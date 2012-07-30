Samsung Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel yeni aksesuarları ortaya çıktı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün, İngiltere'de düzenlenmekte olan Olimpiyat Oyunları'na özel yeni aksesuarları ortaya çıktı.



İngiliz bayrağının renklerini, Olimpiyat logosunu üzerinde taşıyan koruyucu arka kapak ile deri kılıf, ünlü tasarımcı Choi Bumsuk tarafından hazırlanmış. Aksesuarların şu an için Güney Kore'de satışa sunulması planlanıyor.

Olimpiyatların resmi sponsorlarından Samsung, daha önce Galaxy S III'ün Olimpiyatlara özel versiyonunu geliştirmiş ve Tayvan'da piyasaya sürmüştü.