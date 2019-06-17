SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller

Ekran kartından soğutucuya, klavyesinden monitörüne kadar kartopu gibi büyüyen RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de dahil oluyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA XPG'den haberler var.

Donanım dünyasındaki RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de uyuyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA'nın performans markası XPG yüksek performanslı M2 SSD modellerinde RGB ışıklandırma sunuyor.