Samsung Galaxy Note 3 için 10.000mAh kapasiteli pile sahip kılıf

Sahip olduğu 3200mAh kapasiteli pil ile olağan kullanımda bir günü tamamlayan Galaxy Note 3 için yeni bir pilli kılıf satışa sunuldu. ZeroLemon isimli firma tarafından hazırlanan bu özel aksesuar, 10.000mAh kapasiteli pili ile kullanıcıları şarj derdinden kurtarmayı vaad ediyor.

Galaxy Note 3'ün tüm versiyonları ile uyumlu olan bu aksesuarı kullanabilmek için, telefonun orjinal pilini çıkarmak gerekiyor. Bir kılıf gibi Note 3'ün etrafını saran aksesuar aynı zamanda NFC teknolojisini bünyesinde barındırıyor ve Note 3'ün en karakteristik özelliklerinden biri olan kalemin kullanımı için de gerekli olan erişim kolaylığını kapak ile sağlıyor.

Dayanıklı yapısı ile Galaxy Note 3'ü düşmelere karşı koruma görevi de üstlenen aksesuar, aynı zamanda NFC teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Kutu içeriğinde ekran koruyucusuna da yer verilen aksesuar, Galaxy Note 3'ü biraz daha kalın ve ağır bir profile sokuyor olsa da, kullanım süresini günlere varan oranda arttırması, özellikle sık seyahat eden profesyonel kullanıcılar oldukça büyük bir kazanım.

Üretici firma tarafından şu ana kadar hazırlanmış NFC destekli en büyük telefon pili olarak nitelendirilen aksesuar, yurt dışında 60 dolar olan resmi satış fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

http://www.zerolemon.com/details.php/zerolemon-galaxy-note-3-10000mah-extended-battery-w-nfc-rugged-case-holster-kickstand