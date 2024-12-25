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    Rusya, 2031'e kadar kripto para madenciliğini yasakladı

    Rusya, kripto madenciliğini düzenlemek için önemli adımlar attı. 1 Ocak 2025'ten itibaren 10 bölgede kripto para madenciliği tamamen yasaklanacak. Peki, bu karar neden alındı?
    rusya kripto para madenciliği yasak Tam Boyutta Gör
    Rus hükümeti, belirli bölgelerde kripto para madenciliğini altı yıllık bir süre boyunca yasakladı. Rusya, yasağın arkasındaki temel neden olarak sektörün yüksek güç tüketim oranlarını gösterdi.

    Rusya'da 10 bölgede kripto para madenciliği yasaklandı!

    Bu adım, elektrik kesintilerini çözmeyi ve elektrik tüketiminin yükseldiği dönemlerde kesintileri durdurmayı amaçlıyor. Etkilenen bölgeler arasında özellikle madencilik faaliyetlerinin yerel elektrik sistemlerini önemli ölçüde zorladığı Irkutsk, Buryatya ve Zabaykalsk yer alıyor. Diğer önemli madencilik sahaları da mevsimsel kısıtlamalara tabi olacak; bu da enerji kullanımının arttığı kış mevsiminde faaliyetleri azaltacak. Ucuz enerji fiyatlarıyla bilinen Sibirya, 2031'e kadar her yıl Aralık ayından Mart ayına kadar madencilik faaliyetlerine mevsimsel sınırlamalar getirecek.

    Donetsk ve Luhansk dahil olmak üzere Kuzey Kafkasya ve Ukrayna'nın ele geçirilen bölgelerinde madencilik faaliyetlerine yıl boyu yasak uygulanacak.

    Kripto para madenciliği yapanlara yeni kurallar

    Rusya, bu madencilik sınırlamalarının yanı sıra, kripto sektöründe denetimi sıkılaştırıyor. Yeni kurallar, kripto para madenciliği yapan kişilerin Federal Vergi Servisi'ne kayıt yaptırmasını, cüzdan adresleri ve varlıklarına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlamasını zorunlu kılıyor.

    Rusya tek ülke değil

    Rusya, kripto para madenciliğine son veren tek ülke değil. Kosova, 2022'de enerji krizi sırasında elektriği korumak için uygulamayı yasakladı. Angola'da kripto para madenciliği suç sayılıyor. İzlanda ve Norveç gibi birkaç Avrupa ülkesi, enerji kıtlığı nedeniyle sıkı düzenlemelere gitti.

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