Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Altin kaplama mikrofon, altin kol düğmeleri falan takip öyle röportaj yapmalisiniz. Bu millet hep padişah torunu olduğu için hanlarda saraylarda büyüdü. Kot, gömlek bu milletin fitratinda yok. Lütfen dikkat ediniz.
brk-bjkaycibin+1CiviLian.kesinlikle doğru.arkadaşlarla taksime gider gibi çıkılması hiç doğru olmamış.oradaki arkadaş bu forumdaki herkesi temsil ediyor diye röportaja kabul edilmiş.kot giyecekseniz de en azından üzerinizde işe giyilecek tarzda (düz beyaz olsa da yeter) bir gömlek olması gerkiyordu.binlerce izleyici ve bir satış direktörü karşısına çıkıyorsunuz.bu kesinlikle önemli birşey.izleyenlere de gelen kişiye de saygıdır.röportajdaki arkadaşı şahsen eleştirmiyorum.yıllardır yönetimde olan ekibinin bunu atlamaması lazımdı. bir oyun sitesinden örnekkomserkemal Binlerce kişi bu videoyu izliyor ve kot pantolon tişört ile programı sunuyor.Daha profesyonel düşünün biraz...Katılıyorum.
Katılmıyorum. Lütfen bilimle, gelişimle, yaratıcılık ve fikirlerle ilgilenin. Kıyafetlerle ve dış görünüşle ilgilenmeyin.
| Donanımhaberdeki ekip %0.1 bile değildir, biz htc sony falan diyoruz ama dışardaki çoğunluk samsung diyor telefon deyince. Piyasayıda o çoğunluk belirliyor inanın..
|Nereye kadar taklit edeceksin bilmiyorum ki ?
|buraya gittim, burda gezmekle realde gezmek veya merdiven altı telefoncuda gezmek arasında bir fark göremedim, gereksiz şeyler bunlar apple samsung süslü mağzalar açıp 2 kat fiyattan satıyorlar, getirtin yurtdışından çakın 3310 imeisi kullanın yarı fiyatına
komserkemal
İzleyen kişi sayısına göre eşofman,şort veya pijama giyebilir mi? Size ne kardeşim sanki G-8 zirvesi var, adam gayet samimi bizden biri gibi gitmiş röportaj yapıyor, sen giy takımlarını yap röportajını forumda yayınla seyredelim tabi seni kaale alıp röportaj yaparlarsa,yani neyi eleştireceğinizi şaşırıyorsunuz bu nasıl bi faşizmdir takım giyecekmiş töbeee
|Teknosanın samsung standları bile daha büyük :D Artı fiyatlarıda daha pahalı olur eminim.
Birgün Lg marka led tv alacakken teknosaya vatanbilgisayara falan bakınıyordum. 1450 1600 TL Arasında olan tv, lg nin kendi konsep mağzasında 1750 tl idi :D Ne anladık ?
|Binlerce kişi bu videoyu izliyor ve kot pantolon tişört ile programı sunuyor.Daha profesyonel düşünün biraz...
komserkemal
Katılıyorum.
|Bence faydalı bi soyleşi olmus...tuketici odaklı butur magzaların acılması sevindirici...ancak bu tur magzalarda hedefe ulasmak için tuketici sorunlarına daha fazla odaklanılması gerektiğine inanıyorum...zaten buyuk magzalarda urunlerin cogunun bir arada gormek ve denemek mumkun....yeni nesil cihazlar cok karmasık yada değişik olabliyor....Servisle ilgili işler turkiyede cok uzun surulebiliyor...en azından ön kontrol yada ön yardım gibi bi bolum olusturarak cozum odaklı bi bakış açısı daha mantıklı gibi..
|Umarım bi arada sattıkları samsung tv lerin sorunlarıyla boğuşanlara el atarlar...
El_domingo
dediklerinize katılmamak mümkün değil bu mağazalara gidildiğinde herşeyden önce asıl yerine geldik herşeyi daha ugun fiyata alıcağımızı sanıyoruz ama biraz fiyatları araştırdığımızda başka firmaların aynı markayı daha ucuza getirmiş olduğunu görüyoruz.
|güzel gelişmeler. umarım daha fazla açılır ve son kullanıcının yararına olur.
Yorumumu silen yöneticiye:
Bu nasıl bir "profesyonellik" anlamadım ki açıkçası, uyarı vermeden yorumumu siliyorsun. Hayır yani cevap vermek çok mu zordu yoksa bizi muhattap mı almak istemiyorsun? Sen burada benim ve birçok kişinin deyimiyle "Türkiye'nin En Büyük Forumu"nda yöneticilik yapıyorsun. Yalnız "diktatörlük" değil, "yöneticilik yapıyorsun" dedim. Arada fark var. Bir tanesinde yorumu diğer kullanıcıların yorumuna bırakırsın beğenenler "+"yı verir, beğenmeyenler "-"yi, kişisel olarak beğenmediğin birşey varsa da (ikimiz eşitiz burada) konuşuruz, tartışırız. Yani "forum" sisteminin amacı da budur sanırsam. Öbüründe ise sanki sen özel bir güç sahibiymişsin gibi kişisel olarak alındığın ya da hoşuna gitmeyen birşeyi sorgusuz sualsiz, umurunda olmadan tak silersin. Böyle bir hareketi yaparak beni disipline etmeye mi çalışıyorsun peki? Pek işe yaradığını söyleyemem açıkçası ki bu hareketini saygısızlık olarak değerlendiriyorum.
Tekrar diyorum, sen burada çok büyük bir forumda yöneticisin. Böyle gerçek anlamda "amatörce" hatalar hiç mi hiç hoş olmuyor.
Sen nediyosun be!
Ne Super ligi ne play offu burası DONANIMHABER