Rusya, Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi

Amerika merkezli dünyanın en büyük arama motoru Google, idari ihlal nedeniyle Rusya’da yargılandığı davada 4 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı davada, Amerikan şirketi haksız görüldü ve para cezasına çarptırıldı.
Rusya’da Putin hükümeti tarafından yasaklanan içeriklere kullanıcıların Google tarafından ulaşabilmesi sebebiyle, Taganskiy Mahkemesi’nde dava görüldü.
Davada dünyaca ünlü arama motorunun Rusya’daki içtihat ve mevzuatlara uymadığını belirleyen mahkeme, Google’ı 4 milyon ruble para cezasına çarptırdı.
Daha önce de Rusya’da benzer konularda yargılanan Google, 12 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.