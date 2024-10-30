Google’a dünyada var olandan daha fazla para cezası kesildi!

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Tam Boyutta Gör Rusya’da bir mahkeme, Google’ın bazı Rus medya kuruluşlarına ait içerikleri engellediği gerekçesiyle şirkete daha önce benzeri görülmemiş bir ceza kesti. Toplam 20 desilyon dolarlık bu astronomik ceza, Google’ın tüm dünya ekonomisini geride bırakacak bir miktarı ödemesini gerektiriyor. 20 desilyonu rakamlarla yazdığımızda ise şöyle bir şey karşımıza çıkıyor: 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Dünya Bankası’nın verilerine göre küresel GSYİH yaklaşık 100 trilyon dolar civarında; bu da, Rusya’nın Google’a yönelik talep ettiği meblağın yanında oldukça küçük kalıyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde 88 milyar dolarlık çeyreklik gelir bildirmişti. Eğer tüm dünya, Rusya’nın kestiği cezayı ödemeye kalksa bu, 200 kentilyon yıl ya da 200.000.000.000.000.000.000 yıl sürerdi.

Dört yıllık mahkeme süreci

2020 yılında, Rus kanalı Tsargrad’ın YouTube’dan yasaklanmasıyla başlayan ve dört yıldır süren dava sonucunda mahkeme, Google’ın 20 desilyon dolar ceza ödemesi gerektiğini hesapladı. Bu arada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022 yılından bu yanda daha fazla kanal yasaklanmış durumda. Bugün itibarıyla aralarında Zvezda gibi Putin’in Savunma Bakanlığı’na bağlı televizyon kanallarının da bulunduğu 17 medya kuruluşu, Google’a karşı tazminat davası açmış vaziyette.

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Mahkemede Google’ın, YouTube’da yasaklanan bu kanalları geri yüklemesi talep edildi. Peki bu rekor miktara nasıl ulaşıldı? Mahkeme, taleplere uymadığı için Google’ın her gün için 100 bin ruble (1.025 $) para cezası vermiş olup, toplam cezanın her hafta ikiye katlanmasına karar verdi. Bileşik faizin de etkisiyle ceza miktarı inanılmaz bir boyuta ulaşmış oldu.

Google’ı etkilemeyecek

Tam Boyutta Gör Öte yandan Google’ın çatı şirketi Alphabet'in bu konu yüzünden iflas etme ihtimali pek yok. Google, Putin'in özel askeri operasyonunun ardından arama devinin ülkeden fiilen çekilmesinin ardından 2022'den bu yana Rusya'da faaliyet göstermiyor. Google, Rus yetkililerin banka hesaplarına el koyduğunu ve şubenin esasen iflas ettiğini söylüyor.

Google’ın ana şirketi Alphabet, geçen mali raporunda Rusya ile ilgili yasal meselelerin devam ettiğini ancak bu sorunların şirketin genel mali yapısına ciddi bir etki yaratmayacağına inandığını belirtti.

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