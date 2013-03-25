Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S4'ü kısa bir süre önce Amerika'da lanse etmiş, biz de hem bu etkinliğe katılmış hem de oldukça detaylı bir ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık. Yeni videomuzda ise Samsung Galaxy S4'ün rakiplerinde olmayan donanımsal ve yazılımsal özelliklerini masaya yatırıyor ayrıca çok sayıda test uygulamasındaki performans sonuçlarını paylaşarak HTC One, Sony Xperia Z ve Apple iPhone 5 ile karşılaştırıyoruz.
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edit: bu yorumu bile gonderebilmek icin chrome'dan iki defa sayfayi yenilemek zorunda kaldim...
bana bu video çok saçma geliyor s4 önde falan denince olayı tam kavrayamayan birine htc one kötü olarak gözüküyor fakat 2sini yan yana koyup bakıyorum hızda s4 10ms öndeyse o ufak mono hoparlörü kasası diğer ek özellikleri vs. htc one BANA GÖRE(kendi kullanım alanıma göre) her türlü ezer, hızı zaten aynı biraz daha geniş açıyla bakmak lazım diye düşünüyorum
edit: tabi kullanımda da çok fark var testler gerçek sonuca zaten ulaşamıyor s3 rehberi 5sn sonra açan bir telefon şikayet etmeyen yok sanırım, ek olarak yanlış anlaşılan diğer durum benim sitemim böyle basit bir konuyu sadece sonuçları diğer videolara eklemek yerine ek 20dk lık bir video çekilip videoda s4 htc one ı geçti gibi kelimelerin ayrıntısını tam bilmeyen olayı kavrayamayanlara videodan yola çıkarak karşılaştırma yapıp s4 çok daha hızlı rami daha iyi işlemcisi daha gibi gbi net sonuçlara varıp diğerini daha geride sanması gibi yanlış anladığını çok görüyorum bu nedenle konuştum biraz daha yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi adına