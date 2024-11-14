Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 serisinin en yeni modelleri olan Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için Amazon’da Gülümseten Kasım fırsatları başladı. Üç model de diğer sitelere göre en düşük fiyata indi. Galaxy S serisinin en yeni modellerini indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Kampanya sayfası: Samsung Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

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Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Türkçe destekli Galaxy AI yapay zeka!

Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri yerleşik yapay zeka özellikleri olan Galaxy AI özellikleri ile beraber tanıtılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy AI’a Türkçe çeviri özellikleri eklendi. Böylelikle Galaxy S24 serisi satın alan müşteriler Galaxy AI’ın tüm özelliklerinden yararlanabilecek.

Galaxy AI yapay zekanın Foto Asistan özelliği ile fotoğraftaki nesneleri taşıma, nesneleri silme, sahne genişletme, portre studio, düzenleme önerileri gibi özellikle ile çekimlerinizi güzelleştirebilirsiniz.

Circle to Search özelliği; ekranınızdaki herhangi bir görüntü, metin ve nesne hakkında yapay zeka aracılığıyla detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor.

Türkçe destekli Sözlü Çevirmen özelliği çevrimdışıyken bile yüz yüze konuşmaları, dersleri veya diğer her türlü sunumu anında tercüme ediyor. Live Translate, telefon görüşmelerindeki ve mesajlaşmadaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak anında çeviri yapıyor.

Not Asistanı özelliği not alma sürecini kolaylaştırıyor, biçimlendirmeyi ve çeviriyi otomatikleştiriyor. Samsung Notlar uygulamasında, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini doğrudan yapıyor. PDF dosyalarındaki metinler de PDF metni çevirisi ile Türkçeye çevrilebiliyor ve dosya üstünde gösterilebiliyor.

Galaxy S24 serisi özellikleri

Samsung Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine görüntü motoru fotoğraflarınıza ve videolarınıza daha fazla detay ekliyor. Galaxy S24 Ultra’nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System’i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x’te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

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Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra’nın önceki modele göre %60 daha büyük 1,4 μm piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra’daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

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Galaxy S24 Ultra gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alırken Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerine Samsung Exynos 2400 yonga seti güç veriyor. Samsung Galaxy S24 8 GB RAM ile Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra ise 12 GB RAM ile geliyor..

Galaxy S24 modelinde 6,2 inç boyutunda, Galaxy S24 Plus modelinde 6,7 inç boyutunda ve Galaxy S24 Ultra'da ise 6,8 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor.

Pil kapasitesine baktığımızda ise Galaxy S24'te 4.000 mAh, Galaxy S24+'ta 4.900 mAh, Galaxy S24 Ultra'da ise 5.000 mAh büyüklüğünde batarya bizi karşılıyor.

Kampanya sayfası: Samsung Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

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Samsung Galaxy S24 serisi Amazon’da indirimde!