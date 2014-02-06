Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Forum 14: 105" Panaromik Kavisli TV ile Gerçek Sinema Keyfi

5 yıl
14,2b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Samsung'un 105 inç boyutundaki 21:9 ölçekli panaromik kavisli televizyonu hakkında özel bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lockheed 5 yıl en beğenilen
Bu televizyonu kavisli yapmalarının tek sebebi: Evin kapılarından geçebilmesi için :)
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkn_ymz 5 yıl serkanozg
serkanozg

16:9 da yamulan yayın 21:9 da ne kadar yamulur hesaplayın


sen samanyolu tv yi seyret diye yapilmagi icin sikinti yok
serkanozg16:9 da yamulan yayın 21:9 da ne kadar yamulur hesaplayınsen samanyolu tv yi seyret diye yapilmagi icin ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 5 yıl
200bin DOLAR
200bin
200....? ikiyüzbin! dolar? ha?
Oldu o zaman biz kalkalım.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 5 yıl
ismi çok orjinalmiş
biz onla inek alırıkı geçtim çiftlik kurarık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 yıl
Acaba iki tane 4:3 tv yanyana açıp iki kişide tv izleyebilir mı kulaklıkla tabii ?
4:3 = 12:9 x 2 = 24 gerekiyor biraz kenarlardan keserek oluyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 5 yıl
105 inçlik bu uhd tvnin inç başına düşen piksel sayısı yani ppi değeri evinizdeki 40-42 inçlik full hd tvnizden daha düşük !!! hadi burdan yakın :) bir de şöyle bir şey var zaten boyutu büyük olan bu tvyi en az 5-6 metreden izlemek lazım öyle olunca uhd- hd farketmez ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 5 yıl
fiyat gerçekten aşırı derecede aşırı bir kavisli deneyim yaşayamadım daha çok bir anlamı varmı görecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makbulut 5 yıl
Hızlı okuma tekniklerinde gözlerinizin görüş açısını genişletin diye söylüyorlardı. Demek bu şekilde oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Kavisli ekranin hicbir artisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 5 yıl
TV'ler alır bunu ana haber stüdyosuna koyarlar. Son kullanıcı milyoner olmadıktan sonra alamaz zaten, hedef kitlede son kullanıcılar değil zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
666azazel 5 yıl
21:9 ilk önce Philips çıkardı , sonra Lg taklit etti . şimdi de Samsung vay be . yine satılmaz bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
Fiyat haricinde güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliseçkin 5 yıl
yüksek ihtimal evi televizyonun üstüne inşa ediyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralkarga 5 yıl
200.000 dolara binlerce kere sinemaya giderim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 5 yıl
Haber için teşekkürler+


>21:9 formatlı ilk ticari panelleri Phil çıkarmıştı(9x serisi,AUO/Taiwan Modül kullanılan özel üretim 56/58lik paneller)

>Bu format aslında sadece "cinematic-video" dediğimiz;1.85:1/2.39:1/1.77;1(16:9)/1.33:1(4:3)/2.75:1/2.35:1/gibi
aslında sadece "SINEMA" formatı>>FILM izleme için bu ölçüler kullanılmaktadır!

Bu ölçülerin hiç birisi(Hollywood formatı FILM çekimleri için) panel tip TV ler için uygun değildir! ve hiç bir bu format Filmler de
panel tip TV ler de Native olarak izlenemez(16:9 olarak)dolayısıyla penl bunu over-scan yaparak,resmin org.ölçüsünü bozup
panelin de Aspect ayarlarına göre(seçimi size kalıyor!)görüntüyü yeniden boyutlandırarak işler!

Ben Native ölçüyü bozmamak için(min.resim boyutu bozulması ile)panelden bu konumu seçerim ama bu defe da alt-üst barlar da
boşluk kalmaktadır ama beni rahatsız etmiyor

>21:9 luk formatlı paneller sadece Phil den gelmişti/geliyor,ancak bu formatı kullanıcılar hiç sevmedi
zaten çok çok az satıldı(TR de
yine son derece az tek-tük satıldı,sanıyorum onların da neredeyse tamamını ben aldımıştım
)

>Bu panelden SD&HDTV izlemesi sıkıntılıdır;özellikle hala 4:3 format-SD görüntü verildiği için panel bunu scale etme de ciddi zorlanıyor!
HD ler de durum yine böyle! çünkü Aspect ayarı sebebiyle resim epeyi kırpılıyor


>Bu panel sadece "FILM" izleme içindir ama onu da yine bir "Sinema" ve hatta PJ gibi scale edemiyor!

Not;panelin 21 ölçü de olması ise HomeTheater/Cinema faktörü içindir;ancak geçmişte Phil deki ebatlar ufak olduğu için scaling/aspect işlemi sıkıntılı
oluyordu! yukarıdaki panel de ise ebatın 105 olması ciddi bir artı getirecektir,çünkü ekranın wide-diagonal ölçüsünün oldukça büyük olması scaling
işlemini daha rahat yapılır hale getirip,izleme mesafesinden çok daha keyifli hale getirecektir!

Bu şekilde 150 hatta 200lük panellerinde olması durumunda bu scaling sebebiyle ciddi bir artı kazanacak olup "Sinema" eve gelecektir

Ancak hiç bir zaman bu paneller bir Sinema olamazlar! hatta PJ de olamazlar!

Bu panel yine satamaz,çünkü hedef potansiyel alıcısı çok az olduğu gibi bu paraya adam eve gerçek HomeTheater "PJ" ile kurar
o da sadece USA da
ve zaten Samy de bunu USA market için üretecek!

>Phil den biliyoruz,21:9 formatını scaling işlemini oldukça iyi yapıyordu ve Samy de mutlaka böyle yapacaktır diye düşünüyorum,zaten burada işin
piüf noktası da budur!

Örneğin panel SD-4:3 resmi oldukça güzel scale edip panele verebiliyordu,siz çıplak gözle panele bakarken resmin ölçü bozulmasını,örneğin halen kullandığımız
16:9 formatlı ölçüden fazla da bir farkı olmuyor,ancak yine de "insanların şişmanlaması" olayı(ene doğru sapma yapması)var ve bazılarını rahatsız edebilir!
yine de sonuç olarak 4:3/16:9 aşırı bir bozulma olmadan izlenebiliyor ama şimdi birileri kalkıp da ....yaw bundan ben "SD" izleyeceğim durum nasıl.... diye de sormasın
bu kabil SD ler için anormal ebatlı bir panelden ne SD izlenir hatta sorulmaz bile!

İşin can alıcı kısmı ise;gelen sinyalin nasıl bir scaling yapılıp da fazla falso vermeden bunu panele yeniden ölçeklemekdir!"kırpılma"mutlaka olacak ama zaten asıl
çalışılan konuda burasıdır!

FILM ler de sorun olmaz,dilerseniz "over-scan" ı açarak(şayet içerik buna izin veriyorsa,aksi halde panel bunu zorlama ile yaparsa resim kalitesi bozulmaktadır)

Sonuç olarak işin hem fizik+matematik kuralı gereği hem de üreticinin buradaki processing/scaling çalışmasıyla ve en önemlisi de ebatın oldukça büyük olmasına
bağlı olarak,falso verme daha az olacaktır! örneğin Phil deki 56/58 den çok daha iyi bir FILM izlenimi sunacaktır!

++
Bunlar "Butik" işlerdir ve hiç bir ana üretici de bunları para kazanmak için yapmaz!maksat başkadır ve bunun ilk maddesi de "prestij" içindir


Saygılar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
990 izlenme · 13 sa. yeni video
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim