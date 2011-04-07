Samsung Galaxy Tab 7-inç'in sadece WiFi destekli versiyonu 10 Nisan'da satışa sunuluyor

Satış rakamları açısından en başarılı Android tablat olan Galaxy Tab 7-inç'in sadece WiFi destekli yeni versiyonu için çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, WiFi destekli Galaxy Tab 7-inç, 10 Nisan'dan itibaren 350 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla Amerika'da kullanıma sunulacak.

Dünya genelinde 2 milyondan fazla satan, Samsung Türkiye Pazarlame ve İletişim Müdürü Cem Sezer'den aldığımız bilgilere göre Türkiye'de de 15 bin civarında satılan Galaxy Tab 7-inç sadece WiFi destekli ekonomik modeli, hali hazırda satışta olan 3G + WiFi destekli modele göre sadece 3G yani hücresel ağ desteği olmamasıyla ayrılıyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablet, Samsung tarafından geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisinden güç alıyor. Android 2.2 işletim sistemi ve Adobe Flash 10.1 desteği ile gelen tablet, 32GB olan dahili kapasiesine ek olarak 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.