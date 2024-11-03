Tablet pazarı önemli büyüme kaydetti

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Tam Boyutta Gör Bir süredir yükselişini devam ettiren tablet pazarı 2024 yılında en iyi dönemine ulaştı. Elde edilen satış rakamları pandemi dönemindeki rekor yükselişi de geride bırakmış durumda. Amazon bu dönemde büyük sürpriz yaptı.

Tablet pazarı yükselişte

IDC tarafından yapılan pazar analizine göre 2024 yılı üçüncü çeyrekte tablet satışları 39.6 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 20.4 yükseldi. Bir önceki çeyrekte 34.4 milyon adede ulaşan satışlar yıllık bazda yüzde 22 artış göstermişti.

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Apple bu dönemde 12.6 milyon satışla durgun bir çizgi izledi. Samsung 7.1 milyon adet satışla yüzde 18 artış yaşadı. Amazon 4.6 milyon satışla yüzde 111 gibi rekor bir artış yaşadı. Özellikle Amazon Prime Day kampanyalarının yükselişte payı olduğu ifade ediliyor.

Huawei ülkesinin de etkisiyle 3.3 milyon satış yaparak yüzde 40 artış gösterdi. Lenovo da 3 milyon satışla önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlar tablet pazarındaki iyimserliğin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor.

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