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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonunu 4 Nisan'da satışa sunabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonunu 4 Nisan'da satışa sunabilir
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Samsung resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı sadece WiFi destekli yani 3G erişimi bulunmayan Galaxy Tab modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Satılmakta olan 3G destekli modeli ile kıyaslandığında daha düşük fiyatlandırma ile sunulacak yeni Galaxy Tab modeli için henüz doğrulanmasa da çıkış tarihinin 4 Nisan olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen ve dünya genelinde iki milyondan fazla satmayı başaran Galaxy Tab'in 3G ve WiFi destekli mevcut modeli önümüzdeki aylarda yerini Nvidia Tegra 2'li Galaxy Tab II'ye bırakması bekleniyor. Bu modele ek olarak Samsung, 8.9-inç büyüklüğünde üçüncü bir tablet modeli için de geri sayıma başlamış durumda.

İşte tüm bu gelişmelere ek olarak Samsung, daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşabilmek adına Galaxy Tab'in WiFi versiyonunu geliştirdi. Yurt dışında 399$'a satışa sunulacağı (aynı fiyata Türkiye'de Nvidia Tegra 2'li tabletler bulunabiliyor, bkz. Exper EasyPad) öne sürülen tablet bilgisayar, diğer özellikleri açısındansa mevcut model ile benzer olacak.

1GHz'de çalışan tek çekirdekli Cortex-A8 işlemcisinden güç alan ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde 7-inç ekrana sahip olan Galaxy Tab'in WiFi versiyonu Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 4 Nisan tarihi henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmazken, firma Galaxy Tab için yeni bir reklam filmi daha yayınladı;

Samsung, Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonunu 4 Nisan'da satışa sunabilir
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recoakk 8 yıl
Ülkemizde fiyat ne olur önemli olan bu.
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Chenk 8 yıl
Ben bundan alirim fiyati uygun olursa. Telefonumdaki Mobil AP ozelligi ile heryerden zaten internete girebilirm bununla, illaha Wifi noktasi olmasina gerek yokki.
Android ve 7inch yeterlidir benim icin
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milyondabir 8 yıl
aynı cihazı kullanmaktayım usb koymamaları canımı sıkan en basta nedenlerin basında
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maestro_34 8 yıl

milyondabir

aynı cihazı kullanmaktayım usb koymamaları canımı sıkan en basta nedenlerin basında


nasıl ya, usb girişi yok mu galaxy tab'de? ne var peki?
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siyahtemas 8 yıl
Ekranı amoled yapmazlarsa, hayatta tablet felan almam, ipad2 alırım daha iyi, zira fanatik dercede S galaxy s taraftarı olan ben, sgs tab'ı inceledim, ipadteki akışkanlığın esamesi yok... Bu arada arkadaşa da katılıyorum, 3g siz tablet alınmaz...
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ToisAndro 8 yıl
Eğer bulunduğunuz yerde bol bol wifi noktası bulunmuyorsa asla 3g'siz tablet almayın. Sadece bir kaç 3G modem çalışıyor. Eğer sizin modem çalışanlar arasındaysa alabilirsiniz. Tabiki bir de micro-usb olduğundan ek kablo gerekecek.
10" tabletler için gerçekten de çok büyükmüş. Almadan anlaşılmıyor. Keşke 7" alsaymışım diyorum. Çünkü yolculuk sırasında çantadan çıkarıp kullanması çok zor.
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maestro_34 8 yıl

raz0r38

Eğer bulunduğunuz yerde bol bol wifi noktası bulunmuyorsa asla 3g'siz tablet almayın. Sadece bir kaç 3G modem çalışıyor. Eğer sizin modem çalışanlar arasındaysa alabilirsiniz. Tabiki bir de micro-usb olduğundan ek kablo gerekecek.

10" tabletler için gerçekten de çok büyükmüş. Almadan anlaşılmıyor. Keşke 7" alsaymışım diyorum. Çünkü yolculuk sırasında çantadan çıkarıp kullanması çok zor.


kesinlikle öyle, 10 inch nedir ya devasa bişey iki elle kullanıyorsun ve laptop taşır gibi taşıyorsun, 7 inch bir tablet için olabilecek en optimal boyut
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i run each teen me 8 yıl
şuna bak ya 399$ diyor. acaba Türkiyede ne kadar olacak.
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