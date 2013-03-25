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Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı"

6 yıl
62,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S4'ü kısa bir süre önce Amerika'da lanse etmiş, biz de hem bu etkinliğe katılmış hem de oldukça detaylı bir ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık. Yeni videomuzda ise Samsung Galaxy S4'ün rakiplerinde olmayan donanımsal ve yazılımsal özelliklerini masaya yatırıyor ayrıca çok sayıda test uygulamasındaki performans sonuçlarını paylaşarak HTC One, Sony Xperia Z ve Apple iPhone 5 ile karşılaştırıyoruz.

 

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homeedition88 6 yıl en beğenilen
s3'un s4'un buglarini bosverin de bu donanim haberin buglari ne olacak onu merak ediyorum ben? yorumlara arti eksi duzgun calismaz, videolar kafalarina gore acilir, siteye giris sorunlu, yoruma arti verdiginde videonun kapanmasi, chrome - explorer farketmezsizin surekli sorunlu :) Herseyi bi kenara birakip siteye bir duzenleme yapsaniz ne guzel olur...
edit: bu yorumu bile gonderebilmek icin chrome'dan iki defa sayfayi yenilemek zorunda kaldim...
s3'un s4'un buglarini bosverin de bu donanim haberin buglari ne olacak onu merak ediyorum ben? yorumlara arti eksi duzgun calismaz, videolar kafalarina gore aci...
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1 Yanıt Yanıtla +122
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Zogguko 6 yıl
2. milisaniye yarışını yine başlattı abi htc one ile s4 arasında hız olarak ne fark var 10 ms nin hesabını yapanlar var
bana bu video çok saçma geliyor s4 önde falan denince olayı tam kavrayamayan birine htc one kötü olarak gözüküyor fakat 2sini yan yana koyup bakıyorum hızda s4 10ms öndeyse o ufak mono hoparlörü kasası diğer ek özellikleri vs. htc one BANA GÖRE(kendi kullanım alanıma göre) her türlü ezer, hızı zaten aynı biraz daha geniş açıyla bakmak lazım diye düşünüyorum
edit: tabi kullanımda da çok fark var testler gerçek sonuca zaten ulaşamıyor s3 rehberi 5sn sonra açan bir telefon şikayet etmeyen yok sanırım, ek olarak yanlış anlaşılan diğer durum benim sitemim böyle basit bir konuyu sadece sonuçları diğer videolara eklemek yerine ek 20dk lık bir video çekilip videoda s4 htc one ı geçti gibi kelimelerin ayrıntısını tam bilmeyen olayı kavrayamayanlara videodan yola çıkarak karşılaştırma yapıp s4 çok daha hızlı rami daha iyi işlemcisi daha gibi gbi net sonuçlara varıp diğerini daha geride sanması gibi yanlış anladığını çok görüyorum bu nedenle konuştum biraz daha yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi adına
2. milisaniye yarışını yine başlattı abi htc one ile s4 arasında hız olarak ne fark var 10 ms nin hesabını yapanlar varbana bu video çok saçma geliyor s4...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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Schumii 6 yıl
Kendi kullandığımız telefonu eleştiremeyecek duruma gelmişiz arkadaşlar vay halimize. S3Ün renkleri kötü güneşte görünmüyor diyoruz adamlar ekrandaki jelatini sök diyor, jelatinsiz kullandığım halde jelatinli olduğunu görüveriyorlar. Rehbere geç giriyor kamerayı geç açıyor galeri sıkıntılı diyoruz. S2 kullanan biri geliyor yok rom at yok galeriden rehber indir tavsiyesinde bulunuyor. Hatta birde gelip bütün arkada çalışan programları silersen böyle olur diyor. Telefonda kullandığım programlar sadece Whatsapp, Mesajlar ve Telefon özelliği, ve erkada çalışan programları silmem zaten 4-5 program var! Ana ekrana dönüyoruz ram yetmiyor diyoruz widgetlar gelmiyor simgeler geç gelir diyoruz yine rom yükle tavsiyeleri yığılıyor. Düzgün kullanmak için ille birşeyler mi yapmak lazım. Belki ben official rootsuz yada romsuz kullanmak istiyorum. Ayrıca onlarca rom denemiş birisi olarak söylüyorum hepsinin bir yerinde mutlaka bir süre sonra bir problem çıkıyor. Biraz objektif olun arkadaşlar. Kullandığınız telefonu sevebilirsiniz fakat eksi yanlarını söylediğimizde bunu cahillik ve kabadayılığa vurup babanızın malı gibi savunmayınız...
Kendi kullandığımız telefonu eleştiremeyecek duruma gelmişiz arkadaşlar vay halimize. S3Ün renkleri kötü güneşte görünmüyor diyoruz adamlar ekrandaki jelatini ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
Ahahah abi ne zevkli oluyo fanboyların kapışmalarını okumak :D Hangisi ihtiyacınıza uygunsa onu alıcaksınız işte,bu kadar basit...
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yesil_dev 6 yıl
Keşke LG optimus G`yi de katsaydınız karşılaştırmanıza.
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Carfreak 6 yıl
Yeni inceleme zannettim
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mertua35_35 6 yıl
Bende S4 almayı düşünüyorum piyasadaki telefonlarını çoğunu kullanan arkadaşımda var iphone 5'i satıp aldı 1 hafta falan oldu alalı ekrana film taktırmış,Radyo uygulaması falan çoğu yeni şey almış Japonya'ya gitmesi gerektiği için satmak istiyor samsung bayi garantili 1.850tl ye satacak napayım arkadaşlar ?
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MonsTRPlayer 6 yıl
Öyle bir video yapmışsınız ki note 2 yi satıp s4 almayı düşündüm :(
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DH Misafiri 6 yıl
ben sunu söyeleyim samsung galaxy s4 aldım ve hiç memnun değilim pili yarım gün yetmiyor ve telefon aşırı ısınma yapıyor. 1080p videolarda takılma yapıyor. alacaksanız ya htc one ya da sony xperia z alın derim. saygılar
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gkn_ymz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben sunu söyeleyim samsung galaxy s4 aldım ve hiç memnun değilim pili yarım gün yetmiyor ve telefon aşırı ısınma yapıyor. 1080p videolarda takılma yapıyor. alacaksanız ya htc one ya da sony xperia z alın derim. saygılar

Kimse kusura bakmasında mevzu telefon falan bu tiplerin boynunu kırıp çöpe atacaksın resmen yalan dolan konuşup milletin kafasını karıştırıyorlar, hayır sanki para veriyorlar bir markayı kötüleyince okuma yazma öğrenen donanım habere giriyor, misafir yorumlara kapatılsın ve 18 yaş sınırı gelsin artık [>:]
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oveo531 6 yıl
Bu ülkede teknoloji bize haram, fiyatlara bakın yahu!
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gkhnmr 6 yıl
xperia z nin su gecirmez olmasi beni cezbediyor adrenalin seven biri olarak..
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seckinkyc 6 yıl
Nexus 4 derim Ve cekilirim
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Priwacy 6 yıl
S4ün xz ile htc one ile performans açısından bir uçurum yok hangi telefonu alırsanız alın performansı gayet iyi olacaktır s4ün malzeme kalitesi yerlerde bu benim için çok önemlidir ancak yazılım olarak diğerleri'nden önde hemde bir çok yararlı sensörlü var eğer daha çok oyun ve isim için alıyorsanız s4 ancak xz ile one da çok iyi telefonlar malzeme kaliteleri cidden güzel ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilirler
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smart1978 6 yıl
Xperia Z hoperlörü kalitesiz. Camdan olan arka kapak kötü tercih Iphone 5 de cam arka kapaktan vazgeçti Xperia Z yeni tercih ediyor.

Xperia Z ekranı kötü görüş açısı kötü hafif yanlardan bakıldığında renk değiştirmekte. Kontrastı da düşük. Xpreia S bile kontrasta daha iyi ..
Xperia Z işlemcisi HTC ONE dan bile düşük.

HTC ONE Aluminyum kasası daha ürün kutusundan çıkartılırken yamuk çıkmaktadır veya zamanla yamulmaktadır.

HTC ONE da ölü piksel çok yaygın.

HTC ONE da ekranı otomatik ayarda iken video izlenemiyor görüntüler kararıyor. Tek yol parlaklığı otomatiğe almamak.

HTC ONE stereo hoperlörü önde olması cihazı çok uzatmakta ve ekranı da küçül olmasına vesile olmuştıur. BU kasaya 4.7" ekran çok küçük. Aynı kasaya 6" ekran sığdırılır. Tasarım hatası.

HTC LOGO su da olmasa daha kısa boylu olabilirdi. Hoperlörler arası boşluk çok fazla. Hoperlöre vurgu yapmak için bu kadar kötü tasarım olmaz.

HTC ONE kamera performasnı gece ortamlarında başarılı kamerası gece kamerası gibi. Gündüz aşırı ışık aldığından detaylar kaybolmakta. Megapikseli düşük olması detaylar belli olmamakta. 4.3 ultrapiksel ebat olarak 4.3 megapikseldir.



Iphone 5 bu kulvarda olamaz ekranı FULL HD değildir...

S4 Google Nexus Ailesine katıldı yani saf Android ile Android güncellemeleri eş zamanlı alacak. Saf Google da cihaz performans uçar. Üstüne birde Kernel optimizasyonu vs. yapıldı mı S4 uçar. ( i9505 için şuan i9500 için birşey mümkün mü daha erken )



Samsung S4 te birsürü firmware güncellemesi çıkarıyor. Her güncellemede cihaz daha da hızlanmaktadır.

Değerlendirmeler bu güncellemelerle tekrardan yapılmalıdır.



Kabaca ifade ettim. Derinlemesine incelemede S4 epey zengin olduğu anlaşılmaktadır.
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IgorStravinsky 6 yıl
30'a katlamıştır diğer telefonları koşup almalıyım
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