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Samsung 5 Serisi ultrabook'lar ön-siparişte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un resmi tanıtımı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan 5 Serisi ultrabook modelleri, ön-sipariş listelerindeki yerlerini almaya başladı. 13.3-inç ve 14-inç olmak üzere ilk etapta iki farklı ekran seçeneği ile sunulacak ultrabook modelleri arasında fark yaratan bazı detaylar da bulunuyor. Samsung'un 14-inç boyutundaki modeli hem şirketin ürün gamı içerisinde hem de endüstrinin genelindeki optik sürücülü ilk ultrabook modeli olarak bu alanda dikkat çekmeyi başarıyor. 
Her ikisi de 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile gelen ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alan ultrabook'larda 4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk kullanılırken, ultrabook'ların hızlı uygulama çalıştırma için gerkeli olan SSD kriterini karşılayabilme adına 16GB kapasiteli SSD sürücü ile desteklendiklerini görüyoruz. Tabi daha fazlasını isteyenler için Samsung'un, ana depolama sürücüsü olarak SSD kullandığı 5 Serisi versiyon seçenekleri de raflardaki yerini almış olacak. 
Diğer tüm ultrabook modellerinde olduğu gibi ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimini kullanan 5 Serisi ultrabook modellerine ek olarak Samsung bir süre önce AMD Radeon HD 7550M ekran kartını kullanan ultrabook sunacağı yönünde ilk işaretleri vermiş olsa bile henüz somut bir gelişme yaşanmadığını da not düşelim. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, Bluetooth 3.0, çift bant 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, çift USB 2.0 portu ve HDMI konnektörü gibi detaylar ayer verilen modellerden üzerinde optik sürücü olmayan 13.3-inç boyutundaki modelde USB 3.0 portu da bulunuyor. 
Skype ve Google Talk gibi uygulamalar üzerinde sesli ve görüntülü iletişim için 1.3MP çözünürlüğünde kameraya ve 4 Watt kapasiteli stereo hoparlörlere sahip olan ultrabook'lar ayrıca Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan WiDi desteği de sunuyorlar. Amazon.com, Samsung'un baz donanım özelliklerine sahip 13.3-inç utrabook modelini 899$ seviyesinden ön-sipariş listelerine almış durumda.  


http://www.amazon.com/gp/product/B006KYY1FU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=bradlindsdigi-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B006KYY1FU Yorum Yaz
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umutarslan.com 7 yıl
fotoğraflarda cihaz leş gidi görünüyor. 5serisi pek bişi beklememek lazım ama kalın yani dvd sürücüsüde varmış.kalındır.İmkanı olan darty magazasına gidip ultrabooklara bakabilir gerçekten çok ince ve şık duruyorlar.
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tuncaybe 7 yıl

Bununla 9 serisi arasında ne fark var bilen var mı?
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Yilsev 7 yıl
Ultrabook segmentinin oyun değil de iş dünyasına odaklı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden grafik performansı segmentin profiline pek uygun değil.
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E_Aydin35 7 yıl
Eğer AMD Radeon HD 7550M kartlarını kulanırlarsa çok iyi olur fiyat baya artar tabi ama böyle bir seçenek sunulmalı.. Bu Ultrabook modelleri kapıi kapıi gidicek diye düşünüyorum, en başta Samsung'un seçenek sunması çok güzel.
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CoMeR 7 yıl
Güzel seri olmuş harici ekran kartlı modellerini de bekliyorum.
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mehmednaim 7 yıl
Harici ekran kartını da koyduklarında bence çok güzel bir seri olur.
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xLmNt13 7 yıl
hafif,kullanışlı, biraz da pahalı :)
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