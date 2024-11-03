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    Anlık Bildirim

    Tablet pazarı önemli büyüme kaydetti

    2024 yılına hızlı başlayan tablet pazarı yükselişini sürdürüyor. Özellikle Samsung ve Çinli üreticilerin de etkisiyle tablet pazarı en iyi yılına imza atmaya hazırlanıyor.
    Tablet Tam Boyutta Gör
    Bir süredir yükselişini devam ettiren tablet pazarı 2024 yılında en iyi dönemine ulaştı. Elde edilen satış rakamları pandemi dönemindeki rekor yükselişi de geride bırakmış durumda. Amazon bu dönemde büyük sürpriz yaptı. 

    Tablet pazarı yükselişte

    IDC tarafından yapılan pazar analizine göre 2024 yılı üçüncü çeyrekte tablet satışları 39.6 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 20.4 yükseldi. Bir önceki çeyrekte 34.4 milyon adede ulaşan satışlar yıllık bazda yüzde 22 artış göstermişti. 

    Apple bu dönemde 12.6 milyon satışla durgun bir çizgi izledi. Samsung 7.1 milyon adet satışla yüzde 18 artış yaşadı. Amazon 4.6 milyon satışla yüzde 111 gibi rekor bir artış yaşadı. Özellikle Amazon Prime Day kampanyalarının yükselişte payı olduğu ifade ediliyor. 

    Huawei ülkesinin de etkisiyle 3.3 milyon satış yaparak yüzde 40 artış gösterdi. Lenovo da 3 milyon satışla önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlar tablet pazarındaki iyimserliğin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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