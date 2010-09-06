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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya

Tabletler savaşında beklenen karşılaşma gerçekleşti. Galaxy Tab ile iPad karşış karşıya.
8 yıl
15b
1
41
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Apple'ın iPad'i piyasaya sunmasının ardından büyük bir patlama gerçekleştiren tablet piyasası onlarca iPad katili (!), iPad klonu gibi sıfatlar giydirilmiş tabletlere ev sahipliği yaptı. Sonuç olarak bu sıfattan kurtulamayan ürünler kısa sürede unutuldu ve beklenen ilgiyi görmedi. Apple iPad'in karşısına çıkacak olan en ciddi rakip hiç şüphesiz ki Samsung'un Galaxy serisi altında üreteceği Galaxy Tab. İşte bu iki ciddi firmanın iddialı tabletlerinin karşılaştırılması kaçınılmazdı ve nitekim öyle de oldu. Techradar adlı site tarafından yayınlanan karşılaştırma yazısında Samsung Galaxy Tab ve Apple iPad sahip oldukları özellikler ile karşılaştırıldılar. Şimdi dilerseniz iki tabletin karşılaştırıldığı yazıdan bazı bilgiler paylaşalım.

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Görüntü

Apple'ın tableti iPad'e 9.7 inç boyutunda IPS panele sahip dokunmatik ekran eşlik ediyor. Hiç süphesiz ki büyük bir ekran ve 768 x 1,024 çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Samsung ise Galaxy Tab adını verdiği tablette iPad'e oranla daha küçük fakat Dell Streak ile kıyaslandığında 2 inç daha büyük olan 7 inç'lik ekrana yer verdi. Sahip olduğu 600 x 1,024 çözünürlükle iPad'in gerisinde kalsa da performans konusunda yeterli.

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Ölçüler ve ağırlık

Apple iPad, 242.8 x 189.7 x 13.4mm'lik ölçülerine ve 680g'lık ağırlığına rağmen ele alındığında daha hafifmiş gibi bir his uyandırıyor. Samsung'un tableti Galaxy Tab ise 7 inç'lik boyutu, 190.09 x 120.45 x 11.98mm ölçüleri ve 380 g'lık ağırlığı ile daha taşınabilir olma özelliği ile bu konuda bir adım önde yer alıyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Kablosuz veri aktarımı

Bilindiği üzere iPad, 3G'li ve 3G'siz olmak üzere 2 farklı modele sahip. Yapılan karşılaştırmada 16 GB 3G+WiFi modeli kıstas olarak alındı. Apple iPad, 3G/HSDPA'yı data-only (sadece veri) olarak kullanıyor ve bunun yanında 802.11a/b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz veri aktarım imkanları sunuyor. Samsung'un tableti Galaxy Tab ise tıpkı iPad gibi 3G/HSDPA destekliyor, fakat sahip olduğu arama yapabilme (bluetooth kulaklık ile), SMS/MMS desteği ile fark yaratıyor. Galaxy Tab'da yer verilen 802.11b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0, kablosuz veri aktarımı konusunda Galaxy Tab'ın zaferini perçinliyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Depolama

Karşılaştırmalarda kullanılan tabletlerin ikiside 16 GB kapasiteli olan modellerdi. Bilindiği üzere tıpkı Apple iPhone'daki gibi iPad'lerde de depolama alanını genişletme seçeneği bulunmuyor yani aldığınız modelin depolama alanı neyse onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz, diğer yandan Galaxy Tab ise tıpkı Galaxy S serisi telefonlarında olduğu gibi 32GB'ye kadar destekli microSD kart girişiyle bu konuda rakibine göre 1 adım önde kendine yer buluyor. Sonuç olarak Samsung Galaxt Tab, herhangi bir ihityaç halinde +32GB kapasite sunabilme özelliği ile bu konuda zafer elde ediyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Kamera

Samsung Galaxy Tab adlı tablette yer alan 3 mp ve 1.3 mp'lik(video arama için) 2 kameraya karşı iPad'in herhangi bir kamera sahip olmaması bu konuda Galaxy Tab'i rakipsiz bırakıyor.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Samsung Galaxy Tab vs iPad: Batarya Ömrü

Apple, dünyada büyük sükse yaratan tableti iPad için 10 saate varan kullanım ömrü vaadediyor. Samsung Galaxy Tab ise 7 saatlik kullanım süresi ile iPad'in gerisinde kalıyor.

Kazanan: Apple iPad

 

Samsung Galaxy Tab vs iPad: Performans ve kullanılabilirlik

Karşılaştırmada yer alan 2 tablette, bilindiği üzere, 1 Ghz'lık işlemciye sahip. Biraz daha detaya inecek olursak, Apple iPad, Apple'ın A4 çipinden güç alırken, Samsung Galaxy Tab, ARM Cortex A8-tabanlı 'Hummingbird' işlemciden güç alıyor. Samsung Galaxy Tab, sahip olduğu PowerVR SGX540 GPU ile grafik işlemlerine performans katmayı başarıyor. İki tabletin bu konudaki en büyük farklılığı sahip oldukları işletim sistemine bakıldığı zaman ortaya çıkıyor zira Apple iPad iOS'a sahipken, Samsung Galaxy Tab, Android 2.2 işletim sistemine sahip.

Apple iPad, kullanıcılarına sunduğu hizmetler ve sunacağı Game Center, TV rentals, iTunes Ping gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. Apple Store'larda yer alan 250.000'den fazla uygulama da iPad'in en büyük avantajlarından biri. Samsung'un tabletinin uygulama desteğine baktığımız zaman Android Market'lerde 70.000'den fazla uygulama olduğu görünüyor, fakat Android'in Galaxy Tab'e sunduğu Flash 10.1 desteği göz ardı edilecek bir özellik değil.

Sonuç:Beraberlik

Samsung Galaxy Tab, Apple iPad ile karşı karşıya
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Genel Bakış

Apple iPad: Apple iPad, sahip olduğu A-GPS desteği (3G+WiFi modellere özel), dijital pusulasıyla, 720p'ye kadar H.264 video oynatma özelliği ile Apple kullanıcılarının gönlünü rahatlıkla fethediyor. Bunlara ek olarak Apple'ın iBooks uygulaması ve Kindle yazılımı ile e-kitap okuyucu özelliğine de sahip olan iPad, 429 £'luk fiyata sahip.(16 GB WiFi modeli) Bu fiyat 64 GB 3G+WiFi tercih edildiği zaman 699£'a yükseliyor.

Samsung Galaxy Tab: Samsung Galaxy Tab, sahip olduğu jiroskop, jeomanyetik sensörler, A-GPS (Samsung'un konferansında GPS olabileceği yönünde belirsizlikler oluşturdu) gibi özellikler ile ilgi çekici bir hal almış. iPad'in iBooks'una rakip olarak hazırlanan "Readers Hub" kullanıcılara 2 milyondan fazla kitap, 2500'den fazla dergi ve 1600'den fazla gazeteye erişim imkanı sunuyor. Galaxy Tab'in fiyatı ise belirsizliğini koruyor.

 

Sonuç olarak kaynak olarak aldığımız site, Samsung Galaxy Tab'in sahip olduğu özellikler bakımından üstün olduğunu belirtiyor fakat daha büyük ekran, daha uzun batarya ömrü ve uygulama desteği gibi özellikleri arayan kullanıcıların ilk tercihinin iPad olacağını belirtiyor. Samsung Galaxy Tab'in 300 £ altında bir satış rakamı ile piyasaya girmesi halinde Apple iPad'e ciddi anlamda başağrısı yaşatacağına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/samsung-galaxy-tab-vs-ipad-713944 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
samsung ipad telefon olarak kullanılıyormu? teşkkürler
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retro. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

samsung ipad telefon olarak kullanılıyormu? teşkkürler

samsung ipad kullanilamiyor
sony ipad bulursan onlar kullaniliyor
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Sunstorms 7 yıl
@xfacts kağıt üzerinde yazanlarla gercek hayatta olanlar her zaman aynı olmuyor malesef 5800 gercekten iyi bir cihazdiysa(ki degil bende 2 ay kadar kullandim)popülaritesi iphone kadar olmasa bile en azından yakın olması gerekirdi müzik telefonuydu ses kalitesi ve şiddeti berbattı hız tam bir fiyaskoydu berbat ekranından hiç bahsetmiyorum bile ayrıca birçok site dediğin 1-2 site bunun dısında iPhone un galip geldigi inceleme sitesi misliyle mevcut Google da aratırsan cok rahat bulursun.
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smart1978 7 yıl

svideoz
@xfacts kağıt üzerinde yazanlarla gercek hayatta olanlar her zaman aynı olmuyor malesef 5800 gercekten iyi bir cihazdiysa(ki degil bende 2 ay kadar kullandim)popülaritesi iphone kadar olmasa bile en azından yakın olması gerekirdi müzik telefonuydu ses kalitesi ve şiddeti berbattı hız tam bir fiyaskoydu berbat ekranından hiç bahsetmiyorum bile ayrıca birçok site dediğin 1-2 site bunun dısında iPhone un galip geldigi inceleme sitesi misliyle mevcut Google da aratırsan cok rahat bulursun.

Nokia 5800 stereo hoperloru muzik icin ozel ses islemcisi carl zeiss flas li kamera cikartilabilir bataryasi ile o zamanlar kagit ustunde de pratikte.de.genelde ustundu..

Ekran cozunurlugu de.daha.yuksekti...

Iphone nun tek artisi o zamanlar kapasatif ekraniydi...
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DH Misafiri 7 yıl
samsung gerçekten amoled tercih etseydi süper olurdu 480p desteklemsi usb port olmaması - bir durum apple neden arama özelliği yapmıyor hala anlamış değilim apple da - yönü bu nokıa bile amoled ekran kullanırken samsung un yapış olduğu bu hata ben böyle dşyorum saşları %20 lerde düşürdü ben nokia c7 kullnacısı olarak samsung sadece ekranından dolayı tercih etmiyorum işallah aynı özelliklerde ve aynı boyutlarda amoled ekran dahil ederek 720p HD kalitesine erişir
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Lath.Crusader 7 yıl
Bu site 2-3 yıl önce Nokia 5800 ile iPhone u karşılaştırıp 5800'ı galip çıkaran site değil miydi?
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DH Misafiri 8 yıl
tablet güzel ama eksileri
sırf ona özel uygulama yok bakın bu sıf ipad için bir uyguluma youtube.com/...
ekran boyutu daha iyi olabilirdi samsung galaxys in büyük hali gibi olmuş
anroid 50 bin uygulama apple 300 bin
yani ipad eksikleri olabilir ama uygulama desteği ve dokunmatik ekran orta herkes geriye çekiliyo
amoled olsa daha iyidi
eğer tablet almak istiyorsanız
ipad-uygulamalarıyla her kitle hitap ediyor mesela
oyuncu youtube.com/...
ressam youtube.com/...
öğrenci youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/...
galaxy tab- internette gezinip flim izleyip müzik dinleyip messenger da görüşmek
için
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ogkasa 8 yıl
Daha başağrısı yaşatsa nolur yaşatmasa nolur. İpad satacağı kadar sattı. Bu tableti ipad le birlikte piyasaya çıkarmaları gerekirdi
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Brainy 8 yıl

ogkasa

Daha başağrısı yaşatsa nolur yaşatmasa nolur. İpad satacağı kadar sattı. Bu tableti ipad le birlikte piyasaya çıkarmaları gerekirdi



+1
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Tube Screamer 8 yıl
"ipad wannabe" olmuş....("ipad olmak istiyorum")
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
@damn2u
haberde geçen içerikte hem apple'ı hemde samsung'u ilgilendiren şeyler var. sadece tek bir ürün veya firma geçseydi birden fazla bölüme yayınlanmazdı
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dreampowder 8 yıl
galaxy tab ipad boyutunda ekrana sahip bir cihaz çıkarırsa alınabilir bir cihaz olur benim gözümde, yanlız ilgimi çeken bir nokta var, ipad daha büyük ekrana ve benzer özelliklere sahipken nasıl oluyorsa 3 saat daha fazla pil ömrüne sahip olabiliyor.. acaba sebebi flash desteklememesimi
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OverClocK1ng 8 yıl
Gerizakkey Apple. Flash koymazsan Galaxy Tab da tercih sebebi olur. Devam et. Bakalım sonunda iPhone 4 te anten sorunu yok deyip kıvırdığın gibi kıvıracakmısın göreceğiz.
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SupermanPrime 8 yıl
fanboyluk başlamış yine
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damn2u 8 yıl
Şu Samsung haberlerini aynı anda Apple bölümüne yansıtmanın manası nedir? İllaki forumun aktif olması için Apple tarikatını tahrik ediyorsunuz.
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resler 8 yıl
Ürünün satış performansını ve tepkileri değerlendirip daha büyük ve amoled ekranlı başka bir model daha çıkarırlar belki. Uygulama açısından da yeterli denebilecek oranda hazırlıklı gibi görünüyor. En azından katil olarak nitelendirilen diğer cihazlar gibi uygulama açısından boş değil.
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Batuist 8 yıl
samsung çok harika bir ürün üretmiş..
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Alper# 8 yıl
3D hızlandırmayı iPad SGX535 GPU'su ile yapıyor. Galaxy Tab'da ise SGX540 var ve tam bir oyun canavarı olur :) Öngörülen perfomans verilerine göre SGX540 2 kat daha hızlı... Üstelik iPad 256Ram varken Tab'da 512Ram buda çoklu uygulama kullanırken farkını ortaya koyar. CPU aynı benim tek kızdığım nokta Tab için. LCD'i neden Super AMOLED yapmadı. Daha fazla pil ömrü sunardı en azından. Tab satış yapmasa gerçekten üzücü olur.
Nedense Apple ürünleri moda oldu. Bir gün elbet modası geçer...
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