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Samsung Galaxy Camera video inceleme

6 yıl
3,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Samsung Galaxy Camerayı inceliyoruz. Videoda yer alan fotoğraf örneklerinin orjinal boyutları için buraya tıklayın.
Not: Dosya boyutu 283 MB

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
o paraya daha iyileri alınır..sırf üstünde androdi var diye koca ekran var diye bu kadar para verilmez...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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__BadblooD__ 6 yıl
Chrome kullanıyorum videoyu tam ekran yapıp hafif ileri veya geri aldığımda video ufalıyor merkezde ufacık kalıyor düzeltmek için tekrardan ekranı ufaltım sonra tekrardan tam ekran yapmam gerekiyor. Uzun zamandır böyle şikayetler geliyordur düzelir diye bekliyordum ama hala aynı DonanımHaber gibi bir siteye yakışmıyor. Düzeltilir umarım yakında
Chrome kullanıyorum videoyu tam ekran yapıp hafif ileri veya geri aldığımda video ufalıyor merkezde ufacık kalıyor düzeltmek için tekrardan ekranı ufaltım so...
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia 808 ile karsılastırması var. Nokia 808'in gerisinde kalıyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Dibimiz düştü arkadaş. Ben günde 10 saat çalışıyorum. haftada bir gün tatil. 3 ay boyunca hiç harcamadan maaşımı biriktirirsem anca alıyorum. Böyle adaletin. Fiyata bak 1699 TL. Asgari ücret 740 TL.Günlük 7 TL de yolparası veriyom kaldı 550 TL. Sağlık raporuda artık paralı olmuş hemde 50 TL.
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Chromosty 6 yıl
Videolar bir de mobilde calissa
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Nam[A]sTe 6 yıl
Turuncu makinanın sol üst kısmında boya atması mı var ?
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Sunstorms 6 yıl
donanım incelemelerinizi göremez olduk neden? nerede Mesut Çevik nerede anakart, ekran kartı, güç kaynağı, kasa incelemeleri donanımhaber artık özüne dönmeli! inceleme için teşekkürler.
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ahmetdemirci 6 yıl
Bu parayı fotoğraf çekeceğim diye bu cihaza verirseniz çok yanılırsınız. Öncelikle cihazın telefon özelliğinin olmadığını bir kez daha tekrarlayım. Kamera performansı da bu fiyattaki slr ve slr like cihazların çok çok gerisinde. hele hele full zoomda focus hatası vermesi kesinlikle kabul edilemez. bu fiyata giriş seviyesi bir slr alabilirsiniz. benim gibi slr den lens taşıma değiştirme ve masrafı dolayısıyla hoşlanmıyorsanız alabileceğiniz ve sizi fotoğraf ve video konusunda memnun edecek benim bildiğim cihazlar şunlar. panasonic fz150, panasonic fz200 , fujifilm x-s1. tabi diğer markalarında aynı sınıfta bunlara eşdeğer makinaları vardır. fakat bu saydığım cihazlar amacı bakımından memnuniyet garantili. eğer çok iyi kameralı bir telefon istiyorsanızda bu şu an için kesinlikle nokia 808. üstte @olağan_şüpheli 808 ve galaxy camera karşılaştırmasına ait sadece bir resim paylaşmıştı. oradan kalite farkını görebilirsiniz.
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ahmetdemirci 6 yıl
bu cihazın telefon özelliği yok. Yani arama yapamıyorsunuz. cihazı telefonlarla değil kameralarla karşılaştırmak lazım. Onlarlada sanırım zaten kapışamaz :)
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Pardus Linux 6 yıl
Videonun özeti şudur:
Erdi ÖZÜAĞ(35:07):
- Bazı uzmanların şöyle bir açıklaması var: "Her şeyi barındıran cihazlar her şeyin en iyisini sunamazlar."
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alperencsm 6 yıl
48:00 'da koskoca tripotta sabit durmasına rağmen 21x'de netleyemedi. Demekki elle kullanırken hiç netleyemeyecek.
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olağan_şüpheli 6 yıl
o paraya daha iyileri alınır..sırf üstünde androdi var diye koca ekran var diye bu kadar para verilmez...
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mooderator 6 yıl
HDR video ve HDR fotoğraf çekme yeteneği olmayan bir cihaz...Günümüz teknolojisinde yetersiz kalacaktır
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WoXeD 6 yıl
bi foto makinasının bu kadar özellikli olması gereksiz.samsungun gelecek ürünleri arasında çektiği görüntüyü direk akıllı telefonunuza wifi üzerinden yollayan modeller var.onlar bence daha makul.işleme yapacaksan telefondan yap paylaşacaksan telefondan paylaş.bunun yanında uzaktan deklanşör gibi bi çok farklı özellikte sunacak.galaxy camera bana göre bir fantezi ürün.gövde gösterisi.
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bukalemun56 6 yıl
bu incelemeyi izledikten sonra sahibi olduğum panasonic marka compact fotograf makinamı unuttuğumu farkettim akıllı telefon aldığımdan beri kullanmamışım. yeni fark ettim. profsynl olmayanlar için akıllı telefonlar çoğu yerde yeterli. bence fazla satmaz
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