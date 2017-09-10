Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus vatandaşları ve firmalarının kripto para transferini düzenlemek istediğini söyledi.

Siluanov açıklamasında “Devlet kripto para birimlerinin gerçek para olduğunun farkında. Bu nedenle kripto para birimlerini yasaklamak yerine onları düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi. Rusya, hükümet tarafından onaylanmamış paraları yasadışı muameleye tabi tutmuş ancak daha sonra küresel şifrelere dayalı kripto para piyasalarını kabul edeceğini açıkmıştı.

Kripto Para Birimleri İçin Yasa

Rusya, yılın sonuna kadar kripto paraların satış prosedürünü belirleyen yasa tasarısı çıkaracak. Bu tasarıda sanal para satın almak isteyenlerin ve satış işleminin kaydının tutulması gibi önemli nüanslar bulunuyor. Bu konuda çalışmalar başlatıldı.

Kripto para birimlerinin Rus yönetmeliklerine tabi tutulması için gerekli kriterlerden bahsedilmedi. Moskova’da finans üzerine bir toplantıda konuşan Siluanov, kripto para birimlerine yapılan yatırımların riskli ve güvensiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Rus Merkez Bankası daha önce kripto para birimlerinin kara para aklama gibi yasa dışı operasyonlarda kullanıldığının altını çizmişti.

Kripto para birimleri Çin’de sıkıntılı durumda. Çin Merkez Bankası, internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto para birimlerine özel finansman sağlama aracı olan ICO'lar hakkındaki soruşturmasını tamamladığını duyurmuş ve bu yıl dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla para sağlanan ICO'ları "yasa dışı finans kamu finansman" olarak değerlendirerek ICO faaliyetlerini tamamen yasaklamıştı.

Finans haberleri ile öne çıkan kaynaklardan Caixin, Çin’in bitcoin borsalarını kapatacağı yönünde bir belge paylaştı. Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 18 değer kaybı yaşadı.

https://www.reuters.com/article/us-russia-bitcoin/russia-to-regulate-bitcoin-market-finance-minister-idUSKCN1BJ1WB