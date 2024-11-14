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    Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde!

    Amazon'da Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım indirimleri başladı. Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri indirime girdi. 
    Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 serisinin en yeni modelleri olan Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için Amazon’da Gülümseten Kasım fırsatları başladı. Üç model de diğer sitelere göre en düşük fiyata indi. Galaxy S serisinin en yeni modellerini indirimli olarak satın alabilirsiniz.

    Kampanya sayfası: Samsung Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

    Amazon'dan satın almak için:

    Samsung Galaxy S24

    Samsung Galaxy S24+

    Samsung Galaxy S24 Ultra

    Türkçe destekli Galaxy AI yapay zeka!

    Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri yerleşik yapay zeka özellikleri olan Galaxy AI özellikleri ile beraber tanıtılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy AI’a Türkçe çeviri özellikleri eklendi. Böylelikle Galaxy S24 serisi satın alan müşteriler Galaxy AI’ın tüm özelliklerinden yararlanabilecek.

    Galaxy AI yapay zekanın Foto Asistan özelliği ile fotoğraftaki nesneleri taşıma, nesneleri silme, sahne genişletme, portre studio, düzenleme önerileri gibi özellikle ile çekimlerinizi güzelleştirebilirsiniz.

    Circle to Search özelliği; ekranınızdaki herhangi bir görüntü, metin ve nesne hakkında yapay zeka aracılığıyla detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor.

    Türkçe destekli Sözlü Çevirmen özelliği çevrimdışıyken bile yüz yüze konuşmaları, dersleri veya diğer her türlü sunumu anında tercüme ediyor. Live Translate, telefon görüşmelerindeki ve mesajlaşmadaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak anında çeviri yapıyor.

    Not Asistanı özelliği not alma sürecini kolaylaştırıyor, biçimlendirmeyi ve çeviriyi otomatikleştiriyor. Samsung Notlar uygulamasında, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini doğrudan yapıyor. PDF dosyalarındaki metinler de PDF metni çevirisi ile Türkçeye çevrilebiliyor ve dosya üstünde gösterilebiliyor.

    Galaxy S24 serisi özellikleri

    Samsung Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine görüntü motoru fotoğraflarınıza ve videolarınıza daha fazla detay ekliyor. Galaxy S24 Ultra’nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System’i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x’te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde! Tam Boyutta Gör

     
    Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra’nın önceki modele göre %60 daha büyük 1,4 μm piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra’daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde! Tam Boyutta Gör

    Galaxy S24 Ultra gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alırken Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerine Samsung Exynos 2400 yonga seti güç veriyor. Samsung Galaxy S24 8 GB RAM ile Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra ise 12 GB RAM ile geliyor..

    Galaxy S24 modelinde 6,2 inç boyutunda, Galaxy S24 Plus modelinde 6,7 inç boyutunda ve Galaxy S24 Ultra'da ise 6,8 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor.

    Pil kapasitesine baktığımızda ise Galaxy S24'te 4.000 mAh, Galaxy S24+'ta 4.900 mAh, Galaxy S24 Ultra'da ise 5.000 mAh büyüklüğünde batarya bizi karşılıyor.

    Kampanya sayfası: Samsung Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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