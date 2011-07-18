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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Tab ailesine Nvidia Tegra 3 tabanlı yeni bir üye ekleyebilir

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu önümüzdeki ayın sonuna doğru resmi olarak duyurmayı planlıyor. Kal-El kod adını taşıyan ARM Cortex-A9 tabanlı yeni platformu kullanan ilk tabletlerin Eylül ayı ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört adet Cortex-A9 çekirdeğine ek olarak 12 adet işlem birimine sahip yeni nesil GeForce ULV grafik işlemcisiyle gelen Tegra 3 platformunun ilk olarak Motorola Xoom 2 ve Asus Transformer 2'de kullanılacağı uzun süredir konuşulmakta. Ancak elimize ulaşan son bilgilere göre Samsung da Tegra 3 tabanlı tablet çıkartabilir.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte firmanın Tegra 3 platformu üzerinde şekillenen yeni nesil Galaxy Tab modeli üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Ice Cream Sandwich olarak bilinen ve Android 4.0 adı altında sunulması beklenen yeni işletim sistemini kullanması kuvvetle muhtemel görünen Galaxy Tab'in, 10.1-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekranla geleceği de üzerinde durulan detaylar arasında. Yıl sona ermeden önce pazardaki yerini alması beklenen yeni tabletle ilgili şu an çok fazla bilgi bulunmasa da Eylül ayında düzenlenecek IFA Fuarı ile birlikte daha fazla detayın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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phoenix317 7 yıl
ürün çıkar eskir trkiye pazarına o zaman anca girer
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XxutkuxX 7 yıl
türkiyeden haber verin..
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cceviz 7 yıl
bi durun kardeşim. bi izin verin de nefes alalım.
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Batuist 7 yıl
android sürüm numaralarınıda bu kadar kısa zaman aralıklarıyla hiç olmazsa ana başlıklar halinde yükseltmek yerine yani 3,4, 5 gibi değilde 3.1,3.2,3.3 şeklinde artırması yeni tablet almış birinin elindeki ürününü çok kısa sürede eskimiş olmasını düşündürtmezdi. tonla para verip xoom tablet almış birinin kısa bir süre içinde aynı fiyata yeni bir android ve yeni bir donanım ile yeni model karşına çıkarması müşteriler için pek hoş karşılanacak bir durum değil. artı insanlarda yazılım uyumsuzluğu gibi kuşkularda meydana gelebilir. o yüzeden büyük bir değişiklik yasan bile sürüm numarasını hiç olmazsa küçük başlıklar altında toplaması bence müşteri psikolojisi açısından daha iyi olurdu. firefox eskiden 5 senede bir yeni bir sürüm çıkarırdı. eskiden 2.0.1, 2.0.2 diye giderken büyük güncellemeler bile 2nin yanıda cereyan ederdi sonra google'a özendi 3 ayda bir yeni sürüm çıkarıyor onbinlerce eklentide uyum problemleri ile sürekli karşılaşır olduk.. insanın aklına böyle uyumsuzluk senaryolarıda geliyor.
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mk2kill 7 yıl
arm cok hizli gelisiyor .daha fazla islem gucu gerektiren daha kaliteli oyunlar tabletlere de gelmeye baslayacak.
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kımyasal 7 yıl
Daha durun tegranın devamı var.
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mugurgok 7 yıl
nVidia Tegra'dan iyi para kırıyo
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Mr.Legend 7 yıl
Daha Galaxy Tab 2 ler yeni çıktı şimdi 3. leri geliyor. Teknolojinin hızına yetişilemiyor yav
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