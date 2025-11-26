Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu

Hükümet ajanı güvercinler
Neiry tarafından yürütülen proje, şehir gözetimi ve altyapı denetimi için beyin çipi takılmış güvercinlerin kullanılmasına kapı aralıyor. Şirket, Moskova’da gerçekleştirdiği testlerde sıradan güvercinleri “biyo‑dron” haline getirerek uzaktan yönlendirmeyi başardığını belirtiyor. İlk kez duyurulan bu saha denemeleri, hem şirket açıklamasına hem de Forbes Russia tarafından aktarılan bilgilere dayanıyor.
Sistemin temelini, kuşların beynindeki belirli bölgelere yerleştirilen ve bir stimülatör ile kontrolcüye bağlı çalışan özel elektrotlar oluşturuyor. Bu yapı, kuşun sırtına takılan küçük bir “sırt çantasında” bulunan güneş enerjili elektroniklerle birlikte çalışıyor. Kontrolcü, insansız hava araçlarında kullanılanlara benzer şekilde önceden tanımlı bir uçuş görevi yüklüyor. Stimülatör ise kuşun sola ya da sağa yönelme motivasyonunu etkileyen sinyaller gönderiyor. Konumlama için GPS ile ek navigasyon yöntemleri birlikte kullanılıyor.
Güvercinlere takılan kameraların sabit altyapı gözetim sistemlerinde kullanılan prensiplerle çalıştığı aktarılıyor. Görüntülerde yüzlerin bulanıklaştırılması ve kişisel verilerin yapay zeka ile otomatik olarak ayıklanması görev yapılan ülkenin yasal gerekliliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda.
Farklı kuşlar da kullanılabilir
Şirketin kurucusu Alexander Panov, mevcut sistemin şu an yalnızca güvercinler üzerinde denendiğini ancak çözümün farklı kuş türlerine uyarlanabileceğini söylüyor. Daha yüksek taşıma kapasitesi gereken görevlerde kargaların, kıyı şeridi izleme faaliyetlerinde martıların, geniş okyanus alanlarında ise albatrosların kullanılmasının planlandığını ifade ediyor.