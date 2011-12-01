Samsung Galaxy Nexus ön inceleme

Google markasını taşıyan ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olan Galaxy Nexus'u, Dubai'deki tanıtım etkinliğinde kullandık. 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci güç veriyor. Donanım özellikleri kadar yeni işletim sistemiyle de dikkat çeken Galaxy Nexus'la ilgili ilk izlenimlerimiz ve Türkiye çıkışıyla ilgili detaylar bu videomuzda.

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