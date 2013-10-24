Samsung Galaxy Note 3 "Dengeleri değiştiren telefon" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Bana note 3 aldırav videodur
|Uzun süre sonra incelemeyi tekrar izleyeyim dedim cidden bana da Note 3 aldıran inceleme buydu. İncelemede telefonun her şeyine değinilmiş. Yalnız o dönem tepki göstermiş ve taraflı olduğunuzu düşünmüştüm zira Samsung'un telefonlarında uzun uzun inceleme yaparken diğer telefonlarda inceleme süresini düşürmüştünüz ama şimdi hak veriyorum. Zira 80 dk inceleme insanı yoruyor, o zaman telefon alacağım için büyük bir şevkle izlemiştim ama şimdi atlayarak izledim. Şu anki politikanız daha iyi olmuş. Bu arada hala Note 3 kullanıyorum ve az önce merak edip bir kez daha benchmark yaptım. Sonuç 43035 çıktı .
|Bence on numara çünkü kullanıyorum. Hiç sıkıntı yok
|Merak ettiğim bişey var. Gear dan fazla bahsedilmedi ama gear ın özelliklerini de biliyoruz. Kulaklıkla müzik dinlerken biri bizi aradığında gear da kimin aradığı görünüyor, peki aramayı geardan cevapladığımızda görüşmeyi kulaklığa mı yoksa yine gear a mı veriyor?
|Thanks
|Video ya çamur atanların hepsi kendi telefon markasının yanlısı olmuş. Söyleyin size ne kadar verdiler ? :D
|one max videosunda oyun ilk denemede hata veriyo geri açmıyosunuz ama note 3 te oluyo böyle şeyler diyip tekrar deniyosunuz mc4 oyun bildiğin fps kayıpları yaşıyo burdan ben anlıyorum oyun yağ gibi akıyo diyosunuz yani mesut çevik size saygım var ama para mı alıyorsunuz bilmiyorum ama bu kadar da göz göre de yapmamak lazım. Birazcık Objektif olmanız dileğiyle.
|kaç tane incelemesini izledim adamlar her türlü telefonda kötü bişey olsa kötü kötü diyolar ama samsungta olsa sorun değil çözülür alışırsınız diyosunuz cidden çok taraflısınız.
|yardım edin oyun açısından note3 mü yoksa sony xperia z ultra mı alyaym snapdragon vs exynos 5 octa
DH Misafiri
farketmez ikiside ayni gibi perf. olarak ama ben pil omru vs note 3 oneririm z ultra asiri buyuk
|Arkadaşlar bugün Note3 aldım. Hiçbir sorun yok fakat bildirim panelini açmak için ekranı yukarıdan aşağı çekince cihaz donuyordu. Çok canım sıkıldı fakat çözümünü buldum. Ayarlara girin, yukarıdaki cihaz simgesini seçin, aşağıda listeden bildirim paneli simgesini tıklayın. Bildirim paneli ayarlarından "PARLAKLIK AYARI" kutusunu kaldırın böylece olay çözülmüş oluyor. Onun dışında yaklaşık 2-3 saatlik incelememde henüz bir hatayla karşılaşmadım.
|good
- LG G2 incelemesi sıradaki telefon videomuz olacak. Bir iki güne kadar yayında olur.
- Optimus 4X HD ile ilgili yorum atan takipçimizin aynı mesajında da belirttiği gibi, büyük ekranlı telefonlarda tercihim köşeli yapı. LG Optimus 4X HD ise bu kategorinin cihazı değil.
- Bir takipçimiz Samsung'un hile konusunu sormuş. İşin ilginç yanı ise Samsung'un hileli yaklaşımını Türkiye'de en kapsamlı ve uzun yazan editör olarak bazı yorumlarda beni Samsung'u övmekle suçlamaya çalışanlar olmuş. Videonun sonunda da belirttiğim gibi Galaxy Note 3 eksikleri de olan bir telefon ancak hem yazılım hem de donanım tarafında kendisine has avantajları ile telefon-tableti melezlerin bulunduğu kategoride şu an alınabilecek en iyi telefon.
Yapıcı eleştride bulunan tüm takipçilerimize teşekkür ederim.
İyi geceler.
Arkadaşlar doğruya doğru malzeme kalitesi güzel olmaya bilir ama gerçekten çok güzel bir telefon.