve fiyatı

Roccat Unplugged olarak adlandırılan girişim cihazların ve çevre birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak aksesuarlar barındırıyor. Hali hazırda kulaklık, fare ve monitör için 3 aksesuar duyurusu yapıldı.

Ayrıca Bkz.

"Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor"

Roccat Modulok kulaklıklar için bir istasyon görevi görüyor. Kauçuk ayakları sayesinde zeminde kaymayan istasyon kulaklığı hızlıca asıp geri alabilmek için tasarlanmış. Fiyatı 30 Avro.

Tam Boyutta Gör

Roccat Apuri Raw fare kablosunun karmaşa yaratmaması için geliştirilmiş. Çubuğun üst kısmına astığınız kablo böylece oyunlarda size engel olmuyor. Roccat Apuri Raw 20 Avro fiyat etiketine sahip.

Roccat Tusko ise bir monitör taşıma kılıfı. LAN partilerine kendi donanımını götürmek isteyenler için geliştirilmiş. Monitör veya hepsi bir arada bilgisayarı sıkıca kavrayan kılıf kulpu ile istediğiniz yere taşımanızı sağlıyor. Fiyatı 70 Avro.