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Samsung Galaxy Nexus ön inceleme

7 yıl
243b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google markasını taşıyan ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olan Galaxy Nexus'u, Dubai'deki tanıtım etkinliğinde kullandık. 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci güç veriyor. Donanım özellikleri kadar yeni işletim sistemiyle de dikkat çeken Galaxy Nexus'la ilgili ilk izlenimlerimiz ve Türkiye çıkışıyla ilgili detaylar bu videomuzda.

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0RK 7 yıl en beğenilen
Hayır video 17 dakika, daha o kadar süre geçmeden 6 yorum gelmiş. Bi izleyin de incelemeye göre yorum yapın be kardeşim...
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LKLC 7 yıl
samsung akıllılık edip google a yenilikci bir alet vermemiş. en iyi özellikleri saklayıp s3 e koyacak yüksek ihtimal. nexus s den kısa süre sonra s2 nin duyurulması gibi. şimdilik s2 satılıp yerine alınacak bir telefon yok.
samsung akıllılık edip google a yenilikci bir alet vermemiş. en iyi özellikleri saklayıp s3 e koyacak yüksek ihtimal. nexus s den kısa süre sonra s2 nin duyuru...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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KatanaHero 7 yıl
iphone hikaye, Samsung Galaxy Nexus şahane, gerisi bahane!
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 7 yıl
bu nexus un orjinal türkçe dili mevcut mu????
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DH Misafiri 7 yıl
Bak şimdi sinirlerim depreşti! :)
Emek var amaç var güzellik var tamam anladıkta şu video çektiğiniz kamera bukadar dandik olmak zorundamı ya? Güzel bir kamera ile çekseniz ayrıntıyı görsek renkler birbirine girmemiş olsa telefon üzerindeki ne olur sanki?
Neyse kolay gelsin iyi çalışmalar.
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gelecek3535 7 yıl
nexus alCagina sg3 bekle
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ycuven 7 yıl
Bana sgs2 daha iyi geldi Sonuçta ice cream sandwich sgs 2 yede gelicek . (Biraz geç gelebilir sadece.)
Hanimiş benim telefonum :D
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shunter 7 yıl
iphone 4s ile karsılastıranların youtube dan karsılastırma videolarını izlemelerini tavsiye ederim
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ersoy_aydın 7 yıl
Bugün Doğu BAnkda İnceledim Harika Bir LAet 750 Dolar Kayıtlı Fiyatı İdi
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DH Misafiri 7 yıl
Bu videolar mobilden izlenmiyor!!
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DH Misafiri 7 yıl
video görünmüyor !!!!!!!
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shotufuk 7 yıl
Kamerası kötüymüş.
Beklesem mi acaba çıkışını ?
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DH Misafiri 7 yıl
bende i9000var tera 2 oyunlarınıda rahatla oynuyom daha nediyim i9100 buna göre
3kat daha iyi olduna göre samsungun şuan numberone olduğu acık ve net
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