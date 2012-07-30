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Samsung Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel yeni aksesuarları ortaya çıktı

6 yıl
8b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün, İngiltere'de düzenlenmekte olan Olimpiyat Oyunları'na özel yeni aksesuarları ortaya çıktı.
İngiliz bayrağının renklerini, Olimpiyat logosunu üzerinde taşıyan koruyucu arka kapak ile deri kılıf, ünlü tasarımcı Choi Bumsuk tarafından hazırlanmış. Aksesuarların şu an için Güney Kore'de satışa sunulması planlanıyor.
Olimpiyatların resmi sponsorlarından Samsung, daha önce Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel versiyonunu geliştirmiş ve Tayvan'da piyasaya sürmüştü.

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strahd_von_zarovich 6 yıl en beğenilen
Tasarladı diye adamın fotoğrafını koymasalarmış iyiymiş.
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Only41 6 yıl
Bu arada samsungun kilifinda miknatis yoktu
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Only41 6 yıl
Arkadaşlar merhaba bugün cihaza şık bir kılıf aldım fakat kılıf miknatisli ve hemen sağ tarafinda bulunuyor telefonun herhangi bir aksanına zarar verir mi ayrıca samsungun kendi ürettiği bir kılıf vardı kapaklı ama ondan iskillendim bi sorayım dedim problem yaratirmi bi danisayim dedim yorumlariniz için şimdiden teşekkür ler
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Patria o Muerte 6 yıl
soldaki fena değil.
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çay 6 yıl
hoşt ulan
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s.b. 6 yıl
Bu tanıtım fotoğrafı, tanıtımlarda; "Kadın güzelmiş; araba canlıymış; araba reklamı mı telefon reklamı mı; mankene bakmaktan telefonu farkedemedim" gibi iğneleyici yorum yapan arkadaşlara gelsin. xd
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Brky 6 yıl
Adamın şekle bak hey allahım,vazgeçirdi beni s3 almaktan.
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AzRocK 6 yıl Brky
Brky
Adamın şekle bak hey allahım,vazgeçirdi beni s3 almaktan.

Sen kılıf tasarımcısının tipine göre telefon alacaksan, daha çok beklersin; telefon almak için.
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hunkar1 6 yıl
Afilliymiş hakikaten..
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
Eşcinsel olmasına bişe dediğimiz yok da, bu bıyık merakları tuhafıma gidiyor açıkçası..

Neyse asıl olaya gelecek olursak,
özel tasarımlar renkleri ile gerçekten güzel duruyor,mesela ingiltere bayraklı olan çok güzel ama işte ülke bayrağı olması işi çıkmaza sokuyor,aynı tasarım anlayışını bayrak kullanmadan yapsalar,renkli ve farklı tasarımlar çok güzel olur..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Tasarımcıyı tebrik etmek gerek aksesuar çok kötü.
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diosfer 6 yıl
birde ülkelere göre yapsalar
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Guest-9D2914531 6 yıl
Bulent ersoy un zitti .bu kizdan erkek olmus la tipe bak :D
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