Google’a dünyada var olandan daha fazla para cezası kesildi!

Dünya Bankası’nın verilerine göre küresel GSYİH yaklaşık 100 trilyon dolar civarında; bu da, Rusya’nın Google’a yönelik talep ettiği meblağın yanında oldukça küçük kalıyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde 88 milyar dolarlık çeyreklik gelir bildirmişti. Eğer tüm dünya, Rusya’nın kestiği cezayı ödemeye kalksa bu, 200 kentilyon yıl ya da 200.000.000.000.000.000.000 yıl sürerdi.
Dört yıllık mahkeme süreci
2020 yılında, Rus kanalı Tsargrad’ın YouTube’dan yasaklanmasıyla başlayan ve dört yıldır süren dava sonucunda mahkeme, Google’ın 20 desilyon dolar ceza ödemesi gerektiğini hesapladı. Bu arada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022 yılından bu yanda daha fazla kanal yasaklanmış durumda. Bugün itibarıyla aralarında Zvezda gibi Putin’in Savunma Bakanlığı’na bağlı televizyon kanallarının da bulunduğu 17 medya kuruluşu, Google’a karşı tazminat davası açmış vaziyette.
Mahkemede Google’ın, YouTube’da yasaklanan bu kanalları geri yüklemesi talep edildi. Peki bu rekor miktara nasıl ulaşıldı? Mahkeme, taleplere uymadığı için Google’ın her gün için 100 bin ruble (1.025 $) para cezası vermiş olup, toplam cezanın her hafta ikiye katlanmasına karar verdi. Bileşik faizin de etkisiyle ceza miktarı inanılmaz bir boyuta ulaşmış oldu.
Google’ı etkilemeyecek
Google’ın ana şirketi Alphabet, geçen mali raporunda Rusya ile ilgili yasal meselelerin devam ettiğini ancak bu sorunların şirketin genel mali yapısına ciddi bir etki yaratmayacağına inandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D