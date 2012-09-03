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Rusya, askeriye odaklı Android tabletini geliştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rusya, Google ile işbirliğine giderek askeri alanda kullanıma yönelik Android tabanlı bir tablet geliştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, söz konusu tabletin tüketicilere yönelik bir versiyonunun da üretileceği ancak, tabletin asıl müşterisinin Rusya Savunma Bakanlığı olacağı belirtildi. Rus yöneticilere tablet hakkında bilgi veren ve tabletin sunumunu gerçekleştiren Andre Starikovski, tabletin Android cihazların yapabildiği tüm işlemleri gerçekleştirebileceğini, fakat güvenlik nedeniyle veri toplama yeteneklerinin tablette yer edinmeyeceğini ifade etti.
ITAR-TASS haber ajansı ile konuyla ilgili bilgi veren Stairikovski, tabletin Rusya toprakları içerisinde üretileceğini ve birçok parçanın dışarıdan getirileceğini belirtti. Ayrıca, güvenlik nedeniyle Android'in uygulama mağazası Google Play'in yer edinmeyeceği tablette, RoMos adlı sistem üzerinden uygulamalar indirilebilecek.

Yılın sonu itibariyle satışa sunulması belenen tabletin 15 bin ruble yani; yaklaşık 847 TL'lik bir fiyat etiketi ile kullanıcılar ile buluşması beklenirken, tabletin askeri versiyonunun suya ve darbelere dayanıklı bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. 
http://www.itar-tass.com/en/c154/507467.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Görmebak 7 yıl
google ile yaparsa işi zor google mutlaka içine ingiltereye bilgi sızdıracak bişeyler koyar
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nurettinaz 7 yıl
Bir gün herkes android kullanacak:D
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