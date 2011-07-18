Samsung, Galaxy Tab ailesine Nvidia Tegra 3 tabanlı yeni bir üye ekleyebilir

Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu önümüzdeki ayın sonuna doğru resmi olarak duyurmayı planlıyor. Kal-El kod adını taşıyan ARM Cortex-A9 tabanlı yeni platformu kullanan ilk tabletlerin Eylül ayı ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört adet Cortex-A9 çekirdeğine ek olarak 12 adet işlem birimine sahip yeni nesil GeForce ULV grafik işlemcisiyle gelen Tegra 3 platformunun ilk olarak Motorola Xoom 2 ve Asus Transformer 2'de kullanılacağı uzun süredir konuşulmakta. Ancak elimize ulaşan son bilgilere göre Samsung da Tegra 3 tabanlı tablet çıkartabilir.





Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte firmanın Tegra 3 platformu üzerinde şekillenen yeni nesil Galaxy Tab modeli üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Ice Cream Sandwich olarak bilinen ve Android 4.0 adı altında sunulması beklenen yeni işletim sistemini kullanması kuvvetle muhtemel görünen Galaxy Tab'in, 10.1-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekranla geleceği de üzerinde durulan detaylar arasında. Yıl sona ermeden önce pazardaki yerini alması beklenen yeni tabletle ilgili şu an çok fazla bilgi bulunmasa da Eylül ayında düzenlenecek IFA Fuarı ile birlikte daha fazla detayın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.