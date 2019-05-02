Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil Galaxy A serisinin en erişilebilir modellerinden Galaxy A20 mercek altında. Peki 2000TL'ye yaklaşan fiyatı ile bu telefon ne kadar rekabetçi, sizler için yorumladım.
Samsung'un artan rekabet koşullarında Çinli rakiplerine karşı geliştirmiş olduğu 2019 model Galaxy A serisinin ikinci en ucuz modeli olan Galaxy A20 merek altında. Peki bu telefon hangi özelliklere sahip, fiyat anlamında rekabetçi olabiliyor mu? Kullandık ve sizler için bu soruları yanıtladık, işte detaylar.
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Hazırladığım video ortada, aynı fiyat seviyesinde bu telefonun rakipleriyle kıyasladığınızda, paket olarak geride kaldığını görebilirsiniz.
- Daha zayıf işlemci
- Daha düşük RAM kapasitesi
- Düşük çözünürlüklü ekran
- Düşük depolama kapasitesi
+/- 100 ya da 150 TL fark ile yukarıdaki kriterlerde daha fazlasını sunan cihazlar bulmak mümkün: Her cihazın kendisine göre kusur ya da eksikleri var ama bu cihazın sınıfındaki rakipleri arasında General Mobile GM9 Pro, Honor 10 Lite, Huawei P Smart 2019 hatta Samsung ekosisteminde Galaxy M20 gibi cihazlar var.
Karıştırdığınız nokta şu, Samsung kendi kendine bir algı yaratıyor, başkası değil. Kimse kusura bakmasın ama, Samsung'un yaratmaya çalıştığı "bu telefonlar Premium cihazlara yakın deneyim sunuyor, tasarımı S10'lar ile yakın vs..." bu tür ifadeleri benden duyamazsınız.
Huawei'e pozitif iddiasında bulunduğunuz bu platform ve editörü olarak ben, Huawei telefonların performans hilesi yaptığını testler ile ortaya konup detaylıca anlatan Türkiye'deki tek platform idik.
Hatta tekrar hatırlayalım o videoyu: youtube.com/...
Teşekkürler.
- Sitenizde Huawei katlanabilir telefon videosu yayınlanıyor "Bu sefer olmadı Samsung" diye başlık atılıyor.
- Samsung'un 16.7 milyar dolar harcadığını gösteren Ar-Ge çalışması ile iligili içeriğe sahip haber yapılıyor, "Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi" şeklinde başlık ile haber Huawei üstüne kurgulanıyor.
- Yine "Akıllı telefon pazarında Samsung'un liderliği devam ediyor" şeklinde yayınlanabilecek bir haber "Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı". şeklinde yayınlanıyor...
Hani bir iki neyse de her zaman mı inisiyatif Huawei'den yana kullanılır? Örnekler arttırılabilir şahsen Burak Şolt Bey'in Samsung Galaxy S9 ve S10 kıyaslama videoları ile Mesut Bey'in Samsung Watch Active incelemelerini de şahsen Samsung aleyhine subjektif buldum. Ancak yukarıdakiler kadar bariz olmadığı için ayrı belirtiyorum.
Huawei telefonların performans hilesi yaptığını anlatan test videolarınıza karşılık site genelindeki bu durum çok daha baskındır. Üye gözüyle bakınca durum buyken Samsung yöneticilerine empati yapamıyorum…
Ayrıca bu video ile ilgili olarak ticarette belirli sayılar vardır göründüğünden daha fazla fark ifade eden ki bu yüzden firmalar 99,99 tl gibi etiketler kullanır reel fark 0,01 iken algıdaki fark farklıdır.(Algı yaratma açısından bu 0,01 tl önemlidir.) Ki bence hem netteki ortalama fiyatı 1850 tl'lik telefonu bir şekilde 2000'i telafuz ederek kullanmak yanlış hem de bu fiyatta lanse edip bu fiyatta uygun Huawei modeli P Smart 2019'la eş fiyatta gibi kıyaslamak A20 modeline biraz haksızlıktır. Şu an biraz eskide olsa piyasada Samsung A20 ye fiyatı en yakın Huawei modelleri Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite şeklinde durmaktadır.
Tabiki de negatif yönler eleştirilmelidir ve siz bireysel olarak iyi niyetli olsanız, elinizden geldiğince objektif davranmaya çalışsanız dahi aynı platformdaki başka editörlerin birikmiş subjektif seçimleri ile beraber o kadar bombardımandan sonra Samsung'un donanımhaber bardağı benim gibi çoğu üye açısından tek damla almayacak kadar dolmuştur. İyi çalışmalar.
Ayrıca Huawei'nin fiyat olarak Samsung A20'e denk duran piyasadaki modelleri açısından bakıncada Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite ile kıyaslandığında Samsung A20 daha alınabilir duruyor. Kastedilen Huawei P Smart 2019 ise ortalama 200 tl daha pahalı bir cihaz.
(Olaki mağazalarda açıp tükendi yazısı görürseniz ÖTV haberi kaynaklı marketlerin bilinçli piyasadan çekmeleri söz konusu ve bütün marklarda sıkıntı var.)Erdi Bey incelemelerini seven biri olarak Erdi Bey incelemelerini sevenler yanlış anlamasın ancak Dh'de Samsung'a karşı algı operasyonu yapılıyor. Farkındayız, objektiflik adına stratejinizi değiştirin demek için bu yorumu yazıyorum. İyi çalışmalar.