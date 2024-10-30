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    Google’a dünyada var olandan daha fazla para cezası kesildi!

    Bir Rus mahkemesi Google'ın Rus medya kuruluşlarının içeriklerini engellediği için yaklaşık “20 desilyon dolar” ceza ödemesine karar verdi. Bu, dünyada var olan paradan daha fazla.
    Google’a dünyada var olandan daha fazla para cezası kesildi! Tam Boyutta Gör
    Rusya’da bir mahkeme, Google’ın bazı Rus medya kuruluşlarına ait içerikleri engellediği gerekçesiyle şirkete daha önce benzeri görülmemiş bir ceza kesti. Toplam 20 desilyon dolarlık bu astronomik ceza, Google’ın tüm dünya ekonomisini geride bırakacak bir miktarı ödemesini gerektiriyor. 20 desilyonu rakamlarla yazdığımızda ise şöyle bir şey karşımıza çıkıyor: 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

    Dünya Bankası’nın verilerine göre küresel GSYİH yaklaşık 100 trilyon dolar civarında; bu da, Rusya’nın Google’a yönelik talep ettiği meblağın yanında oldukça küçük kalıyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde 88 milyar dolarlık çeyreklik gelir bildirmişti. Eğer tüm dünya, Rusya’nın kestiği cezayı ödemeye kalksa bu, 200 kentilyon yıl ya da 200.000.000.000.000.000.000 yıl sürerdi.

    Dört yıllık mahkeme süreci

    2020 yılında, Rus kanalı Tsargrad’ın YouTube’dan yasaklanmasıyla başlayan ve dört yıldır süren dava sonucunda mahkeme, Google’ın 20 desilyon dolar ceza ödemesi gerektiğini hesapladı. Bu arada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022 yılından bu yanda daha fazla kanal yasaklanmış durumda. Bugün itibarıyla aralarında Zvezda gibi Putin’in Savunma Bakanlığı’na bağlı televizyon kanallarının da bulunduğu 17 medya kuruluşu, Google’a karşı tazminat davası açmış vaziyette.

    Mahkemede Google’ın, YouTube’da yasaklanan bu kanalları geri yüklemesi talep edildi. Peki bu rekor miktara nasıl ulaşıldı? Mahkeme, taleplere uymadığı için Google’ın her gün için 100 bin ruble (1.025 $) para cezası vermiş olup, toplam cezanın her hafta ikiye katlanmasına karar verdi. Bileşik faizin de etkisiyle ceza miktarı inanılmaz bir boyuta ulaşmış oldu.

    Google’ı etkilemeyecek

    Google’a dünyada var olandan daha fazla para cezası kesildi! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Google’ın çatı şirketi Alphabet'in bu konu yüzünden iflas etme ihtimali pek yok. Google, Putin'in özel askeri operasyonunun ardından arama devinin ülkeden fiilen çekilmesinin ardından 2022'den bu yana Rusya'da faaliyet göstermiyor. Google, Rus yetkililerin banka hesaplarına el koyduğunu ve şubenin esasen iflas ettiğini söylüyor.

    Google’ın ana şirketi Alphabet, geçen mali raporunda Rusya ile ilgili yasal meselelerin devam ettiğini ancak bu sorunların şirketin genel mali yapısına ciddi bir etki yaratmayacağına inandığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 56 dakika önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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