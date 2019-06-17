SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartından soğutucuya, klavyesinden monitörüne kadar kartopu gibi büyüyen RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de dahil oluyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA XPG'den haberler var.
Donanım dünyasındaki RGB ışıklandırma akımına SSD'ler de uyuyor. Daha önce bazı modeller görmüştük, şimdi de ADATA'nın performans markası XPG yüksek performanslı M2 SSD modellerinde RGB ışıklandırma sunuyor.
Paylaş Tweetle
Şimdi bunu izleyince acaba diyorum bizlerin üzerinde de mi bu tür etki bırakıyor bu led'ler? Reklamlarda veya bizzat mağazada gördüğümüzde bizi de bir tür hipnotize edip "mutlaka almam lazım" dedirtecek bir şey mi keşfetti acaba bu firmalar? Yoksa sırf led ışık eklendi diye o led'lerin bilmem kaç katını fiyat farkı olarak eklemelerinin ve insanların da buna rağmen bunları almalarının hiçbir mantıklı açıklaması yok.
Ha, çok şükür çoğumuzda bu tür bir etki yok. Hatta gördüğüm anda iğrendiriyor artık.