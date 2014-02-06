Samsung Forum 14: 105" Panaromik Kavisli TV ile Gerçek Sinema Keyfi

Haber Editörü
|ismi çok orjinalmiş biz onla inek alırıkı geçtim çiftlik kurarık
|Acaba iki tane 4:3 tv yanyana açıp iki kişide tv izleyebilir mı kulaklıkla tabii ?
4:3 = 12:9 x 2 = 24 gerekiyor biraz kenarlardan keserek oluyormuş
|105 inçlik bu uhd tvnin inç başına düşen piksel sayısı yani ppi değeri evinizdeki 40-42 inçlik full hd tvnizden daha düşük !!! hadi burdan yakın :) bir de şöyle bir şey var zaten boyutu büyük olan bu tvyi en az 5-6 metreden izlemek lazım öyle olunca uhd- hd farketmez ki
|fiyat gerçekten aşırı derecede aşırı bir kavisli deneyim yaşayamadım daha çok bir anlamı varmı görecez
|Hızlı okuma tekniklerinde gözlerinizin görüş açısını genişletin diye söylüyorlardı. Demek bu şekilde oluyor.
|Kavisli ekranin hicbir artisi yok.
|TV'ler alır bunu ana haber stüdyosuna koyarlar. Son kullanıcı milyoner olmadıktan sonra alamaz zaten, hedef kitlede son kullanıcılar değil zaten.
|21:9 ilk önce Philips çıkardı , sonra Lg taklit etti . şimdi de Samsung vay be . yine satılmaz bunlar
|Fiyat haricinde güzelmiş.
|yüksek ihtimal evi televizyonun üstüne inşa ediyorlar
|200.000 dolara binlerce kere sinemaya giderim.
| Haber için teşekkürler+
>21:9 formatlı ilk ticari panelleri Phil çıkarmıştı(9x serisi,AUO/Taiwan Modül kullanılan özel üretim 56/58lik paneller)
>Bu format aslında sadece "cinematic-video" dediğimiz;1.85:1/2.39:1/1.77;1(16:9)/1.33:1(4:3)/2.75:1/2.35:1/gibi
aslında sadece "SINEMA" formatı>>FILM izleme için bu ölçüler kullanılmaktadır!
Bu ölçülerin hiç birisi(Hollywood formatı FILM çekimleri için) panel tip TV ler için uygun değildir! ve hiç bir bu format Filmler de
panel tip TV ler de Native olarak izlenemez(16:9 olarak)dolayısıyla penl bunu over-scan yaparak,resmin org.ölçüsünü bozup
panelin de Aspect ayarlarına göre(seçimi size kalıyor!)görüntüyü yeniden boyutlandırarak işler!
Ben Native ölçüyü bozmamak için(min.resim boyutu bozulması ile)panelden bu konumu seçerim ama bu defe da alt-üst barlar da
boşluk kalmaktadır ama beni rahatsız etmiyor
>21:9 luk formatlı paneller sadece Phil den gelmişti/geliyor,ancak bu formatı kullanıcılar hiç sevmedi zaten çok çok az satıldı(TR de
yine son derece az tek-tük satıldı,sanıyorum onların da neredeyse tamamını ben aldımıştım )
>Bu panelden SD&HDTV izlemesi sıkıntılıdır;özellikle hala 4:3 format-SD görüntü verildiği için panel bunu scale etme de ciddi zorlanıyor!
HD ler de durum yine böyle! çünkü Aspect ayarı sebebiyle resim epeyi kırpılıyor
>Bu panel sadece "FILM" izleme içindir ama onu da yine bir "Sinema" ve hatta PJ gibi scale edemiyor!
Not;panelin 21 ölçü de olması ise HomeTheater/Cinema faktörü içindir;ancak geçmişte Phil deki ebatlar ufak olduğu için scaling/aspect işlemi sıkıntılı
oluyordu! yukarıdaki panel de ise ebatın 105 olması ciddi bir artı getirecektir,çünkü ekranın wide-diagonal ölçüsünün oldukça büyük olması scaling
işlemini daha rahat yapılır hale getirip,izleme mesafesinden çok daha keyifli hale getirecektir!
Bu şekilde 150 hatta 200lük panellerinde olması durumunda bu scaling sebebiyle ciddi bir artı kazanacak olup "Sinema" eve gelecektir
Ancak hiç bir zaman bu paneller bir Sinema olamazlar! hatta PJ de olamazlar!
Bu panel yine satamaz,çünkü hedef potansiyel alıcısı çok az olduğu gibi bu paraya adam eve gerçek HomeTheater "PJ" ile kurar o da sadece USA da
ve zaten Samy de bunu USA market için üretecek!
>Phil den biliyoruz,21:9 formatını scaling işlemini oldukça iyi yapıyordu ve Samy de mutlaka böyle yapacaktır diye düşünüyorum,zaten burada işin
piüf noktası da budur!
Örneğin panel SD-4:3 resmi oldukça güzel scale edip panele verebiliyordu,siz çıplak gözle panele bakarken resmin ölçü bozulmasını,örneğin halen kullandığımız
16:9 formatlı ölçüden fazla da bir farkı olmuyor,ancak yine de "insanların şişmanlaması" olayı(ene doğru sapma yapması)var ve bazılarını rahatsız edebilir!
yine de sonuç olarak 4:3/16:9 aşırı bir bozulma olmadan izlenebiliyor ama şimdi birileri kalkıp da ....yaw bundan ben "SD" izleyeceğim durum nasıl.... diye de sormasın
bu kabil SD ler için anormal ebatlı bir panelden ne SD izlenir hatta sorulmaz bile!
İşin can alıcı kısmı ise;gelen sinyalin nasıl bir scaling yapılıp da fazla falso vermeden bunu panele yeniden ölçeklemekdir!"kırpılma"mutlaka olacak ama zaten asıl
çalışılan konuda burasıdır!
FILM ler de sorun olmaz,dilerseniz "over-scan" ı açarak(şayet içerik buna izin veriyorsa,aksi halde panel bunu zorlama ile yaparsa resim kalitesi bozulmaktadır)
Sonuç olarak işin hem fizik+matematik kuralı gereği hem de üreticinin buradaki processing/scaling çalışmasıyla ve en önemlisi de ebatın oldukça büyük olmasına
bağlı olarak,falso verme daha az olacaktır! örneğin Phil deki 56/58 den çok daha iyi bir FILM izlenimi sunacaktır!
++
Bunlar "Butik" işlerdir ve hiç bir ana üretici de bunları para kazanmak için yapmaz!maksat başkadır ve bunun ilk maddesi de "prestij" içindir
Saygılar
sen samanyolu tv yi seyret diye yapilmagi icin sikinti yok
200bin
200....? ikiyüzbin! dolar? ha?
Oldu o zaman biz kalkalım.