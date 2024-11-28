Samsung Galaxy S24 FE indirimde! Gülümseten Kasım Fırsatı!

Teknoloji Editörü
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1 Kasım'da başlayan Amazon’un
Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’da sona erecek. İndirime giren ürünlere baktığımızda en dikkat çeken indirimin Samsung Galaxy S24 FE modelinde olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S24 FE en düşük fiyata indi. Samsung Galaxy S24 FE için indirim fırsatı!
Samsung Galaxy S24 FE, oldukça rekabetçi fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şimdi Amazon’da
Gülümseten Kasım indirimlerinde Galaxy S24 FE'yi uygun fiyata satın alabilirsiniz. Orta segment telefon almayı düşünenler için oldukça cazip fırsat.
Amazon'dan satın almak için:
Samsung Galaxy S24 FE 128 GB
İndirimli tüm Samsung Galaxy cihazları için:
Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları Uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde özellikler!
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Samsung Galaxy S24 FE, gücünü Galaxy S24’te kullanılan Exynos 2400 yonga setinin revize edilmiş versiyonu olan Exynos 2400e’den alıyor. Amiral gemisi seviyesinde performans sunan telefonda OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, OIS destekli ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto lens ve 10 MP ultra geniş açı lensi bulunuyor. Önde ise 10 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Kameradaki Nightography özelliği sayesinde düşük ışık koşullarında detaylı çekimler yapabiliyor. Telefonda 6,7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X 120 Hz ekran, 4.700 mAh pil ve Galaxy AI yerleşik yapay zeka özellikleri mevcut.
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Galaxy AI yapay zekanın Foto Asistan özelliği ile fotoğraftaki nesneleri taşıma, nesneleri silme, sahne genişletme, portre studio, düzenleme önerileri gibi özellikle ile çekimlerinizi güzelleştirebilirsiniz. Circle to Search özelliği; ekranınızdaki herhangi bir görüntü, metin ve nesne hakkında yapay zeka aracılığıyla detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. Türkçe destekli Sözlü Çevirmen özelliği çevrimdışıyken bile yüz yüze konuşmaları, dersleri veya diğer her türlü sunumu anında tercüme ediyor. Live Translate, telefon görüşmelerindeki ve mesajlaşmadaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak anında çeviri yapıyor. Not Asistanı özelliği not alma sürecini kolaylaştırıyor, biçimlendirmeyi ve çeviriyi otomatikleştiriyor. Samsung Notlar uygulamasında, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini doğrudan yapıyor. PDF dosyalarındaki metinler de PDF metni çevirisi ile Türkçeye çevrilebiliyor ve dosya üstünde gösterilebiliyor.
Amazon'dan satın almak için:
Samsung Galaxy S24 FE 128 GB
İndirimli tüm Samsung ürünleri için:
Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.