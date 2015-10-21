Samsung Galaxy Note 5 Vodafone Koruma Paketi ile Güvende

Yeni Samsung ailesi, Çok Satanlar Masası’da çok daha avantajlı! Samsung’un en gelişmiş akıllı telefonlarına Vodafone Koruma Paketi ile beraber sahip olabilirsiniz. Vodafone Koruma Paketi, Cep Kurtaran

Yeni Samsung ailesi, Çok Satanlar Masası’da çok daha avantajlı! Samsung’un en gelişmiş akıllı telefonlarına Vodafone Koruma Paketi ile beraber sahip olabilirsiniz. Vodafone Koruma Paketi, Cep Kurtaran ve Redlife aksesuarından oluşuyor ve telefonunuzu kırılmaya, çalınmaya ve hasarlara karşı koruyor