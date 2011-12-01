Samsung Galaxy Nexus ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google markasını taşıyan ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olan Galaxy Nexus'u, Dubai'deki tanıtım etkinliğinde kullandık. 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci güç veriyor. Donanım özellikleri kadar yeni işletim sistemiyle de dikkat çeken Galaxy Nexus'la ilgili ilk izlenimlerimiz ve Türkiye çıkışıyla ilgili detaylar bu videomuzda.
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Emek var amaç var güzellik var tamam anladıkta şu video çektiğiniz kamera bukadar dandik olmak zorundamı ya? Güzel bir kamera ile çekseniz ayrıntıyı görsek renkler birbirine girmemiş olsa telefon üzerindeki ne olur sanki?
Neyse kolay gelsin iyi çalışmalar.
Hanimiş benim telefonum :D
Beklesem mi acaba çıkışını ?
3kat daha iyi olduna göre samsungun şuan numberone olduğu acık ve net