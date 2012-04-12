Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Dünya'daki 3. konsept mağazasını İstanbul'da açtı. Biz de DonanımHaber olarak bu mağazayı sizler için gezdik ve Samsung Türkiye Pazarlama Direktörü Burçak Doğan'dan bazı bilgiler aldık.

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