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    Uygun fiyatlı Samsung telefonlar Amazon'da indirimde!

    Amazon'da fiyat/performans odaklı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy modellerinde indirimler dikkat çekiyor. İndirimler 30 Kasım'da sona erecek. İşte fiyat/performans Samsung telefonlar!
    Uygun fiyatlı Samsung telefonlar Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Samsung Galaxy akıllı telefonlarda indirimler dikkat çekiyor. Yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım saat 23.59’da sona erecek. Yeni bir telefon satın almayı düşünüyorsanız bu indirimleri değerlendirmekte fayda var.

    Kampanyalı modellere baktığımızda giriş seviyesi ve fiyat/performans odaklı akıllı telefonlardaki indirimler dikkat çekiyor. İndirime giren ürünler Amazon’daki stok durumuna göre yenileniyor. Kampanya sayfasını ziyaret ederek güncel indirimli modelleri görüntüleyebilirsiniz.

    Kampanya sayfası: Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım

    Giriş Seviyesi için Fiyat/Performans Samsung Telefonlar

    Samsung Galaxy A14 Özellikleri

    • 6.6” FHD+ LCD ekran
    • Samsung Exynos 850 işlemci
    • 4 GB RAM, 64/128 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • 50 MP Ana kamera + 5 MP Ultra geniş + 2 MP makro
    • 13 MP Ön kamera
    • 5.000 mAh batarya, 15W
    • Android 13, OneUI 5

    Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri

    • 6.5” FHD+ Super AMOLED 90 Hz ekran
    • MediaTek Dimensity 6100+ işlemci
    • 4 GB RAM, 128 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • 50 MP Ana kamera + 5 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
    • 13 MP Ön kamera
    • 6.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • Android 14, OneUI 6.1

    Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri

    • 6.5” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
    • Samsung Exynos 1280 işlemci
    • 6 GB RAM, 128 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
    • 13 MP Ön kamera
    • 6.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • Android 14, OneUI 6.1

    Samsung Galaxy A25 Özellikleri

    • 6.6” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
    • Samsung Exynos 1280 işlemci
    • 6/8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
    • 13 MP Ön kamera
    • 5.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • Android 14, OneUI 6.1

    Samsung Galaxy A35 Özellikleri

    • 6.6” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
    • Samsung Exynos 1380 işlemci
    • 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, MicroSD kart desteği
    • 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 5 MP Makro
    • 13 MP Ön kamera
    • 5.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • IP67, Corning Gorilla Glass Victus+
    • Android 14, OneUI 6.1

    Kampanya sayfası: Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 15 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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