Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu

    Rusya, beyin çipi takılı güvercinlerle şehir gözetimine başladı. Sırt çantalarındaki elektroniklerle uzaktan kontrol edilen kuşlar, enerji hatları ve altyapı izlemelerinde görev alacak.

    Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu Tam Boyutta Gör
    Güvercinlerin casus olarak kullanılması fikri yeni değil, aslında onlarca yıl eskiye dayanıyor. Soğuk Savaş döneminde Amerikan istihbaratının Rusya’ya ait gizli üsleri güvercinlere takılan kameralarla izlediği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı. Ne kadar verimli olduklarını söylemek zor ancak çeşitli film ve çizgi romanlarda da “casus güvercin” temalarının kullanıldığı bir gerçek. Ancak şimdi, işin rengi biraz daha değişiyor. Zira Rusya merkezli Neiry, sıradan güvercinleri casus dronuna dönüştüren bir nöroarayüz kiti geliştirdiğini iddia ediyor.

    Hükümet ajanı güvercinler

    Neiry tarafından yürütülen proje, şehir gözetimi ve altyapı denetimi için beyin çipi takılmış güvercinlerin kullanılmasına kapı aralıyor. Şirket, Moskova’da gerçekleştirdiği testlerde sıradan güvercinleri “biyo‑dron” haline getirerek uzaktan yönlendirmeyi başardığını belirtiyor. İlk kez duyurulan bu saha denemeleri, hem şirket açıklamasına hem de Forbes Russia tarafından aktarılan bilgilere dayanıyor.

    Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu Tam Boyutta Gör
    Açıklamaya göre nöral arayüz yerleştirilen ilk güvercin sürüsü, laboratuvardan havalanıp yine aynı noktaya geri dönerek test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Firma, şu anda onlarca çipli kuşun uçuş dinamiklerini analiz ediyor. Bazılarının binlerce kilometrelik rotalara gönderilmesi, bir kısmının ise Moskova’da ek denemelere devam etmesi planlanıyor.

    Sistemin temelini, kuşların beynindeki belirli bölgelere yerleştirilen ve bir stimülatör ile kontrolcüye bağlı çalışan özel elektrotlar oluşturuyor. Bu yapı, kuşun sırtına takılan küçük bir “sırt çantasında” bulunan güneş enerjili elektroniklerle birlikte çalışıyor. Kontrolcü, insansız hava araçlarında kullanılanlara benzer şekilde önceden tanımlı bir uçuş görevi yüklüyor. Stimülatör ise kuşun sola ya da sağa yönelme motivasyonunu etkileyen sinyaller gönderiyor. Konumlama için GPS ile ek navigasyon yöntemleri birlikte kullanılıyor.

    Güvercinlere takılan kameraların sabit altyapı gözetim sistemlerinde kullanılan prensiplerle çalıştığı aktarılıyor. Görüntülerde yüzlerin bulanıklaştırılması ve kişisel verilerin yapay zeka ile otomatik olarak ayıklanması görev yapılan ülkenin yasal gerekliliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda.

    Farklı kuşlar da kullanılabilir

    Güvercinler, hükümet tarafından kontrol edilen casuslar oldu Tam Boyutta Gör
    Neiry, bu teknolojiyi enerji iletim hatlarının, gaz dağıtım noktalarının ve diğer kritik altyapıların uzun süreli izlenmesinde, çevresel ölçümlerde, endüstriyel denetimlerde, arama‑kurtarma operasyonlarında ve güvenlik gözetiminde kullanmayı hedefliyor. Şirket, bir casus güvercinlerinin maliyetinin benzer sınıftaki insansız hava araçlarıyla kıyaslanabilir olduğunu ancak menzil ve dayanıklılık açısından “yüzlerce kat” üstün performans sunduğunu iddia ediyor.

    Şirketin kurucusu Alexander Panov, mevcut sistemin şu an yalnızca güvercinler üzerinde denendiğini ancak çözümün farklı kuş türlerine uyarlanabileceğini söylüyor. Daha yüksek taşıma kapasitesi gereken görevlerde kargaların, kıyı şeridi izleme faaliyetlerinde martıların, geniş okyanus alanlarında ise albatrosların kullanılmasının planlandığını ifade ediyor.

    Kaynakça https://united24media.com/latest-news/russia-launches-first-brain-chipped-bird-drones-for-surveillance-over-cities-13769 https://neiry.ru/news/tpost/h76nygaa01-neiry-predstavlyaet-ptits-biodronov
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trigonometri zor mu parmakta dolamaya lokum iyi gelirmi clio 1.0 tce yorumları ecotec motor mapa baskı balata yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo 6
    OMIX O1 Neo 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum