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SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller

4 gün
1,7b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartından soğutucuya, klavyesinden monitörüne kadar kartopu gibi büyüyen RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de dahil oluyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA XPG'den haberler var.
Donanım dünyasındaki RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de uyuyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA'nın performans markası XPG yüksek performanslı M2 SSD modellerinde RGB ışıklandırma sunuyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vartolu Saadettin 4 gün en beğenilen
odam kerhaneye dondu yeter lan artik rgb rgb biktirdiniz en sonunda kasadaki camin uzerine siyah bant cekecem
1 Yanıt Yanıtla +9
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alaz1903 4 gün
Hah her şeyi "Çin kâr eden işletmesi" gibi yapın da tam olsun. Donanımlardaki bu RGB iticiliği ve farenin, klavyenin, mousepad'in üzerine dandik şekiller çizerek "Gamer" donanımı diye ergenlere 3-4 katı fiyata satma trendinden gına geldi.
Hah her şeyi "Çin kâr eden işletmesi" gibi yapın da tam olsun. Donanımlardaki bu RGB iticiliği ve farenin, klavyenin, mousepad'in üzerine dandik şekiller çizere...
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Father Torque 3 gün
Bir belgeselde bir tür kalamar türüne denk gelmiştim, avlarını çeşitli ışık oyunlarıyla hipnotize edip hareketsiz bırakıyordu, sonra da ani bir saldırıyla midesine indiriyordu. Saldırı öncesi yaptığı renk oyunu şu şekilde:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şimdi bunu izleyince acaba diyorum bizlerin üzerinde de mi bu tür etki bırakıyor bu led'ler? Reklamlarda veya bizzat mağazada gördüğümüzde bizi de bir tür hipnotize edip "mutlaka almam lazım" dedirtecek bir şey mi keşfetti acaba bu firmalar? Yoksa sırf led ışık eklendi diye o led'lerin bilmem kaç katını fiyat farkı olarak eklemelerinin ve insanların da buna rağmen bunları almalarının hiçbir mantıklı açıklaması yok.
Ha, çok şükür çoğumuzda bu tür bir etki yok. Hatta gördüğüm anda iğrendiriyor artık.
Bir belgeselde bir tür kalamar türüne denk gelmiştim, avlarını çeşitli ışık oyunlarıyla hipnotize edip hareketsiz bırakıyordu, sonra da ani bir saldırıyla mide...
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Tensi 2 gün
RGB'li don bekliyorum. Kimin kici parildarsa bilin ki koku onun yuzunden. :D
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agent1453 3 gün
Bu ssd'de plastik altında soğutucu göremedim,veri yazarken ısınınca nasıl performans düşeceğini düşündürdü.
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Father Torque 3 gün
Bir belgeselde bir tür kalamar türüne denk gelmiştim, avlarını çeşitli ışık oyunlarıyla hipnotize edip hareketsiz bırakıyordu, sonra da ani bir saldırıyla midesine indiriyordu. Saldırı öncesi yaptığı renk oyunu şu şekilde:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şimdi bunu izleyince acaba diyorum bizlerin üzerinde de mi bu tür etki bırakıyor bu led'ler? Reklamlarda veya bizzat mağazada gördüğümüzde bizi de bir tür hipnotize edip "mutlaka almam lazım" dedirtecek bir şey mi keşfetti acaba bu firmalar? Yoksa sırf led ışık eklendi diye o led'lerin bilmem kaç katını fiyat farkı olarak eklemelerinin ve insanların da buna rağmen bunları almalarının hiçbir mantıklı açıklaması yok.
Ha, çok şükür çoğumuzda bu tür bir etki yok. Hatta gördüğüm anda iğrendiriyor artık.
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c36ab7c4 3 gün
Saçmalıkta ulaşılan son nokta..
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Red Wheelbarrow 3 gün
Bende bu Rgb lere söven tayfayı anlamıyorum. Kardeşim beğenmiyorsan almazsın olur biter

Rgbsiz ram, ekran kartı, anakart, fan, kasa al yahu.
Rgbsi varsa bile ayarlardan kapatırsın. Bu kadar kasmaya ne gerek var abim?
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csh 3 gün
PC dunyasinin en sevmedigim taraflarindan birisi de bu. Bir ekol basliyor, ardi arkasi onlarca yil kesilmiyor. Bir ara siyah kasa ekolu vardi, tum kasalar siyah renk olmustu, beyaz yada farkli renk kasa bulmak imkansiz hale gelmisti. Bir ara FPS tarzi oyunlar yeni yeni populer olmustu, farkli turde oyun bulmak imkansiz olmustu. Simdi de RGB ekolu geldi, ota boka RGB ledlerini koyuyorlar, hersey gokkusagi gibi oluyor. Normalde yapsalar hickimsenin begenmeyecegi birsey ama RGB ekolu oldugu icin boyle garip garip seyler piyasaya suruluyor. Ne oldu yani, m.2 SSD'nin cevresine RGB ledleri serpistirdiler diye cok mu guzel oldu simdi?
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al-ozaria 3 gün
Isıklı tuvalet kağıdı da istiyoruz.
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alaz1903 4 gün
Hah her şeyi "Çin kâr eden işletmesi" gibi yapın da tam olsun. Donanımlardaki bu RGB iticiliği ve farenin, klavyenin, mousepad'in üzerine dandik şekiller çizerek "Gamer" donanımı diye ergenlere 3-4 katı fiyata satma trendinden gına geldi.
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Darklord Sauron 4 gün
Kötü sistem yoktur az rgb vardır
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MonitörKertenkelesi 4 gün
Tam bu tipe göre. Klozete bile RGB Led koymak!

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