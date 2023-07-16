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    Anlık Bildirim

    Yeni iPad Air için tarih verildi: Yıl bitmeden tanıtılacak

    Dünyanın en başarılı tablet serisi olan iPad, yakında yeni bir ürüne sahip olabilir. Pro ve standart model arasında yer alan iPad Air, iddialara göre yıl bitmeden yenilenecek.
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    M2 işlemcili iPad Air yıl bitmeden tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    iPad Pro serisinin birçok özelliğini daha uygun fiyatlı yapmak isteyen Apple, geçtiğimiz yıllarda iPad Air’ı çok daha çekici bir seçenek haline getirmişti. Tasarımı ve fonksiyonları ile iPad Pro’ya çekici bir alternatif olan cihaz, geçtiğimiz yıl Apple’ın M1 işlemcisi ile güncellenmişti. İddialara göre Apple, yıl bitmeden yeni Air modelini tanıtacak.

    iPad Air M2 işlemcisi ile yenilenebilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On köşesinde yeni iPad Air modeli hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, yıl bitmeden iPad Air 6’yı tanıtacak. Ekim ayında tanıtılması muhtemelen olan cihaz, muhtemelen Apple’ın M2 işlemcisine sahip olacak. Masaüstü performansı ile cihaz, iPad Pro modellerini aratmayacak. 

    iPad Air, performans artışı ile oldukça çekici olsa da muhtemelen 60Hz IPS ekranına sahip olmaya devam edecek. Ayrıca maksimum RAM miktarının 8GB’da, maksimum depolamanın ise 256GB’da kalması bekleniyor. Tasarım konusunda da herhangi bir değişime sahip olmayacağı belirtilen yeni nesil iPad Air, muhtemelen Wi-Fi 6E desteğine sahip olacak. Önümüzdeki aylarda satışa çıkması planlanan cihaz, küresel enflasyon artışı sebebi ile birçok ülkede önceki nesilden daha pahalı olabilir. 

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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