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Samsung Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun performansı video inceleme

4 yıl
101,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un yeni Galaxy üyeleri Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun ve sentetik test sonuçlarını bu videomuzda. Telefonların uzun maraton sonrasında ısı değerlerini de yorumluyoruz.
Samsung'un yeni Galaxy üyeleri Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun ve sentetik test sonuçlarını bu videomuzda. Telefonların uzun maraton sonrasında ısı değerlerini de yorumluyoruz.

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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
oyun performansından ziyade ekranla uyumunu merak ediyorum yani kıvrımlardaki görüntüler nasıl yazılar yamuk mu duruyor türkiyeye gelince iyice bakmak lazım video'yu hazırlayanlara teşekkürler
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DH Misafiri 3 yıl
ghagagagagaggag sen buna incelememi diyorsun götümün kenarı :D nekadar para aldın bunu kötülemek için flipboard kasıyor dedi hahahah amına koyim :DASDASDASD
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DH Misafiri 3 yıl
LG G2 ve LG G3 Samsung S3 ve S4 Sony IMX135 sensör kullanıyor. S5 ve Note 4 de olduğu gibi yine Sony'nin ışık hassasiyeti düşük olan Sony 16Mp IMX240 kamera s6 da kullanıyor. Sensörlerde kullanılan camlara kadar Sony üretimi. burada cahil muhabbeti yapmaya niyetim yok. Sony Z3 de 12800 ISO oranına sahip daha büyük sensörlü ve G-Lens kullanılan 20.7 Mp EXMOR RS kamera var. Teknik olarak Sony' Z2 ve Z3 den daha iyi olması mümkün değildir. Daha iyi olabileceği hayalden öteye gidemez. Tüm Samsung fanlarına duyurulur.
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DH Misafiri 3 yıl
abi denediğiniz bu oyunlar bnm 200 tl ye aldığım çakma s5 tede böle çalışıyor vede ısınmada yok :D
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Mert##23 4 yıl
Arkadaşlar samsung galaxy s6 tarzını iphone a benzetmiş bu sefer gerçekten.Fazlasıyla öyle geldi bana
kasası,hoparlörler dizaynı,arka kısmı ve 3.5 mm jak girişi falan...Beni sevindirdi ama böyle oluşu daha hoş duruyor
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Longm4n 4 yıl
Eline sağlık çok güzel olmuş, başarılı
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ozetto 4 yıl
şu real racing de ne oyunmuş hala testlerde bu oyun kullanılıyor.
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Armin van Buuren* 4 yıl
sabremetric

S4 13mp Sony IMX135 sensör kullanıyor. Ayrıca bu Samsung Amoled her zaman çektiğiniz kareden farklı gösteriyor, abartılı renkler ve gri beyazlar. Gerçeği bilgisayara attığınızda adam gibi bir monitörde görüyorsunuz. Zamanla ekranın AMOLED in ilk günkü gibi olmadığına ve bir çiçek gibi solduğuna dair yazılar okumuştum. Sony Z1 20.7 MP aynı sensör mü? bu şaka mı? Xperia Z ile S4 aynı sensör IMX135
Yazarken biraz düşünmek ve araştırmak gerekiyor. Önce pentile ekran ne buna bakınız;) En iyi ekran mı? pentile mi en iyi ekran? AMOLED renkleri doğru vermeyen beyazları gri gibi veren yavaş bir ekran ve güneşin altında görmek mümkün değil. Bunu herkes fark ediyor, beyaz dengesi önemlidir ve fotoğrafı çeken beyazları ve doğru renkleri görmek ister. Tekrar yazıyorum Samsung S4 de kullanılan sensör Sony Xperia Z de olan IMX135 yani LG G3 de kullanılan kamera
Z1,Z2 ve Z3 20.7Mp EXMOR RS CMOS ve G lens arada dünyalar var çünkü Sony bu işi onlardan çok daha iyi biliyor ve Z3 de Z1 den daha büyük bir sensör var. S5 de olduğu S6 da Sony IMX240 kullanıyor ama ışık hassasiyeti berbat ötesi bu büyük bir sorun. Z3 ün ISO oranı 12800 S5 ve S6 gibi 800 değil, iyiki Sony sensör üretiyor :) LG ve Samsung Sony den sensör almasa ne yapardı düşünemiyorum. Uzun lafın kısası Samsungun daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Appledan çalarak 1 milyar dolar ödeyerek bir yere gelemediği aşikar.



Birincisi Samsung orj. yazılımlarda "Adapt Display" özelliği sayesinde kameraya girerken fotoğraf için özel moda geçiyor. Böyle iyi bir özelliği S6'da kaldırmış olabileceklerini düşünmüyorum.

İkincisi ISO'nun yüksek olması özellikle telefon kameralarında "noise"'e yol açar. Nadir örnekler mutlaka vardır, fakat ön arka F/1.9 ile gelen bir kameranın düşük ISO'da çekim yapması zaten kötü bir şey değil. Ben de geceleri olabildiğince düşük ISO kullanmaya çalışıyorum. Ki Samsung bu kamerada Note 4 revizyonundan sonra düşük ışık performansına odaklı. Ayrıca kamera otomatik modda daha yüksek ISO'lara çıkıyor olabilir, buna emin değilim.

Ekrandaki siyah seviyesini bilgisayarda farklı görüyorsan bu bilgisayar monitörünün suçudur, S-AMOLED siyahları orjinal seviyesinde gösterebilir. Fakat beyaz dengesini kasdediyorsan Samsung o problemi de aştı.

images.anandtech.com/...

anandtech.com/...
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SaMoVe 4 yıl
Tüm android telefonların fiyatları çıktıktan çok kısa bir süre sonra hızla düşüyor.Samsungun fiyat politikası ise ortada.Fiyatı düşsün diye beklediğiniz telefonun daha iyisi bir modeli çıkıyor o tarihe kadar.Alsanız içinize sinmiyor.

Hangi samsung model telefon kaça satışa sunuldu ve şu anda kaç tl gibi ilginç bir tablo sosyal medyada dolaşıyor.Samsung gibi tüm android telefonlar verdiğimiz parayı hak ediyor mu ?

Yeni aldığınız samsung telefonunuz güncelleme mi almadı ?

Galaxy S'e Android 5.1 Lollipop Geldi

shiftdelete.net/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sabremetric 4 yıl
S4 13mp Sony IMX135 sensör kullanıyor. Ayrıca bu Samsung Amoled her zaman çektiğiniz kareden farklı gösteriyor, abartılı renkler ve gri beyazlar.
Gerçeği bilgisayara attığınızda adam gibi bir monitörde görüyorsunuz. Zamanla ekranın AMOLED 'in ilk günkü gibi olmadığına ve bir çiçek gibi solduğuna dair yazılar okumuştum.

Sony Z1 20.7 MP aynı sensör mü? bu şaka mı? Xperia Z ile S4 aynı sensör IMX135
Yazarken biraz düşünmek ve araştırmak gerekiyor.

Önce pentile ekran ne buna bakınız;) En iyi ekran mı? pentile mi en iyi ekran? AMOLED renkleri doğru vermeyen beyazları gri gibi veren yavaş bir ekran ve güneşin altında görmek mümkün değil.
Bunu herkes fark ediyor, beyaz dengesi önemlidir ve fotoğrafı çeken beyazları ve doğru renkleri görmek ister.
Tekrar yazıyorum Samsung S4 de kullanılan sensör Sony Xperia Z de olan IMX135 yani LG G3 de kullanılan kamera


Z1,Z2 ve Z3 20.7Mp EXMOR RS CMOS ve G lens arada dünyalar var çünkü Sony bu işi onlardan çok daha iyi biliyor ve Z3 de Z1 den daha büyük bir sensör var.
S5 de olduğu S6 da Sony IMX240 kullanıyor ama ışık hassasiyeti berbat ötesi bu büyük bir sorun.
Z3 ün ISO oranı 12800 S5 ve S6 gibi 800 değil, iyiki Sony sensör üretiyor :) LG ve Samsung Sony den sensör almasa ne yapardı düşünemiyorum.
Uzun lafın kısası Samsung'un daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Apple'dan çalarak 1 milyar dolar ödeyerek bir yere gelemediği aşikar.

Müzik, fotoğraf ve film deneyim gerektirir. Kim ne iş yaptığını ve ne üretebildiğini aşağıda paylaştım


Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony'nin film şirketleri Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil.



Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.


Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu.


Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum..

Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri 2005 yılında üretmeye başladı. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. sonypremiumhome.com/...


Sonra Samsung'un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.


1 Yanıt Yanıtla
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Masquerade89 4 yıl sabremetric
sabremetric

S4 13mp Sony IMX135 sensör kullanıyor. Ayrıca bu Samsung Amoled her zaman çektiğiniz kareden farklı gösteriyor, abartılı renkler ve gri beyazlar.
Gerçeği bilgisayara attığınızda adam gibi bir monitörde görüyorsunuz. Zamanla ekranın AMOLED 'in ilk günkü gibi olmadığına ve bir çiçek gibi solduğuna dair yazılar okumuştum.

Sony Z1 20.7 MP aynı sensör mü? bu şaka mı? Xperia Z ile S4 aynı sensör IMX135
Yazarken biraz düşünmek ve araştırmak gerekiyor.

Önce pentile ekran ne buna bakınız;) En iyi ekran mı? pentile mi en iyi ekran? AMOLED renkleri doğru vermeyen beyazları gri gibi veren yavaş bir ekran ve güneşin altında görmek mümkün değil.
Bunu herkes fark ediyor, beyaz dengesi önemlidir ve fotoğrafı çeken beyazları ve doğru renkleri görmek ister.
Tekrar yazıyorum Samsung S4 de kullanılan sensör Sony Xperia Z de olan IMX135 yani LG G3 de kullanılan kamera


Z1,Z2 ve Z3 20.7Mp EXMOR RS CMOS ve G lens arada dünyalar var çünkü Sony bu işi onlardan çok daha iyi biliyor ve Z3 de Z1 den daha büyük bir sensör var.
S5 de olduğu S6 da Sony IMX240 kullanıyor ama ışık hassasiyeti berbat ötesi bu büyük bir sorun.
Z3 ün ISO oranı 12800 S5 ve S6 gibi 800 değil, iyiki Sony sensör üretiyor :) LG ve Samsung Sony den sensör almasa ne yapardı düşünemiyorum.
Uzun lafın kısası Samsung'un daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Apple'dan çalarak 1 milyar dolar ödeyerek bir yere gelemediği aşikar.

Müzik, fotoğraf ve film deneyim gerektirir. Kim ne iş yaptığını ve ne üretebildiğini aşağıda paylaştım


Sony'nin müzik Şirketleri Sony Music Entertainment ·Sony/ATV Music Publishing · Columbia/Epic Label Group · RCA/Jive Label Group · Sony Music Nashville · Sony Masterworks · Legacy Recordings ·Syco Music ·Columbia Records ·RCA Label Group ·Provident Label Group ·RED Distribution ·Sony Music Japan

Sony'nin film şirketleri Sony Pictures Entertainment · Columbia Pictures · Sony Pictures Classics · Screen Gems · TriStar Pictures · Triumph Films · Destination Films · Stage 6 Films · Affirm Films ·Metro-Goldwyn-Mayer

Sony Hollywood'da kullanılan kamera ve görüntü ekipmanları üreticisi. Samsung gibi ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi değil.



Sony 1997'de dünyanın ilk Full HD 1920x1080 olan HDV F900 kamerasını tanıttı ve hala satılıyor. Biraz günümüze gelirsek Sony F65 adını duyanlar vardır Tom Cruise Oblivion bu kamerayla çekildi.


Sinema ve müzik işini herkes bilse her firmanın bir film veya müzik şirketi olurdu.


Sadece profesyoneller için değil, Sony'nin ev kullanıcıları içinde yüksek kalitede ürünleri var. Örneğin bir Sony hoparlör alacağınıza 50 tane Samsung S6 alırsınız :)) fanlar için bu cümleyi kurdum..

Sony ve Panavision F55'den bile söz etmeye gerek duymuyorum. Sony'nin 4K sinema salonları için projektörleri 2005 yılında üretmeye başladı. Samsung profesyonel dünyanın kapılarından girememiş bir firma.

Bakın Sony ev kullanıcıları için neler yapıyor. sonypremiumhome.com/...


Sonra Samsung'un sitesine mutlaka bakın ayrı dünyalardan söz ediyoruz.




sen neyin kafasını yaşıyorsun bilmiyorum amoledlere çöp dedin en ekranlar amoled seçiliyor? S5te sony sensör var dedin sony olmasa samsung ne yapardı bilmiyorum diyorsun? S5 te samsung kendi sensörünü kullanıyor İsocell bilmem duydun mu ve S5in zamanında çıkan tüm kameralardan daha iyi kaldı ki elime Z2 aldım Işıkta gayet yeterliydi güneş alan bir ortamda kumlanmadan geçilmiyordu neyin kafasındasın bilmiyorum.Sony olmasa samsung ne yapardı demen ayrı saçmalık. Unutma ram depolama birimlerini bir çok firma samsungtan alıyor samsung kendi sensörünü dahi üretiyor boş beleş konuşuyorsun.
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freudunpiposu 4 yıl
sabremetric
Sony Samsunga sattığı S5 ve S6 da kullanılan ucuz 800 ISO oranına sahip kamerayı (Sony 16Mp IMX240 Sony kendi telefonlarında hiç kullanmadı. 20.7Mp daha büyük sensörlü EXMOR RS CMOS dan daha iyi bir performans söz konusu olmaz. Fotoğraftan anlayanlar ve kameradan anlayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. 1 Sony Z3 20.7 Mp daha geniş açılı ve büyük sensör kullanıyor. ISO oranı 12800 :)Ayrıca sensörün büyük olması daha fazla ışık alması için çok önemli. 2 Z2 20.7 Mp olduğu için sensör boyutu 16Mp den daha büyük ve EXMOR RS Cmos sensör. Z3 e hiç gelmiyorum 12800 ISO oranına sahip daha büyük sensörlü EXMOR RS G-lens kamera kullanıyor. Sony Z1,Z2 ve Z3 düşük ışık koşullarında bile saniyede 60 kare çekiyor ve Z3 üçün performansı harika. Samsung un ucuz Sony kameralı telefonlarını Z2 ve Z3 siler! Fotoğraftan anlayan zaten Samsung almaz, Amoled beyazları gri gibi veriyor, diğer renkler TV leri gibi hiç doğal değiller. Ayrıca güneşli havada ekranı görmek imkansız ve hiç keskin göstermiyor. Çünkü AMOLED pentile ekran. :))

En iyi ekran seçilmiş ekrana böyle saydırmak komik, Fotoğraftan anlayan diyip Fotoğrafların yazılım-kernel kısmını atlaman daha da komik. Z1 ve S4 aynı sensörü kullanıyor git bir aç bak bakalım Z1'de ki kumlanmadan çamura dönmüş görüntüyü bir de S4'teki net görüntüyü. z2-z3'te ki sensör ne bilmiyorum ama yanyana koyunca S4'ün daha dengeli olduğunu anlamak zor olmuyor. Samsung düşmanlığınızı donanım değil, yazılım üzerinden yapın.
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