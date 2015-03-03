Samsung Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun performansı video inceleme

Samsung'un yeni Galaxy üyeleri Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun ve sentetik test sonuçlarını bu videomuzda. Telefonların uzun maraton sonrasında ısı değerlerini de yorumluyoruz.

Samsung'un yeni Galaxy üyeleri Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun ve sentetik test sonuçlarını bu videomuzda. Telefonların uzun maraton sonrasında ısı değerlerini de yorumluyoruz.