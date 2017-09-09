Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu

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Çin Merkez Bankası geçtiğimiz pazartesi günü internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto para birimlerine özel finansman sağlama aracı olan ICO'lar hakkındaki soruşturmasını tamamladığını duyurmuş ve bu yıl dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla para sağlanan ICO'ları "yasa dışı finans kamu finansman" olarak değerlendirerek ICO faaliyetlerini tamamen yasaklamıştı. Bu kararın ardından kripto para piyasalarında önemli bir düşüş yaşanırken iş dünyası ve finansal konularda ülkenin önde gelen haber kaynaklarından olan Caixin, bitcoinle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.





Kripto Para Piyasasında Düşüş

Caixin'in yetkililere yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre ülkedeki düzenleyici kuruluşlara bitcoin borsalarının kapatılacağı yönünde bir belge gönderildi. Caixin belgeye ait detay paylaşmadı ancak bu iddia bitcoinin hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Haberin ardından Çin'deki bitcoin ticaret platformu huobi.com'da bitcoinin yüzde 18 değer kaybettiği gözlemlenirken diğer kripto para birimlerinde de yüzde 5 ile 15 arasında değer düşüşü yaşandı. Haberin dünya çapında yankı bulmasının ardından bitcoin dolar karşısında da yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.





Huobi ve ülkedeki bir diğer kriptopara ticaret platformu olan Okcoin sözcüleri ise konuyla ilgili açıklama yaparak faaliyetlerine devam ettiklerini ve kendilerine borsaların kapatılacağı yönünde bir bildirim gelmediğini açıkladı.

https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-china/bitcoin-tumbles-on-report-china-to-shutter-digital-currency-exchanges-idUSKCN1BJ1US