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Samsung Galaxy R video inceleme

7 yıl
175,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, üst düzey telefonlarına Nvidia Tegra 2 işlemcili Galaxy R modelini de ekledi. Bu videomuzda 4.2 inç Super Clear LCD ekranlı ve çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcili Galaxy R'ı inceledik. Samsung Galaxy R, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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nickenegerekvar 7 yıl en beğenilen
Kaan hocam bir sonraaki videonuzda çift çekirdekli işlemcileri ve telefon gpu larını karşılaştırabilir misiniz ? Böylelikle alırken hangisini almamız bizim açımızdan daha iyi olur karar verebiliriz. Video için sağolun iyi günler.
Saygılar...
Kaan hocam bir sonraaki videonuzda çift çekirdekli işlemcileri ve telefon gpu larını karşılaştırabilir misiniz ? Böylelikle alırken hangisini almamız bizim açım...
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jolawe 7 yıl
| OMG! |

FaruK_26

SII nin çakması oluyo bu kendi telefonunun çakmasını yapmış:):):)


evet 3gs ve 4s de aynı konumdalar,ah samsung apple'ın bu stratejisini bile kopyalamışsın. ama şöyle bir fark var samsung kendi telefonunun çakmasını sunmak için bir sene bekletmiyor en azından :)

samsungda amma çakmacı çıktı...baksanıza telefon edip konuşabiliyorsunuz aynı iphone daki gibi...
| OMG! |FaruK_26SII nin çakması oluyo bu kendi telefonunun çakmasını yapmış:):):)eve...
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parsan 7 yıl
Teknosa satmasa kesinlikle alınabilecek bir telefon.
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonu kullananlara soruyorum bu telefonda temple runa çalışıyor mu acaba bilginiz var mı ?
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gelecek3535 7 yıl
arkadasim bende senin gibi dusundum ve r aldim memnunum gs2 deki herseyi yapabiliyorum rahatlikla alablirsin:-)
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zipcikti88 7 yıl
arkadaşlar sizden bir ricam olacak bir konuda danışmak istiyorum size.
telefon alıcam ya samsung galaxy s2 yada galaxy r aralarında 300 lıralık bır fark var maddı olarak sıkıntım yok fakat yınede bu 300 lıralık farkı odeyerek s2 almalımıyım yoksa cok fark yok gerek yokmu dersınız? ileriye dönük yanı en asağı 2 yıl kullanıcam telefonu garantısı bıtene kadar..
yorumlar için şimdiden tşkler herkese...
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gelecek3535 7 yıl
ne oldu hayirdir?
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El nino9 7 yıl
oyle yapcam artık varsada alcam hemen
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El nino9 7 yıl
Neden sadece teknosa de bu ürün yav



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TuRaN.z 7 yıl
Su an icin bulamazsin ama sen isi garantiye al git bir samsung bayisine sor...
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bekarus 7 yıl
sony ericsson live with walkman video incelem istiyoruzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben aldım teknosadan almaz olsaydım sarjı cok kullanmadıgım halde 1 gunu zor bıtırıyor ve korkumdan ne wifi acabılıyorum ne oyun oynayabılıyorum sarj bıtecek dıye telefonun hıc bır ozellıgını kullanamadım belkı cok abartıyoun dıyen olacaktır ama ınanın boyle Allahtan ıade ettım yoksa kullanılacak bır telefon degıl ve stabil çalışmıyor
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TuRaN.z 7 yıl
bataray 5-10 düzgün şarjdan önce verimli olmaz eğer bu süreyi geçirmediyseniz birazda ondan az gitmiştir, ayrıca hangi androidli çift çekirdekli cihaz uzun süre şarj vadediyorki bu yine diğerlerinin çoğundan iyi ben epeydir kullandım, ayrıca performans oalrak birçok iyi androidli cihazdan daha iyi, örneğin sg2, sensation gibi, tabi buda benim şahsi görüşüm...
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Drift 7 yıl
SpeedStep'in bir mirası olan anlatım devam ediyor :)
yapılmakta , bulunmakta, edilmekte.Çok kötü ifade ediyor anlatılanı.İyi bir geri bildirim olarak, düzeltilmesi yönünde yorumlarsanız sevinirim.
Cihaza gelecek olursa, iphone'un dokunma hassasiyetini yakalayamayan bir samsung cihazı daha.
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1080p 7 yıl
Galaxy S2 1000 tl nin altina dusunce galaxy s imi emekli edecegim:)
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gelecek3535 7 yıl
Arkadaşlar kesinlikle almayın,arasıra kendinden kapanıyor !!!! Bu sorun herkeste varmış !!!

istedğinize sorun,ya da araştırın.!!!!
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Chill Out 7 yıl 1080p
1080p

Galaxy S2 1000 tl nin altina dusunce galaxy s imi emekli edecegim:)

o zaman, seneye inşallah
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