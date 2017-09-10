Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı

Siluanov açıklamasında “Devlet kripto para birimlerinin gerçek para olduğunun farkında. Bu nedenle kripto para birimlerini yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi. Rusya, hükümet tarafından onaylanmamış paraları yasadışı muameleye tabi tutmuş ancak daha sonra küresel şifrelere dayalı kripto para piyasalarını kabul edeceğini açıkmıştı.
Kripto Para Birimleri İçin Yasa
Rusya, yılın sonuna kadar kripto paraların satış prosedürünü belirleyen yasa tasarısı çıkaracak. Bu tasarıda sanal para satın almak isteyenlerin ve satış işleminin kaydının tutulması gibi önemli nüanslar bulunuyor. Bu konuda çalışmalar başlatıldı.
Kripto para birimlerinin Rus yönetmeliklerine tabi tutulması için gerekli kriterlerden bahsedilmedi. Moskova’da finans üzerine bir toplantıda konuşan Siluanov, kripto para birimlerine yapılan yatırımların riskli ve güvensiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Rus Merkez Bankası daha önce kripto para birimlerinin kara para aklama gibi yasa dışı operasyonlarda kullanıldığının altını çizmişti.
https://www.reuters.com/article/us-russia-bitcoin/russia-to-regulate-bitcoin-market-finance-minister-idUSKCN1BJ1WB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oh be.
Bu arazi bir zamanlar hep dutluktu. Şimdi her yer Mining tesisleri ile doldu
Zaten devletlerin tek yaptığı bu değil mi ? Ha birde eğer borcun varsa 10 yıl sonra bile sana her yerden evrak çıkarırlar ama eğer alacağın varsa 5 gün süren vardır :s