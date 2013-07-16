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Röportaj: Vodafone'un yeni akıllı telefonu Smart Mini hakkında konuştuk!

6 yıl
7,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Vodafone tarafından  lansmanı gerçekleştirilen ve 319 TL'lik fiyatıyla akıllı telefonları daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefleyen Vodafone Smart Mini akıllı telefonu hakkında sohbet ediyoruz.
 

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arman atilgan 6 yıl en beğenilen
Androidin son sürümü 4.1 Jelly Bean ile. :D :D
1 Yanıt Yanıtla +33
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xxbymanxx 6 yıl
Adam ne diyor mini deyince herkesin aklına küçük ekran geliyor biz bunu büyütelim dedik 3.5 inç yaptık heralde büyütmeseler 2 inç yapacaklardı adam komple fail.
Adam ne diyor mini deyince herkesin aklına küçük ekran geliyor biz bunu büyütelim dedik 3.5 inç yaptık heralde büyütmeseler 2 inç yapacaklardı adam komple fail....
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Reanimate 6 yıl
Ilk once Data ucretlerini dusurun.Daha dunya ile yarisir data hizmeti veremiyorsunuz.
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citykhan 5 yıl
şimdi beyefendi türkcell t20 benzeri bir telefonu satmaya çalışıyor. Tamam 2 sene önce olsa alınırdı.Ama kim olursa olsun facebook veya instagram yada whatsapp kullanabiliyor. Twitter kullanabiliyor. E o ram le o işlemciyle bunları kullanabilecek mi ? Tabi ki hayır. Bu telefona akıllı demek pek mümkün olmuyor. Sürekli aklı duran karışan telefona akıllı denemez.
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DH Misafiri 6 yıl
Herkes te Vodafone'a bi laf sokma peşinde. Samsung Monte'm var What's up nedir bilmiyorum. Yüklenmiyor. Sırf o yüzden bugün sipariş verdim. Herkes sizin gibi sabancı torunu deil sanırım ki stoklarla sınırlı bir kampanya yapıyorlar. Ayrıca ben telefonu masaüstü bilgisayar niyetine kullanmayacağım alınca. İnternet, sörf yeter. Performans isteyen oyun bilgisayarı alsın.
Yorumları okudukça gülüyorum yalnız. Hepiniz Bill Gates'le dostsunuz galiba. Ya da hepiniz cep telefon dükkanı sahibisiniz. En pahalısını satmaya çalışıyorsunuz.
Biraz kibiri bırakın derim...
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deboy 6 yıl
Tam bir rezalet bu adam nasil vodafone pazarlama muduru olmus eminonundeki seyyar telefonculara cirak bile yapmam ben bunu
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deboy 6 yıl
Tam bir rezalet bu adam nasil vodafone pazarlama muduru olmus eminonundeki seyyar telefonculara cirak bile yapmam ben bunu
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Rachsuchtig 6 yıl
tekin-71
Koskaca Vodafon faturalı hattımı alana bu telefon bedava diyemiyor. Ayrıca bu çöpe para verenin aklı yoktur.

logitel.de/...
Telefonun çöp olduğu bariz. Ama adam bir yerde haklı bunu sırf akıllı telefon diye alanlar olacaktır. Galaxy Ace ya da Xperia Tipo tarzı telefonlar bu Smart Mini'den çok daha iyidir.
Bir de ekranı büyüttük diyor
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inexo 6 yıl
çinin 200 dolarlık 5".süper cihazlarini getirin demiş...
adam 5mp modelimiz de çıkacak diyor
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turkattack 6 yıl inexo
inexo
çinin 200 dolarlık 5".süper cihazlarini getirin demiş...
adam 5mp modelimiz de çıkacak diyor


Bu siteyi(yada teknolojiyi) takip eden herhangi birinin anlabildigi bi soruyu bu adamın anlayamaması garip.
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fizikır 6 yıl
celi binn :D
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run...rabbt 6 yıl
Bu telefonu kullanan androidden soğur
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saylia 6 yıl
hep merak ederim, vodafone yöneticileri kendi firmalarinin telefonlarini kullaniyorlar mi? mesela türkcell vodafone yöneticileri, yada digerleri.
milletin icinde muhakkak kullanirlar da, özelde zannetmem
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pemaxs 6 yıl
ben vodafone 945 almıştım fiyat uygundu fakat telefonun sesi çok az çıkıyordu neredeyse cepde hiç duyulmuyordu. oyunlarda çok takılıyordu + ısınma yapıyordu en önemlisi hiç bir güncelleme gelmiyor. kısacsı demek istediğim siz siz olun telefonu markalardan alınız. samsung, iphone, sony , htc. nokia vs vs vs.
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Dentrassi 6 yıl
Amma gevelemişsin dostum !
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