Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi?

Samsung'un yeni nesil Galaxy A serisinin en erişilebilir modellerinden Galaxy A20 mercek altında. Peki 2000TL'ye yaklaşan fiyatı ile bu telefon ne kadar rekabetçi, sizler için yorumladım.

Samsung'un artan rekabet koşullarında Çinli rakiplerine karşı geliştirmiş olduğu 2019 model Galaxy A serisinin ikinci en ucuz modeli olan Galaxy A20 merek altında. Peki bu telefon hangi özelliklere sahip, fiyat anlamında rekabetçi olabiliyor mu? Kullandık ve sizler için bu soruları yanıtladık, işte detaylar.