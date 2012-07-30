Samsung Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel yeni aksesuarları ortaya çıktı

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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün, İngiltere'de düzenlenmekte olan Olimpiyat Oyunları'na özel yeni aksesuarları ortaya çıktı.
İngiliz bayrağının renklerini, Olimpiyat logosunu üzerinde taşıyan koruyucu arka kapak ile deri kılıf, ünlü tasarımcı Choi Bumsuk tarafından hazırlanmış. Aksesuarların şu an için Güney Kore'de satışa sunulması planlanıyor.
Olimpiyatların resmi sponsorlarından Samsung, daha önce Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel versiyonunu geliştirmiş ve Tayvan'da piyasaya sürmüştü.
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Sen kılıf tasarımcısının tipine göre telefon alacaksan, daha çok beklersin; telefon almak için.
Neyse asıl olaya gelecek olursak,
özel tasarımlar renkleri ile gerçekten güzel duruyor,mesela ingiltere bayraklı olan çok güzel ama işte ülke bayrağı olması işi çıkmaza sokuyor,aynı tasarım anlayışını bayrak kullanmadan yapsalar,renkli ve farklı tasarımlar çok güzel olur..
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