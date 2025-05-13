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    Nvidia, 2nm yapay zeka çipleri için Samsung’un kapısını çalabilir

    Nvidia’nın yapay zeka çiplerinin arzını güvence altına almak için üretimi çeşitlendireceği söyleniyor. Aktarılanlara göre firma, TSMC’ye ek olarak Samsung’un 2nm sürecini değerlendirmeye aldı.

    Nvidia, 2nm yapay zeka çipleri için Samsung’un kapısını çalabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel çip savaşları yeni bir boyut kazanırken, Samsung Foundry'nin 2nm üretim süreci teknoloji devlerinin ilgisini çekmeye başladı. Güney Kore merkezli Chosun’a konuşan kaynaklara göre, Nvidia ve Qualcomm, Samsung’un yeni nesil 2nm üretim teknolojisini değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Bu gelişmeyle birlikte teknoloji devleri TSMC’ye olan bağımlılığı azaltmaya bir adım daha yaklaşıyor.

    Samsung Foundry’nin eli güçleniyor

    Halihazırda yarı iletken dünyası, özellikle de yapay zeka çipleri tarafında olan kısım büyük oranda TSMC’nin üretim bantlarına bağımlı. Yarı iletken sektöründe uzun süredir lider konumda bulunan Tayvan merkezli TSMC, bugüne dek Nvidia ve Qualcomm gibi devlerin ana üretim ortağı konumunda olmaya sürdürdü. Ancak Tayvan’da artan jeopolitik riskler, şirketleri tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye zorluyor.

    Samsung Foundry cephesinde ise umut verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir TSMC’nin gölgesinde kalan Güney Koreli üretici, 2nm üretim süreci için gerçekleştirdiği performans testlerinde önemli iyileştirmeler sağladı. İlk başta beklentilerin altında kalan üretim verimliliği son testlerde yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı. Bu halen TSMC’nin gerisinde ama Samsung’un yıl sonuna kadar, hacimli üretim öncesinde yüzde 60’ın üstüne çıkabileceği iddia ediliyor.

    Samsung, 3nm üretim sürecinde ilk kez kullandığı GAA (Gate-All-Around) mimarisiyle 2nm teknolojisinin temelini atmıştı. Son dönemde 3nm üretiminde elde edilen verim artışlarının, doğrudan 2nm süreçlerine de olumlu yansıdığı bildiriliyor. Qualcomm ve Nvidia’nın da bu teknolojinin geldiği noktadan memnun kaldığı, Samsung’un nihai değerlendirme aşamasına geçmek üzere olduğu ifade ediliyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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