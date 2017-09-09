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Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu

Çinli bir medya kuruluşu tarafından ortaya atılan ülkedeki bitcoin borsalarının kapatılacağı iddiası dünya genelinde kripto para birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu
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Çin Merkez Bankası geçtiğimiz pazartesi günü internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto para birimlerine özel finansman sağlama aracı olan ICO'lar hakkındaki soruşturmasını tamamladığını duyurmuş ve bu yıl dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla para sağlanan ICO'ları "yasa dışı finans kamu finansman" olarak değerlendirerek ICO faaliyetlerini tamamen yasaklamıştı. Bu kararın ardından kripto para piyasalarında önemli bir düşüş yaşanırken iş dünyası ve finansal konularda ülkenin önde gelen haber kaynaklarından olan Caixin, bitcoinle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. 


Kripto Para Piyasasında Düşüş 

Caixin'in yetkililere yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre ülkedeki düzenleyici kuruluşlara bitcoin borsalarının kapatılacağı yönünde bir belge gönderildi. Caixin belgeye ait detay paylaşmadı ancak bu iddia bitcoinin hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Haberin ardından Çin'deki bitcoin ticaret platformu huobi.com'da bitcoinin yüzde 18 değer kaybettiği gözlemlenirken diğer kripto para birimlerinde de yüzde 5 ile 15 arasında değer düşüşü yaşandı. Haberin dünya çapında yankı bulmasının ardından bitcoin dolar karşısında da yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. 


Huobi ve ülkedeki bir diğer kriptopara ticaret platformu olan Okcoin sözcüleri ise konuyla ilgili açıklama yaparak faaliyetlerine devam ettiklerini ve kendilerine borsaların kapatılacağı yönünde bir bildirim gelmediğini açıkladı. 

https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-china/bitcoin-tumbles-on-report-china-to-shutter-digital-currency-exchanges-idUSKCN1BJ1US Yorum Yaz
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cansev07 1 yıl en beğenilen
Bitse de kurtulsak
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dr20mouse 1 yıl senjido
Zararı olmasa niye böyle desin ki hocam zararı var anlayın şunu zaten zar zor bilgisayar parçaları alıyoruz dolar yüzünden bide bu patlak verdi zamanında 1300-1400 liralara gtx 1070 fırsatları oluyorken şimdi 2700 liralardan satılıyor bu zarar değilse nedir? Ha bu sanal para için özel donanımlar çıkarsınlar normal kullanıcı ürünlerinin bu işlerde kullanılmasini onlesinler öyle bu işe devam edin. Bu profesyonel bir iş özel donanımlar kullanılmalı sıradan kullanıcı ürünlerinin kullanılmasına hala izin vermeleri üretici firmaların yüzsüzlüğü normal kullanıcıları önemsememesidir.
Zararı olmasa niye böyle desin ki hocam zararı var anlayın şunu zaten zar zor bilgisayar parçaları alıyoruz dolar yüzünden bide bu patlak verdi zamanında 1300-...
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cansev07 1 yıl senjido
senjido

Ulan ne tembel milletiz adam sırf olaydan anlamadığı için bitmesini istiyor.

Bu mining denen olay patlamadan önce, arkadaşım 1700 tl ye vatandan gtx 1070 aldı. Rx 570 alacaktım, 900 lira civarıydı bir aralar. Şimdi Rx 570 i 1500 tl, gtx 1070 i de 2500 e anca alabiliyorsun. Sen olaydan anlıyorsun diye biz bu ekran kartlarına fahiş fiyatlar ödemek zorunda değiliz. Öğrenci adamım bir işte çalışıyorum kazandığım bir iki kuruşu da tek zevkim olan PC için harcıyorum ama kazandığım para önceleri rx 570 e yetebiliyorken şimdi ise anca gtx 1050ti alabiliyorum. İşlemciler üstünden de mining yapılabileceği söyleniyor, öyle olursa işlemci almakta zor olacak. PC de oyun oynamak lüksten de öte bir şey olacak artık bizim için. Senin de anlamadığın olay bu işte.
senjidoUlan ne tembel milletiz adam sırf olaydan anlamadığı için bitmesini istiyor.Bu mining denen olay patlamadan önce...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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sis651 1 yıl
Bitcoin bir şey olur düşer, bir şey olur yükselir. Yalnız bu sitede bunların hepsinin haberi yapılacaksa ayrı bir Bitcoin haberleri bölümü açılsın bari ve daha düzgün daha takip edilen haberler yapılsın. Böyle arada yarım yamalak haberlerle anasıyla kısmında çok bir değer üretmiyor, basit bir özetin özeti oluyor.
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tosuntosun 1 yıl
BiCoin veya adı ne olursa olsun... Digital para biriminin kalkması artık bir hayal
Paypal olsun webmoney olsun güncel ve ülkelere bağlı para birimini kullanıyor. X-Coin sistemlerinin bu denli kur değişimi tabiki benimde canımı sıkan bir yöntem ama onların en güze tarafı dünyaya artık bir ortak para birimine ihtiyaç duyulduğunun... Amerikan dolarının veya hegomanyasının kalkması için bir uyarı idi. Bu ençok da tabiki $ ı karşılıksız sürekli basıp dünya piyasasına sunan ülke ADB için çok olumsuz oldu ve olacak da. Bir asır önce Pound (Sterlin) genel bir para birimi iken.. Veya daha önce de ...Altın ları. Artık dünya genelinde kullanılabilecek ve herkes için ortak bir kur - para birimine geçilmesi gerekiyor.
Burda ekonomist arkadaşlar diyebilir. Bizim ekonomimiz ingiliz ekonomisi ile denk mi.. Bende bulgar ekonomisi ile denk değil iken nasıl olabilir. Tabiki burda kur farkı olacak ama asıl risk veya asıl tehlike burda amerikan ekonomisini vurduğu için bu olay gündemde çok duruyor.
Birçok ülke kendi iç ve dış piyasası için merkez bankasındaki altın rezervine göre para basıp basabiliyor iken maalesef bunu $ ı elinde bulunduran için aynısını diyemiceğimiz gibi .. kendi rezerlerinin enaz 100 katında piyasada banknot ları dolaşıyor. Bunun sayesinde hem kendi iç hemde dış piyasada ticaret daha kolay olabiliyor.
Şimdi siz yeni bir para birimi çıkarttığınızda.. Ki hem kısıtlı miktarı hemde herhangi bir ülkeye ait değil... Doğal olarak ve mantıken de karşı çıkan ve çıkılması gereken bir durum
bunu ekran kartı fiyatlarına vs ye indirgeyerek kapasitelerini ve dünya ya ve olaylara bakış açılarını belli edenlere atfediyorum
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Mertxray 1 yıl
Ekran kartlarınız ucuza alınır
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snomask 1 yıl
Rusya gibi kayıt altına alır, sonra da bir bahaneyle vergilendirir yola devam ederler.
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sniper23 1 yıl
2014'te de bu mining dolayı ekran kartında yükselme meydana gelmişti. Şimdiler de ise genel olarak bellek fiyatları yükselişte, tabi birileri faturayı mininge keserek buradan bir çıkar sağlamayı da ihmal etmiyor. O yüzden fiyatlar inmiyor. Artık nereye kadar giderse.
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magrofon 1 yıl
Ocak 2017 de 1 Bitcoin 850$
Eylül 2017 1 Bitcoin 4970$
100 bin tl yatıran adam kısa sürede havadan 400.000 tl kazandı ki ben borsada 250 300 bin alış emirleri görüyorum sık sık..
bitcoine çamur atanların çoğu yatırım yapmayıp pişman olanlar. 1 yılda kendini 5 e katlayan bir para biriminden zarar edende var ise gitsin kendini köprüden aşağı atsın..
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axesis 1 yıl
nasretin hoca misali dkazanın doğurduğuna inanıyonda öldüğüne neden inanmıyon ???
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senjido 1 yıl
Ulan ne tembel milletiz adam sırf olaydan anlamadığı için bitmesini istiyor.
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dr20mouse 1 yıl senjido
Zararı olmasa niye böyle desin ki hocam zararı var anlayın şunu zaten zar zor bilgisayar parçaları alıyoruz dolar yüzünden bide bu patlak verdi zamanında 1300-1400 liralara gtx 1070 fırsatları oluyorken şimdi 2700 liralardan satılıyor bu zarar değilse nedir? Ha bu sanal para için özel donanımlar çıkarsınlar normal kullanıcı ürünlerinin bu işlerde kullanılmasini onlesinler öyle bu işe devam edin. Bu profesyonel bir iş özel donanımlar kullanılmalı sıradan kullanıcı ürünlerinin kullanılmasına hala izin vermeleri üretici firmaların yüzsüzlüğü normal kullanıcıları önemsememesidir.
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cansev07 1 yıl senjido
senjido

Ulan ne tembel milletiz adam sırf olaydan anlamadığı için bitmesini istiyor.

Bu mining denen olay patlamadan önce, arkadaşım 1700 tl ye vatandan gtx 1070 aldı. Rx 570 alacaktım, 900 lira civarıydı bir aralar. Şimdi Rx 570 i 1500 tl, gtx 1070 i de 2500 e anca alabiliyorsun. Sen olaydan anlıyorsun diye biz bu ekran kartlarına fahiş fiyatlar ödemek zorunda değiliz. Öğrenci adamım bir işte çalışıyorum kazandığım bir iki kuruşu da tek zevkim olan PC için harcıyorum ama kazandığım para önceleri rx 570 e yetebiliyorken şimdi ise anca gtx 1050ti alabiliyorum. İşlemciler üstünden de mining yapılabileceği söyleniyor, öyle olursa işlemci almakta zor olacak. PC de oyun oynamak lüksten de öte bir şey olacak artık bizim için. Senin de anlamadığın olay bu işte.
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pcrex 1 yıl senjido
ironiye bak, ekran kartı çalıştırarak sanal para kazanmaya çalışan eleman insanları tembellikle suçluyor.
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IceRulez 1 yıl
borsayı kapatsa ne değişecek ?
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mementopolis 1 yıl
Keske bende Vursam

( olay sandiginiz gibi degil
)
Cin hükümeti kendi kriptosunu planliyorda olabilir :)
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