Samsung Galaxy Tab 7-inç'in sadece WiFi destekli versiyonu 10 Nisan'da satışa sunuluyor

Satış rakamları açısından en başarılı Android tablat olan Galaxy Tab 7-inç'in sadece WiFi destekli yeni versiyonu için çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, WiFi destekli Galaxy Tab 7-inç, 10 Nisan'dan itibaren 350 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla Amerika'da kullanıma sunulacak.
Dünya genelinde 2 milyondan fazla satan, Samsung Türkiye Pazarlame ve İletişim Müdürü Cem Sezer'den aldığımız bilgilere göre Türkiye'de de 15 bin civarında satılan Galaxy Tab 7-inç sadece WiFi destekli ekonomik modeli, hali hazırda satışta olan 3G + WiFi destekli modele göre sadece 3G yani hücresel ağ desteği olmamasıyla ayrılıyor.
7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablet, Samsung tarafından geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisinden güç alıyor. Android 2.2 işletim sistemi ve Adobe Flash 10.1 desteği ile gelen tablet, 32GB olan dahili kapasiesine ek olarak 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.
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"..hali hazırda satışta olan 3G + WiFi destekli modele göre sadece 3G yani hücresel ağ desteği olmamasıyla ayrılıyor."
bu nece yazılmış ben bir şey anlamadım !
anladığım kadarını yorumlarsam zaten şu anki tap'larda bu özellik mevcut !
Dediğiniz gibi ülkemizde de satılmakta olan Galaxy Tab'da hem 3G hem Wi-Fi mevcut. Yeni model ise sadece Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilecek.
çakma çin malı tabletler 1.2 ghz android 2.3 ile çıkış yaptı :D samsung için kötü bir seçim olmuş. ipad 2'nin karşısına bunlarla çıkıyor .
Samsung ile apple ı bir noktada karıştırdınız galiba.samsung her kesim için üretir apple sadece elit kesim için.Bu tabletin alt segment olduğunu anlamak için dahi olmak gerekmiyor,aynı fiyat seviyesindeki tabletler arasında seçim yapmak gerekse ben bunu alırdım orası ayrı bir konu.
son olarak apple ipad 2 boy ölçüşebilecek tabletler minimum android honeycomb ve nvidia tegra 2 ye sahip modeller.
senin gibi olayın manasına uzak kalan kişiler için kötü bir seçim olabilir, kendini yorma git çin tableti al sen
Samsung Galaxy Tab 7-inç'in sadece WiFi destekli versiyonu 10 Nisan'da satışa sunuluyoe
sunuluyoe sanırım yanlışlık var yetkililer ilgilenin harelde :)