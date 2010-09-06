Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya

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Apple'ın iPad'i piyasaya sunmasının ardından büyük bir patlama gerçekleştiren tablet piyasası onlarca iPad katili (!), iPad klonu gibi sıfatlar giydirilmiş tabletlere ev sahipliği yaptı. Sonuç olarak bu sıfattan kurtulamayan ürünler kısa sürede unutuldu ve beklenen ilgiyi görmedi. Apple iPad'in karşısına çıkacak olan en ciddi rakip hiç şüphesiz ki Samsung'un Galaxy serisi altında üreteceği Galaxy Tab. İşte bu iki ciddi firmanın iddialı tabletlerinin karşılaştırılması kaçınılmazdı ve nitekim öyle de oldu. Techradar adlı site tarafından yayınlanan karşılaştırma yazısında Samsung Galaxy Tab ve Apple iPad sahip oldukları özellikler ile karşılaştırıldılar. Şimdi dilerseniz iki tabletin karşılaştırıldığı yazıdan bazı bilgiler paylaşalım.

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Görüntü

Apple'ın tableti iPad'e 9.7 inç boyutunda IPS panele sahip dokunmatik ekran eşlik ediyor. Hiç süphesiz ki büyük bir ekran ve 768 x 1,024 çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Samsung ise Galaxy Tab adını verdiği tablette iPad'e oranla daha küçük fakat Dell Streak ile kıyaslandığında 2 inç daha büyük olan 7 inç'lik ekrana yer verdi. Sahip olduğu 600 x 1,024 çözünürlükle iPad'in gerisinde kalsa da performans konusunda yeterli.

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Ölçüler ve ağırlık

Apple iPad, 242.8 x 189.7 x 13.4mm'lik ölçülerine ve 680g'lık ağırlığına rağmen ele alındığında daha hafifmiş gibi bir his uyandırıyor. Samsung'un tableti Galaxy Tab ise 7 inç'lik boyutu, 190.09 x 120.45 x 11.98mm ölçüleri ve 380 g'lık ağırlığı ile daha taşınabilir olma özelliği ile bu konuda bir adım önde yer alıyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Kablosuz veri aktarımı

Bilindiği üzere iPad, 3G'li ve 3G'siz olmak üzere 2 farklı modele sahip. Yapılan karşılaştırmada 16 GB 3G+WiFi modeli kıstas olarak alındı. Apple iPad, 3G/HSDPA'yı data-only (sadece veri) olarak kullanıyor ve bunun yanında 802.11a/b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz veri aktarım imkanları sunuyor. Samsung'un tableti Galaxy Tab ise tıpkı iPad gibi 3G/HSDPA destekliyor, fakat sahip olduğu arama yapabilme (bluetooth kulaklık ile), SMS/MMS desteği ile fark yaratıyor. Galaxy Tab'da yer verilen 802.11b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0, kablosuz veri aktarımı konusunda Galaxy Tab'ın zaferini perçinliyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Depolama

Karşılaştırmalarda kullanılan tabletlerin ikiside 16 GB kapasiteli olan modellerdi. Bilindiği üzere tıpkı Apple iPhone'daki gibi iPad'lerde de depolama alanını genişletme seçeneği bulunmuyor yani aldığınız modelin depolama alanı neyse onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz, diğer yandan Galaxy Tab ise tıpkı Galaxy S serisi telefonlarında olduğu gibi 32GB'ye kadar destekli microSD kart girişiyle bu konuda rakibine göre 1 adım önde kendine yer buluyor. Sonuç olarak Samsung Galaxt Tab, herhangi bir ihityaç halinde +32GB kapasite sunabilme özelliği ile bu konuda zafer elde ediyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Kamera

Samsung Galaxy Tab adlı tablette yer alan 3 mp ve 1.3 mp'lik(video arama için) 2 kameraya karşı iPad'in herhangi bir kamera sahip olmaması bu konuda Galaxy Tab'i rakipsiz bırakıyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Batarya Ömrü

Apple, dünyada büyük sükse yaratan tableti iPad için 10 saate varan kullanım ömrü vaadediyor. Samsung Galaxy Tab ise 7 saatlik kullanım süresi ile iPad'in gerisinde kalıyor.

Kazanan: Apple iPad

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Performans ve kullanılabilirlik

Karşılaştırmada yer alan 2 tablette, bilindiği üzere, 1 Ghz'lık işlemciye sahip. Biraz daha detaya inecek olursak, Apple iPad, Apple'ın A4 çipinden güç alırken, Samsung Galaxy Tab, ARM Cortex A8-tabanlı 'Hummingbird' işlemciden güç alıyor. Samsung Galaxy Tab, sahip olduğu PowerVR SGX540 GPU ile grafik işlemlerine performans katmayı başarıyor. İki tabletin bu konudaki en büyük farklılığı sahip oldukları işletim sistemine bakıldığı zaman ortaya çıkıyor zira Apple iPad iOS'a sahipken, Samsung Galaxy Tab, Android 2.2 işletim sistemine sahip.

Apple iPad, kullanıcılarına sunduğu hizmetler ve sunacağı Game Center, TV rentals, iTunes Ping gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. Apple Store'larda yer alan 250.000'den fazla uygulama da iPad'in en büyük avantajlarından biri. Samsung'un tabletinin uygulama desteğine baktığımız zaman Android Market'lerde 70.000'den fazla uygulama olduğu görünüyor, fakat Android'in Galaxy Tab'e sunduğu Flash 10.1 desteği göz ardı edilecek bir özellik değil.

Sonuç:Beraberlik

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Genel Bakış

Apple iPad: Apple iPad, sahip olduğu A-GPS desteği (3G+WiFi modellere özel), dijital pusulasıyla, 720p'ye kadar H.264 video oynatma özelliği ile Apple kullanıcılarının gönlünü rahatlıkla fethediyor. Bunlara ek olarak Apple'ın iBooks uygulaması ve Kindle yazılımı ile e-kitap okuyucu özelliğine de sahip olan iPad, 429 £'luk fiyata sahip.(16 GB WiFi modeli) Bu fiyat 64 GB 3G+WiFi tercih edildiği zaman 699£'a yükseliyor.

Samsung Galaxy Tab: Samsung Galaxy Tab, sahip olduğu jiroskop, jeomanyetik sensörler, A-GPS (Samsung'un konferansında GPS olabileceği yönünde belirsizlikler oluşturdu) gibi özellikler ile ilgi çekici bir hal almış. iPad'in iBooks'una rakip olarak hazırlanan "Readers Hub" kullanıcılara 2 milyondan fazla kitap, 2500'den fazla dergi ve 1600'den fazla gazeteye erişim imkanı sunuyor. Galaxy Tab'in fiyatı ise belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak kaynak olarak aldığımız site, Samsung Galaxy Tab'in sahip olduğu özellikler bakımından üstün olduğunu belirtiyor fakat daha büyük ekran, daha uzun batarya ömrü ve uygulama desteği gibi özellikleri arayan kullanıcıların ilk tercihinin iPad olacağını belirtiyor. Samsung Galaxy Tab'in 300 £ altında bir satış rakamı ile piyasaya girmesi halinde Apple iPad'e ciddi anlamda başağrısı yaşatacağına kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/samsung-galaxy-tab-vs-ipad-713944