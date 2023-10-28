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    Rusya, Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en büyük arama motoru Google, idari ihlal nedeniyle Rusya’da yargılandığı davada 4 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

    Rusya, Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi Tam Boyutta Gör

    Amerika merkezli dünyanın en büyük arama motoru Google, idari ihlal nedeniyle Rusya’da yargılandığı davada 4 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı davada, Amerikan şirketi haksız görüldü ve para cezasına çarptırıldı.

    Rusya’da Putin hükümeti tarafından yasaklanan içeriklere kullanıcıların Google tarafından ulaşabilmesi sebebiyle, Taganskiy Mahkemesi’nde dava görüldü.

    Davada dünyaca ünlü arama motorunun Rusya’daki içtihat ve mevzuatlara uymadığını belirleyen mahkeme, Google’ı 4 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

    Daha önce de Rusya’da benzer konularda yargılanan Google, 12 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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