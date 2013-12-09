Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 3 için 10.000mAh kapasiteli pile sahip kılıf

5 yıl
5,5b
1
45
Cep Tel Aksesuarları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy Note 3 için 10.000mAh kapasiteli pile sahip kılıf
Sahip olduğu 3200mAh kapasiteli pil ile olağan kullanımda bir günü tamamlayan Galaxy Note 3 için yeni bir pilli kılıf satışa sunuldu. ZeroLemon isimli firma tarafından hazırlanan bu özel aksesuar, 10.000mAh kapasiteli pili ile kullanıcıları şarj derdinden kurtarmayı vaad ediyor.
Galaxy Note 3'ün tüm versiyonları ile uyumlu olan bu aksesuarı kullanabilmek için, telefonun orjinal pilini çıkarmak gerekiyor. Bir kılıf gibi Note 3'ün etrafını saran aksesuar aynı zamanda NFC teknolojisini bünyesinde barındırıyor ve Note 3'ün en karakteristik özelliklerinden biri olan kalemin kullanımı için de gerekli olan erişim kolaylığını kapak ile sağlıyor.
Dayanıklı yapısı ile Galaxy Note 3'ü düşmelere karşı koruma görevi de üstlenen aksesuar, aynı zamanda NFC teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Kutu içeriğinde ekran koruyucusuna da yer verilen aksesuar, Galaxy Note 3'ü biraz daha kalın ve ağır bir profile sokuyor olsa da, kullanım süresini günlere varan oranda arttırması, özellikle sık seyahat eden profesyonel kullanıcılar oldukça büyük bir kazanım.
Üretici firma tarafından şu ana kadar hazırlanmış NFC destekli en büyük telefon pili olarak nitelendirilen aksesuar, yurt dışında 60 dolar olan resmi satış fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.  
 
 

http://www.zerolemon.com/details.php/zerolemon-galaxy-note-3-10000mah-extended-battery-w-nfc-rugged-case-holster-kickstand Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ali_6195 5 yıl en beğenilen
Mesela eşortmanını dakika başı yukarı çekersin
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 5 yıl
yalnız bunun bataryası patlarsa kafan kopar, pantolunun cebinde patlar ise...
Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaranGunduz 5 yıl
Telefon o kadar büyük ki 10.000 mAh bile sığmış. Ipad Air için 50.000 mAh kılıf bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kartal0001903 5 yıl
Telefonu çok kaba gostermis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crusht 5 yıl
Ufak tefek kibar Türk erkeği bunu sevmez. Araba ve telefonla hava atanlara göre değil, satmaz burda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Means 5 yıl
Türkiye temin edilebiliyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serty23 5 yıl
Note 3 ü bugün inceledim telefon ekranı güzel fakat çok ağır kulağa götürünce tuğla gibi hissediyorsun , 3gb ram ve bilmem kaç çekirdek e rağmen rehber 4 saniyede falan açılıyor... bide kılıf tak harita metod defteri gibi dolanirsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ürünü satın aldım amazon.com'dan. Ürün yüksek ölçüde pilin yanı sıra darbelere ve düşmelere dayanıklığı kılıf da ek olarak sunuluyor. Zaten o büyük batarya bu kılıfın içine yerleştiriliyor. Daha kullanalı 2 gün oldu. Ayrıca pilin tam olarak çalışması için 6 kere tam olarak boşaltılıp doldurulması gerekiyormuş. Ben şimdiden birincisini yaptım. 1 kere pili bitirdim ve tam olarak doldurdum. Şu an telefonum 15 saat 32 dakikadır açık ve kalan pil yüzde 62. Biraz oyun oynadım, kablosuz interneti kullandım ve günlük normal kullanımımı yaptım. 1 hafta sonra filan tam kullanımımı yazarım tekrar. Telefon kaba oldu ama en azından düştüğü zaman içim acımaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Telefonlar buyumeye devam ederse Kucandaki bebek seninmi diye sorarlar yakinda fan takmayi dusunuyorum bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechKings 5 yıl fx57
çok iyi olmuş gerçekten :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By.Tolga 5 yıl
tabiii canım adamlarda zaten hiç pazar arastırması yapmadan, hangi kullanıcı profiline odaklanacaklarını düşünmeden oturmuslar "Ulan niye bos bos duruyoruz hadi işe yaramayan birşey yapalım" demişler dimi.
herkes sizin gibi evinde iş yerinde klavye ağalığı yapmıyor.Sahada çalısmadıgınız ve böyle bir cihaza hiç ihtiyacınız olmadıgından hariçten gazel okumak kolay.
Beğenmiyosanız almazsınız takmazsınız. Cihazınızın görüntüsü bozulmaz. Sizin içinde çözümüm var. Ekran ısıgını, wifi,bluetooth vırt zırt ne varsa kapatın. Telefonunuz olsun size Nokia 3310 bu size fazla fazla yeter zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmAySiks 5 yıl
Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun yorumlara baya güldüm, konuya gelince ihtiyacı olanlar için iyi birşey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Kılıfın telefonu var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
Boyutla sikintisi olan adam zaten note3 almaz :) bence ihtiyac sahibi icin kullanisli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, pil ve kılıf
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim