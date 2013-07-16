Röportaj: Vodafone'un yeni akıllı telefonu Smart Mini hakkında konuştuk!

Bu videomuzda Vodafone tarafından lansmanı gerçekleştirilen ve 319 TL'lik fiyatıyla akıllı telefonları daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefleyen Vodafone Smart Mini akıllı telefonu hakkında sohbet ediyoruz.

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