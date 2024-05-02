Rusya'dan kriptoya sert yasak! Para yapay zeka Coinlerine mi akıyor?

Tam Boyutta Gör Rusya’da Cumartesi günü gündeme gelen kripto yasağı haberleri vatandaşları tedirgin etti. Çok sayıda kişi kripto para cüzdanlarını boşaltmaya çalışırken Rusya Devlet Duma’sı milletvekillerinden açıklama geldi.

Sunulan yasa tasarısı kripto para borsalarını ve reklamlarını yasaklamayı ön görürken kripto para işlemlerine ve ülkedeki kayıtlı madencilik faaliyetlerine yasak getirilmeyeceği ifade edildi. Yerel kaynaklar, 1 Eylül’den itibaren ülkede kripto para borsası ve takas merkezi kurulmasının yasaklandığını ancak kripto işlemleri ile ilgili bir yasak söz konusu olmadığını aktardı. Kripto para yasağının yabancı borsaları kapsamadığı da bildirildi.

Rusya’daki kripto hamlesi Beribit kripto para borsasının karıştığı skandal sonrasında gerçekleşti. Borsada 4 milyon dolardan fazla varlığı bulunan müşteriler paralarını çekemeyince borsanın ofisini basmış ve ülkede kripto güvenliği ile ilgili endişeler gündeme gelmişti.

Rusya Merkez Bankası da geçmişte ödeme işlemlerinde kripto para kullanımına karşı olduğunu dile getirmişti. Kriptoların para piyasası için tehdit oluşturduğu iddia edilmişti. Nüfusun yüzde 29’unun kripto para kullandığı Rusya’da 34 milyon kripto kullanıcısı bulunuyor. Söz konusu yasağın ülkedeki faaliyetleri ne şekilde etkileyeceği merak ediliyor.

Dünya genelindeki kripto para kullanıcısı sayısı giderek artıyor. Yenilikçi kripto projeler, blok zinciri teknolojisinin daha fazla benimsenmesine yol açıyor. Yapay zeka destekli kripto projeleri, en çok dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Özellikle ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan token satın alma fırsatı sunan 5thScape gibi platformlar, yatırımcıların radarına takılıyor.

5ThScape (5SCAPE) 6 Milyon Dolara Yaklaştı

Artırılmış gerçeklik (AR) ile sanal gerçeklik (VR) dünyasında devrim yapmaya hazırlanan 5SCAPE token satın almak isteyen yatırımcılar ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor. Yapay zekayı merkezine alan ön satış coinleri arasında öne çıkan proje, şu ana kadar topladığı fonlar ile 6 milyon dolara yaklaşıyor.

Projenin native tokeni 5SCAPE token, Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olarak geliştiriliyor. Bir dizi premium deneyimin kilidini aşan token, topluluğu birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri oluyor. VR oyunlarından kütüphaneye ücretsiz erişime kadar pek çok özellik 5SCAPE token sayesinde mümkün oluyor.

5SCAPE token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Mevcut aşamada yatırımcılar, 5SCAPE token satın almak için 0,00327 dolar ödüyor. Bir sonraki aşamada ise fiyat yüzde 14 artarak 0,00376 dolara yükseliyor.

Kademeli fiyat artışı politikası, erken dönem yatırımcıları desteklemeyi amaçlıyor. Bu sayede erken yatırımcılar, daha borsa listelemeleri gerçekleşmeden potansiyel kazanç elde etme imkanı buluyor. Tokenin borsa listeleme fiyatının ise 0,01 dolar olması planlanıyor. Listeleme fiyatı ile mevcut fiyat arasında yüzde 205,81 oranında bir artış söz konusu oluyor.

AR ve VR devrimine hazırlanan 5SCAPE token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT ve kart işlemleri kullanarak indirimli ön satış etkinliğine katılabiliyor.

5ThScape (5SCAPE) İle Benzersiz Bir Oyun Deneyimi

5thScape, eğlenceyi ve meta evreni deneyimleme şeklimizin sınırlarını zorlayan bir oyun platformu olarak karşımıza çıkıyor. Son teknoloji ürünü grafikler, hassas hareket takibi ve tam vücut deneyimiyle hayata geçirilen ultra gerçekçi 3 boyutlu oyun dünyalarına açılan bir kapı sunuyor.

5thScape'in yaratıcı oyun serisi, katılımcıları benzersiz sanal arenalara taşıyor. Cage Conquest'te yoğun MMA dövüşleri, Thrust Hunter’da hız tutkusu ve Epic Arena’daki orta çağ savaşının yanı sıra futbol ve kriket gibi heyecan verici spor simülasyonları bulunuyor.

Platform aynı zamanda oyuncuları 5thScape'in sanal ortamına katılmaya teşvik etmek için birinci kalite VR kulaklıkları ve ergonomik oyun koltuklarını içeren bir merkez görevi görüyor. Yani katılımcılar oyun esnasında her bir hareketi ve sesi gerçekmiş gibi hissediyor. Bu detaylar benzersiz bir oyun deneyiminin perdesini aralıyor.

Projenin teknik analiz dokümanına göre 5SCAPE token sahiplerinin elde ettiği avantajlar bunlarla bitmiyor. Sayısız eğitim materyali, filmi ve animasyonları da projenin eğlence merkezinde katılımcıları bekliyor. Eğlence ile eğitimin bir araya geldiği platform, oynadıkça kazandıran yenilikçi bir ekosistem yaratmak için kolları sıvıyor.

5SCAPE dünyasında tüm işlemler 5SCAPE token ile yapılıyor. Oyun satın almaktan premium içeriklere erişmeye kadar işlem yapabilmek için 5SCAPE token sahibi olmak gerekiyor. Hatta 5SCAPE token, uygulama geliştiricileri desteklemek için de kullanılıyor. VR deneyimi geliştiren ve listeleyen geliştiriciler, 5SCAPE'de ödenen abonelik gelirlerinin yüzde 70'ini kazanma fırsatı buluyor.

5thScape projesi, şeffaflık konusunda yalnızca Ethereum blok zincirini kullanmakla kalmıyor. Ön satış sayfasında yer alan son aktif cüzdanlar listesinde hangi ülkeden hangi kripto cüzdanlar aracılığıyla projeye ne kadar yatırım yaptığı da görülebiliyor.

Hızlı ilerleyen ön satış ile borsa listelemelerine adım adım yaklaşan proje, listeleme anında 15 milyon dolarlık piyasa değeri yaratmayı planlıyor. Yapay zekaya ve oyun odaklı kripto coinlere ilgi gösteren yatırımcılar, borsa listelemeleri sonrasında olası bir fiyat artışından etkilenmemek için indirimli ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor.



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