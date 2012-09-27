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Samsung Galaxy Pocket video inceleme

7 yıl
27,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemli Galaxy serisiyle akıllı telefon pazarının en iddialı firmalarından olan Samsung, giriş seviyesi için ürettiği Galaxy Pocket ile akıllı telefona ilk adım atmak isteyenlere hitap ediyor.

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Mobile Prof. 7 yıl en beğenilen
Küfür gibi telefon. (Giriş seviyesi için bile.)
1 Yanıt Yanıtla +23
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Richard Feynman 3 yıl
ben de note 2 satıp parasızlıkdan bunu aldım sizce idare eder mi 2 ay
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expressimo 3 yıl Richard Feynman
Zor ama imkansız değil.
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Şekilsiniz ya 3 yıl Richard Feynman
Richard Feynman
ben de note 2 satıp parasızlıkdan bunu aldım sizce idare eder mi 2 ay

Eder, ben daha önce galaxy mini kullanmıştım şimdi note 5 bozulsa idare ederdim
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saykoman 6 yıl
telefon cok hos dedim arkadas, milletimizde anlama kitligi var heralde... teknik mimarisi, kamerasi super demedim. benim hosuma gitti. yorum yazdim.

edit, budut e gerek yok yani :) neyse o.
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saykoman 6 yıl
Telefon cok hos.
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Mobile Prof. 6 yıl saykoman
saykoman

Telefon cok hos.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit: Blok. Yasin 12 falan herhal. Ayiktin nedir yahu?
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DH Misafiri 6 yıl
Bence normal ve güzel bir telefon öneririm
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MaRZoCHi 6 yıl
Telefonu vodafone dan aldım.İlk android telefonum fakat izlenimlerin iyi.Çoğu uygulama çalışıyor, zaten oyun uçuk programlar kullanmıyorum.

Yazı yazabilme sıkıntısı var, onuda swype kullanarak aşabilirsiniz.Root ederek kendinde bulunan gereksiz programları sildim ve ram biraz boşaldı (galaxy ace e göre ram i ve işlemcisi daha iyi "hız olarak" )

Sonuçta ekran 320x480 den düşük olduğu için satın almak düşündürücü fakat bu fiyata alınacak iyi bir cihaz
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl
Telefonu yere düşürmüşler.Sol tarafının boyası dökülmüş. :)
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dawras 6 yıl
Bu telefonu kullanan biri olarak(hediye olarak geldi satamıyorumda :( ) yorumlarım ;
-Ram iyi (arada büyük sitelerde tıkanma yapıyor ama gta 3 oynayan sapık ruhlu kişilikler var tabi iyi yorumum cihaza göre iyi)
-Kamera ışıklı ortamda iyi ama gerisi tırt video çekimi 320x240 olsada ben beğendim kalitesini
-Ekran çözünürlüğü tırt ve ekranı çok küçük özellikle pixlr gibi uygulama yüklediğinizde ekranda buttonlar bit kadar oluyor
-Kamera kalitesi tırt fotoğrafa yaklaşınca pixelleşiyor
-Şarj süresi iyi ama wifi açıksa 1 falan dayanıyor maksimum
-İçinde bulunan google weather programı sizi delirtebiliyor konum belirle dediğimde ben şişlideyken beni kadıköyde buldu hala şaşkınım

Özet olarak yorumum şu:
Bu cihaz hediye olarak gelmeseydi almazdım ama telefona ihtiyacım vardı zorunluluktan kullanıyorum.Yanımda ipod touch 2g varken zaten pek bir oyun falan düşünmüyorum cihazda genelliikle sosyal uygulamalar yüklü.Eğer bu cihazı alıcaksanız whatsaap instagram gibi uygulamaları kaldıran ve marka olupta ucuz bir telefon istiyorsanız alın.
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Prequel 7 yıl
Donanım özelliklerini gördüğüm an kapattım.
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cagrimir 7 yıl
Vodafone da 1 tl olunca kontrali 24 ay. Ortaokuldaki kardesime aldim. Bence cocuklar için uygun.
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Puzzles 7 yıl
Teşekkürler inceleme için.
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Biraz daha uğraşırsan Kaan Arlı çok daha sıkıcı incelemeler yapabilirsin. Videonun yarısından sonra neyden bahsettiğini bile unuttum. Zorla yaptırıyorlarsa bu incelemeleri söyle Mesut Çevik'le konuşalım :)
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Çağdaş 7 yıl
Galaxy y modelinden pek farkı yok sanırım.
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Amedra 7 yıl
ben pek begenmedim..
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