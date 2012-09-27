Samsung Galaxy Pocket video inceleme

Richard Feynman ben de note 2 satıp parasızlıkdan bunu aldım sizce idare eder mi 2 ay
saykoman Telefon cok hos.
Eder, ben daha önce galaxy mini kullanmıştım şimdi note 5 bozulsa idare ederdim
edit, budut e gerek yok yani :) neyse o.
Edit: Blok. Yasin 12 falan herhal. Ayiktin nedir yahu?
Yazı yazabilme sıkıntısı var, onuda swype kullanarak aşabilirsiniz.Root ederek kendinde bulunan gereksiz programları sildim ve ram biraz boşaldı (galaxy ace e göre ram i ve işlemcisi daha iyi "hız olarak" )
Sonuçta ekran 320x480 den düşük olduğu için satın almak düşündürücü fakat bu fiyata alınacak iyi bir cihaz
-Ram iyi (arada büyük sitelerde tıkanma yapıyor ama gta 3 oynayan sapık ruhlu kişilikler var tabi iyi yorumum cihaza göre iyi)
-Kamera ışıklı ortamda iyi ama gerisi tırt video çekimi 320x240 olsada ben beğendim kalitesini
-Ekran çözünürlüğü tırt ve ekranı çok küçük özellikle pixlr gibi uygulama yüklediğinizde ekranda buttonlar bit kadar oluyor
-Kamera kalitesi tırt fotoğrafa yaklaşınca pixelleşiyor
-Şarj süresi iyi ama wifi açıksa 1 falan dayanıyor maksimum
-İçinde bulunan google weather programı sizi delirtebiliyor konum belirle dediğimde ben şişlideyken beni kadıköyde buldu hala şaşkınım
Özet olarak yorumum şu:
Bu cihaz hediye olarak gelmeseydi almazdım ama telefona ihtiyacım vardı zorunluluktan kullanıyorum.Yanımda ipod touch 2g varken zaten pek bir oyun falan düşünmüyorum cihazda genelliikle sosyal uygulamalar yüklü.Eğer bu cihazı alıcaksanız whatsaap instagram gibi uygulamaları kaldıran ve marka olupta ucuz bir telefon istiyorsanız alın.