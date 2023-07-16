Yeni iPad Air için tarih verildi: Yıl bitmeden tanıtılacak

iPad Air M2 işlemcisi ile yenilenebilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On köşesinde yeni iPad Air modeli hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, yıl bitmeden iPad Air 6’yı tanıtacak. Ekim ayında tanıtılması muhtemelen olan cihaz, muhtemelen Apple’ın M2 işlemcisine sahip olacak. Masaüstü performansı ile cihaz, iPad Pro modellerini aratmayacak.
iPad Air, performans artışı ile oldukça çekici olsa da muhtemelen 60Hz IPS ekranına sahip olmaya devam edecek. Ayrıca maksimum RAM miktarının 8GB’da, maksimum depolamanın ise 256GB’da kalması bekleniyor. Tasarım konusunda da herhangi bir değişime sahip olmayacağı belirtilen yeni nesil iPad Air, muhtemelen Wi-Fi 6E desteğine sahip olacak. Önümüzdeki aylarda satışa çıkması planlanan cihaz, küresel enflasyon artışı sebebi ile birçok ülkede önceki nesilden daha pahalı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)