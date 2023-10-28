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Amerika merkezli dünyanın en büyük arama motoru Google, idari ihlal nedeniyle Rusya’da yargılandığı davada 4 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı davada, Amerikan şirketi haksız görüldü ve para cezasına çarptırıldı.

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Rusya’da Putin hükümeti tarafından yasaklanan içeriklere kullanıcıların Google tarafından ulaşabilmesi sebebiyle, Taganskiy Mahkemesi’nde dava görüldü.

Davada dünyaca ünlü arama motorunun Rusya’daki içtihat ve mevzuatlara uymadığını belirleyen mahkeme, Google’ı 4 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Daha önce de Rusya’da benzer konularda yargılanan Google, 12 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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Rusya, Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi