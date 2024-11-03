Tablet pazarı önemli büyüme kaydetti

Tablet pazarı yükselişte
IDC tarafından yapılan pazar analizine göre 2024 yılı üçüncü çeyrekte tablet satışları 39.6 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 20.4 yükseldi. Bir önceki çeyrekte 34.4 milyon adede ulaşan satışlar yıllık bazda yüzde 22 artış göstermişti.
Apple bu dönemde 12.6 milyon satışla durgun bir çizgi izledi. Samsung 7.1 milyon adet satışla yüzde 18 artış yaşadı. Amazon 4.6 milyon satışla yüzde 111 gibi rekor bir artış yaşadı. Özellikle Amazon Prime Day kampanyalarının yükselişte payı olduğu ifade ediliyor.
Huawei ülkesinin de etkisiyle 3.3 milyon satış yaparak yüzde 40 artış gösterdi. Lenovo da 3 milyon satışla önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlar tablet pazarındaki iyimserliğin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über