Röportaj: Vodafone'un yeni akıllı telefonu Smart Mini hakkında konuştuk!

tekin-71 Koskaca Vodafon faturalı hattımı alana bu telefon bedava diyemiyor. Ayrıca bu çöpe para verenin aklı yoktur.
inexo çinin 200 dolarlık 5".süper cihazlarini getirin demiş... adam 5mp modelimiz de çıkacak diyor
Yorumları okudukça gülüyorum yalnız. Hepiniz Bill Gates'le dostsunuz galiba. Ya da hepiniz cep telefon dükkanı sahibisiniz. En pahalısını satmaya çalışıyorsunuz.
Biraz kibiri bırakın derim...
logitel.de/...
Telefonun çöp olduğu bariz. Ama adam bir yerde haklı bunu sırf akıllı telefon diye alanlar olacaktır. Galaxy Ace ya da Xperia Tipo tarzı telefonlar bu Smart Mini'den çok daha iyidir.
Bir de ekranı büyüttük diyor
adam 5mp modelimiz de çıkacak diyor
Bu siteyi(yada teknolojiyi) takip eden herhangi birinin anlabildigi bi soruyu bu adamın anlayamaması garip.
milletin icinde muhakkak kullanirlar da, özelde zannetmem