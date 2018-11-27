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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor

Uygulama geliştirmek isteyen ancak henüz bir adım atamamış olan kadın girişimcilere yönelik olarak Apple girişimcilik kampları başlıyor. Kamplar iki haftalık dönemlerde yapılacak.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar gerek Apple Store bünyesinde gerekse de eğitim kurumları bünyesinde çeşitli eğitim etkinlikleri düzenleyen Apple bu kez kadınlara yönelik bir hareket başlattı. İlk kez düzenlenecek girişimcilik kampı kadın girişimcilerin uygulama ekosistemine daha iyi entegre olmasını amaçlıyor.

Uygulama geliştirme desteği

Teknoloji sektöründe şirket kurmak ve yürütmek isteyen kadın girişimcilerin farklı zorluklarla karşılaştığı bilinen bir gerçek. Apple da bu engelleri ortadan kaldırabilmek adına girişimcilik kampını faaliyete geçirdi.

Ayrıca Bkz. "Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor"

İki hafta olarak belirlenen kamplar süresince kadın girişimciler pek çok rehberlik ve destek alacak. Kod seviyesinde bire bir rehberlik ile başlayan eğitimlerde Apple yöneticileri de farklı konularda ilham kaynağı olmaya çalışacak.

Apple kamplarda özellikle zengin gerçeklik ve makine öğrenme dili ağırlıklı olarak kodlama desteği verecek. Mezun olan kadınlara bir yıllık App Store geliştirici üyeliği hediye edilecek. Ayrıca mezuniyet sonrasında da girişimlere Apple tarafından destek verilmeye devam edilecek. Mezunlar özel bir forum üzerinde de diğer mezunlarla fikir paylaşma şansına sahip olacak.

Kamplara girişimlerden en fazla üç kişi kabul edilecek. Bunların iki tanesi mutlaka kadın patronu ve kadın geliştiricisi olmak zorunda. Üçüncü üyenin erkek olabileceği belirtiliyor. Yine iki kadın mezun WWDC 2019 geliştirici konferansında da bilet hakkı elde edecek.

 

https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/?cid=ec-e-en-001 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 5 ay
teknoloji dünyasındaki zoluklar sadece kadınlara kaşı değilki. tamam kadınlara yönelik destekler, teşvikler ve eğitimlere eyvallah ama zorunlu sayı/oran demek işi haketmeyenlerin bile kota dolsun diye işe alınması demek. asıl bu kadınlara hakaret oluyor. sen kendini geliştirmesen de biz sana topil geçeriz demekten farkı yok sistemin.
aynı değerlendirmeden, testlerden geçen, çalışma şartlarını kabul edenler arasında kadınlara pozitif ayrımcılık yapsınlar, itiraz eden olmaz. dünyada bu tarz haketmese de işe alınsın kampanyaları yüzünden tersine tepki oluşmaya başladı. korkarım bu saçmalıklar yüzünden cinsiyetçilik artacak.
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Gr8Kebabini 5 ay
Cinsiyetçilik değil ama.
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