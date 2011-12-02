Samsung Galaxy R video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|bu telefonu kullananlara soruyorum bu telefonda temple runa çalışıyor mu acaba bilginiz var mı ?
|arkadasim bende senin gibi dusundum ve r aldim memnunum gs2 deki herseyi yapabiliyorum rahatlikla alablirsin:-)
|arkadaşlar sizden bir ricam olacak bir konuda danışmak istiyorum size.
telefon alıcam ya samsung galaxy s2 yada galaxy r aralarında 300 lıralık bır fark var maddı olarak sıkıntım yok fakat yınede bu 300 lıralık farkı odeyerek s2 almalımıyım yoksa cok fark yok gerek yokmu dersınız? ileriye dönük yanı en asağı 2 yıl kullanıcam telefonu garantısı bıtene kadar..
yorumlar için şimdiden tşkler herkese...
|ne oldu hayirdir?
|oyle yapcam artık varsada alcam hemen
|Neden sadece teknosa de bu ürün yav
|Su an icin bulamazsin ama sen isi garantiye al git bir samsung bayisine sor...
|sony ericsson live with walkman video incelem istiyoruzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!
|arkadaslar ben aldım teknosadan almaz olsaydım sarjı cok kullanmadıgım halde 1 gunu zor bıtırıyor ve korkumdan ne wifi acabılıyorum ne oyun oynayabılıyorum sarj bıtecek dıye telefonun hıc bır ozellıgını kullanamadım belkı cok abartıyoun dıyen olacaktır ama ınanın boyle Allahtan ıade ettım yoksa kullanılacak bır telefon degıl ve stabil çalışmıyor
|bataray 5-10 düzgün şarjdan önce verimli olmaz eğer bu süreyi geçirmediyseniz birazda ondan az gitmiştir, ayrıca hangi androidli çift çekirdekli cihaz uzun süre şarj vadediyorki bu yine diğerlerinin çoğundan iyi ben epeydir kullandım, ayrıca performans oalrak birçok iyi androidli cihazdan daha iyi, örneğin sg2, sensation gibi, tabi buda benim şahsi görüşüm...
|SpeedStep'in bir mirası olan anlatım devam ediyor :)
yapılmakta , bulunmakta, edilmekte.Çok kötü ifade ediyor anlatılanı.İyi bir geri bildirim olarak, düzeltilmesi yönünde yorumlarsanız sevinirim.
Cihaza gelecek olursa, iphone'un dokunma hassasiyetini yakalayamayan bir samsung cihazı daha.
|Galaxy S2 1000 tl nin altina dusunce galaxy s imi emekli edecegim:)
| Arkadaşlar kesinlikle almayın,arasıra kendinden kapanıyor !!!! Bu sorun herkeste varmış !!!
istedğinize sorun,ya da araştırın.!!!!
1080p
o zaman, seneye inşallah
Saygılar...
samsungda amma çakmacı çıktı...baksanıza telefon edip konuşabiliyorsunuz aynı iphone daki gibi...