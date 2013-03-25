Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı"

Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S4'ü kısa bir süre önce Amerika'da lanse etmiş, biz de hem bu etkinliğe katılmış hem de oldukça detaylı bir ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık. Yeni videomuzda ise Samsung Galaxy S4'ün rakiplerinde olmayan donanımsal ve yazılımsal özelliklerini masaya yatırıyor ayrıca çok sayıda test uygulamasındaki performans sonuçlarını paylaşarak HTC One, Sony Xperia Z ve Apple iPhone 5 ile karşılaştırıyoruz.



