- Giriş Seviyesi için Fiyat/Performans Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy A14 Özellikleri
- Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri
- Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri
- Samsung Galaxy A25 Özellikleri
- Samsung Galaxy A35 Özellikleri
- Yorumlar
Kampanyalı modellere baktığımızda giriş seviyesi ve fiyat/performans odaklı akıllı telefonlardaki indirimler dikkat çekiyor. İndirime giren ürünler Amazon’daki stok durumuna göre yenileniyor. Kampanya sayfasını ziyaret ederek güncel indirimli modelleri görüntüleyebilirsiniz.
Kampanya sayfası: Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım
Giriş Seviyesi için Fiyat/Performans Samsung Telefonlar
Samsung Galaxy A14 Özellikleri
- 6.6” FHD+ LCD ekran
- Samsung Exynos 850 işlemci
- 4 GB RAM, 64/128 GB depolama, MicroSD kart desteği
- 50 MP Ana kamera + 5 MP Ultra geniş + 2 MP makro
- 13 MP Ön kamera
- 5.000 mAh batarya, 15W
- Android 13, OneUI 5
Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri
- 6.5” FHD+ Super AMOLED 90 Hz ekran
- MediaTek Dimensity 6100+ işlemci
- 4 GB RAM, 128 GB depolama, MicroSD kart desteği
- 50 MP Ana kamera + 5 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
- 13 MP Ön kamera
- 6.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
- Android 14, OneUI 6.1
Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri
- 6.5” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
- Samsung Exynos 1280 işlemci
- 6 GB RAM, 128 GB depolama, MicroSD kart desteği
- 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
- 13 MP Ön kamera
- 6.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
- Android 14, OneUI 6.1
Samsung Galaxy A25 Özellikleri
- 6.6” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
- Samsung Exynos 1280 işlemci
- 6/8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, MicroSD kart desteği
- 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 2 MP Makro
- 13 MP Ön kamera
- 5.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
- Android 14, OneUI 6.1
Samsung Galaxy A35 Özellikleri
- 6.6” FHD+ Super AMOLED 120 Hz ekran
- Samsung Exynos 1380 işlemci
- 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, MicroSD kart desteği
- 50 MP OIS Ana kamera + 8 MP Ultra geniş + 5 MP Makro
- 13 MP Ön kamera
- 5.000 mAh batarya, 25W hızlı şarj
- IP67, Corning Gorilla Glass Victus+
- Android 14, OneUI 6.1
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.