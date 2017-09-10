Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı

Rusya Maliye Bakanı, kripto para birimi transferine düzen getirmek için yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Rusya, para transferi kaydının tutulmasını istiyor.
1 yıl
2,8b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı
Tam Boyutta Gör

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus vatandaşları ve firmalarının kripto para transferini düzenlemek istediğini söyledi.

Siluanov açıklamasında “Devlet kripto para birimlerinin gerçek para olduğunun farkında. Bu nedenle kripto para birimlerini yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi. Rusya, hükümet tarafından onaylanmamış paraları yasadışı muameleye tabi tutmuş ancak daha sonra küresel şifrelere dayalı kripto para piyasalarını kabul edeceğini açıkmıştı.

Kripto Para Birimleri İçin Yasa

Rusya, yılın sonuna kadar kripto paraların satış prosedürünü belirleyen yasa tasarısı çıkaracak. Bu tasarıda sanal para satın almak isteyenlerin ve satış işleminin kaydının tutulması gibi önemli nüanslar bulunuyor. Bu konuda çalışmalar başlatıldı.

Kripto para birimlerinin Rus yönetmeliklerine tabi tutulması için gerekli kriterlerden bahsedilmedi. Moskova’da finans üzerine bir toplantıda konuşan Siluanov, kripto para birimlerine yapılan yatırımların riskli ve güvensiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Rus Merkez Bankası daha önce kripto para birimlerinin kara para aklama gibi yasa dışı operasyonlarda kullanıldığının altını çizmişti.

Kripto para birimleri Çin’de sıkıntılı durumda. Çin Merkez Bankası, internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto para birimlerine özel finansman sağlama aracı olan ICO'lar hakkındaki soruşturmasını tamamladığını duyurmuş ve bu yıl dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla para sağlanan ICO'ları "yasa dışı finans kamu finansman" olarak değerlendirerek ICO faaliyetlerini tamamen yasaklamıştı.
Finans haberleri ile öne çıkan kaynaklardan Caixin, Çin’in bitcoin borsalarını kapatacağı yönünde bir belge paylaştı. Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 18 değer kaybı yaşadı.

https://www.reuters.com/article/us-russia-bitcoin/russia-to-regulate-bitcoin-market-finance-minister-idUSKCN1BJ1WB Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
axesis 1 yıl en beğenilen
yakında heryer ekran kartı dolacak . bir dost :)
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
İnsanlar kazdıkça daha da az para çıkartacaklar. Böylece artık bir noktadan sonra kazılan para olmayacak, piyasadaki para dönecek. Biz de artık bu madencilerden kurtulmuş olacağız.
Oh be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl en beğenilen
yakında heryer ekran kartı dolacak . bir dost :)
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl axesis
axesis

yakında heryer ekran kartı dolacak . bir dost :)

Bu arazi bir zamanlar hep dutluktu. Şimdi her yer Mining tesisleri ile doldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 1 yıl
Tabi ki engellemek yerine kayıt altında tutup vergi almak daha kolay.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl snomask
snomask
Tabi ki engellemek yerine kayıt altında tutup vergi almak daha kolay.

Zaten devletlerin tek yaptığı bu değil mi ? Ha birde eğer borcun varsa 10 yıl sonra bile sana her yerden evrak çıkarırlar ama eğer alacağın varsa 5 gün süren vardır :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi 1 yıl Avrupa Birliği teknoloji şirketlerinin ödediği vergi miktarını artırabilir 1 yıl Lenovo'dan AMD tabanlı iki yeni dizüstü: ThinkPad A275 ve A475 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu 1 yıl Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte bizleri neler bekliyor? 1 yıl Xiaomi telefonlar için MIUI 9 Global Beta 7.9.7 yayınlandı 1 yıl Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı 1 yıl RED yeni holografik akıllı telefonu için Leia ile işbirliği yapıyor 1 yıl Toshiba’nın yonga bölümü için teklifler artıyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ön siparişleri memnuniyet verici 1 yıl iPhone X, 6 çekirdekli A11 Fusion işlemciyle gelebilir 1 yıl Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu" 1 yıl Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk 1 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına video oynatma hızı seçeneği geldi 1 yıl Duyuru: Asus Bilgisayarımı Ateşle 2017 Başlıyor! 1 yıl Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak 1 yıl AMD farklı bir üretim tesisiyle anlaşabilir 1 yıl Rockstar ilk VR oyununu duyurdu 1 yıl Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor 1 yıl Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı Sonraki SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı 1 yıl Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi 1 yıl iPhone için yüz tanıma teknolojisi Face ID böyle çalışacak 1 yıl Enjekte edilen ilaçlar haplara dönüştürülebilir 1 yıl Samsung Galaxy S8 Active için global dağıtım ihtimali 1 yıl Motorola da Android One programına dahil oluyor 1 yıl It gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 1 yıl iOS 11 GM sızıntısı devam ediyor, yeni iPhone isimleri de belli oldu 1 yıl Corsair HD120 RGB Fan incelemesi "RGB fanda altın standart" 1 yıl Samsung Galaxy Tab A 2017 resmileşti 1 yıl Apple’dan emojilere yeni bir bakış açısı: Animoji 1 yıl Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu 1 yıl MediaTek’den Helio P40 atağı 1 yıl iOS 11 GM sızdı, Apple Watch Series 3'ün özellikleri gün yüzüne çıktı 1 yıl Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın 1 yıl iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu 1 yıl AMD Ryzen Threadripper: Bir tutkunun peşinden gitmek... 1 yıl Birleşmiş Milletler ''drone veri tabanı'' oluşturmak istiyor 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı 1 yıl Instagram hikayelerindeki 'son 24 saat' kısıtı kalkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim