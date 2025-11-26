Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güvercinlerin casus olarak kullanılması fikri yeni değil, aslında onlarca yıl eskiye dayanıyor. Soğuk Savaş döneminde Amerikan istihbaratının Rusya’ya ait gizli üsleri güvercinlere takılan kameralarla izlediği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı. Ne kadar verimli olduklarını söylemek zor ancak çeşitli film ve çizgi romanlarda da “casus güvercin” temalarının kullanıldığı bir gerçek. Ancak şimdi, işin rengi biraz daha değişiyor. Zira Rusya merkezli Neiry, sıradan güvercinleri casus dronuna dönüştüren bir nöroarayüz kiti geliştirdiğini iddia ediyor.

Hükümet ajanı güvercinler

Neiry tarafından yürütülen proje, şehir gözetimi ve altyapı denetimi için beyin çipi takılmış güvercinlerin kullanılmasına kapı aralıyor. Şirket, Moskova’da gerçekleştirdiği testlerde sıradan güvercinleri “biyo‑dron” haline getirerek uzaktan yönlendirmeyi başardığını belirtiyor. İlk kez duyurulan bu saha denemeleri, hem şirket açıklamasına hem de Forbes Russia tarafından aktarılan bilgilere dayanıyor.

Tam Boyutta Gör Açıklamaya göre nöral arayüz yerleştirilen ilk güvercin sürüsü, laboratuvardan havalanıp yine aynı noktaya geri dönerek test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Firma, şu anda onlarca çipli kuşun uçuş dinamiklerini analiz ediyor. Bazılarının binlerce kilometrelik rotalara gönderilmesi, bir kısmının ise Moskova’da ek denemelere devam etmesi planlanıyor.

Sistemin temelini, kuşların beynindeki belirli bölgelere yerleştirilen ve bir stimülatör ile kontrolcüye bağlı çalışan özel elektrotlar oluşturuyor. Bu yapı, kuşun sırtına takılan küçük bir “sırt çantasında” bulunan güneş enerjili elektroniklerle birlikte çalışıyor. Kontrolcü, insansız hava araçlarında kullanılanlara benzer şekilde önceden tanımlı bir uçuş görevi yüklüyor. Stimülatör ise kuşun sola ya da sağa yönelme motivasyonunu etkileyen sinyaller gönderiyor. Konumlama için GPS ile ek navigasyon yöntemleri birlikte kullanılıyor.

Güvercinlere takılan kameraların sabit altyapı gözetim sistemlerinde kullanılan prensiplerle çalıştığı aktarılıyor. Görüntülerde yüzlerin bulanıklaştırılması ve kişisel verilerin yapay zeka ile otomatik olarak ayıklanması görev yapılan ülkenin yasal gerekliliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda.

Farklı kuşlar da kullanılabilir

Tam Boyutta Gör Neiry, bu teknolojiyi enerji iletim hatlarının, gaz dağıtım noktalarının ve diğer kritik altyapıların uzun süreli izlenmesinde, çevresel ölçümlerde, endüstriyel denetimlerde, arama‑kurtarma operasyonlarında ve güvenlik gözetiminde kullanmayı hedefliyor. Şirket, bir casus güvercinlerinin maliyetinin benzer sınıftaki insansız hava araçlarıyla kıyaslanabilir olduğunu ancak menzil ve dayanıklılık açısından “yüzlerce kat” üstün performans sunduğunu iddia ediyor.

Şirketin kurucusu Alexander Panov, mevcut sistemin şu an yalnızca güvercinler üzerinde denendiğini ancak çözümün farklı kuş türlerine uyarlanabileceğini söylüyor. Daha yüksek taşıma kapasitesi gereken görevlerde kargaların, kıyı şeridi izleme faaliyetlerinde martıların, geniş okyanus alanlarında ise albatrosların kullanılmasının planlandığını ifade ediyor.

