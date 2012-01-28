Samsung 5 Serisi ultrabook'lar ön-siparişte





Samsung'un resmi tanıtımı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan 5 Serisi ultrabook modelleri, ön-sipariş listelerindeki yerlerini almaya başladı. 13.3-inç ve 14-inç olmak üzere ilk etapta iki farklı ekran seçeneği ile sunulacak ultrabook modelleri arasında fark yaratan bazı detaylar da bulunuyor. Samsung'un 14-inç boyutundaki modeli hem şirketin ürün gamı içerisinde hem de endüstrinin genelindeki optik sürücülü ilk ultrabook modeli olarak bu alanda dikkat çekmeyi başarıyor.

Her ikisi de 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile gelen ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alan ultrabook'larda 4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk kullanılırken, ultrabook'ların hızlı uygulama çalıştırma için gerkeli olan SSD kriterini karşılayabilme adına 16GB kapasiteli SSD sürücü ile desteklendiklerini görüyoruz. Tabi daha fazlasını isteyenler için Samsung'un, ana depolama sürücüsü olarak SSD kullandığı 5 Serisi versiyon seçenekleri de raflardaki yerini almış olacak.

Diğer tüm ultrabook modellerinde olduğu gibi ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimini kullanan 5 Serisi ultrabook modellerine ek olarak Samsung bir süre önce AMD Radeon HD 7550M ekran kartını kullanan ultrabook sunacağı yönünde ilk işaretleri vermiş olsa bile henüz somut bir gelişme yaşanmadığını da not düşelim. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, Bluetooth 3.0, çift bant 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, çift USB 2.0 portu ve HDMI konnektörü gibi detaylar ayer verilen modellerden üzerinde optik sürücü olmayan 13.3-inç boyutundaki modelde USB 3.0 portu da bulunuyor.

Skype ve Google Talk gibi uygulamalar üzerinde sesli ve görüntülü iletişim için 1.3MP çözünürlüğünde kameraya ve 4 Watt kapasiteli stereo hoparlörlere sahip olan ultrabook'lar ayrıca Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan WiDi desteği de sunuyorlar. Amazon.com, Samsung'un baz donanım özelliklerine sahip 13.3-inç utrabook modelini 899$ seviyesinden ön-sipariş listelerine almış durumda.





http://www.amazon.com/gp/product/B006KYY1FU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=bradlindsdigi-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B006KYY1FU