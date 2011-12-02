Samsung Galaxy R video inceleme

Samsung, üst düzey telefonlarına Nvidia Tegra 2 işlemcili Galaxy R modelini de ekledi. Bu videomuzda 4.2 inç Super Clear LCD ekranlı ve çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcili Galaxy R'ı inceledik. Samsung Galaxy R, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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