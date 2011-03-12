Samsung, Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonunu 4 Nisan'da satışa sunabilir

Samsung resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı sadece WiFi destekli yani 3G erişimi bulunmayan Galaxy Tab modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Satılmakta olan 3G destekli modeli ile kıyaslandığında daha düşük fiyatlandırma ile sunulacak yeni Galaxy Tab modeli için henüz doğrulanmasa da çıkış tarihinin 4 Nisan olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen ve dünya genelinde iki milyondan fazla satmayı başaran Galaxy Tab'in 3G ve WiFi destekli mevcut modeli önümüzdeki aylarda yerini Nvidia Tegra 2'li Galaxy Tab II'ye bırakması bekleniyor. Bu modele ek olarak Samsung, 8.9-inç büyüklüğünde üçüncü bir tablet modeli için de geri sayıma başlamış durumda.

İşte tüm bu gelişmelere ek olarak Samsung, daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşabilmek adına Galaxy Tab'in WiFi versiyonunu geliştirdi. Yurt dışında 399$'a satışa sunulacağı (aynı fiyata Türkiye'de Nvidia Tegra 2'li tabletler bulunabiliyor, bkz. Exper EasyPad) öne sürülen tablet bilgisayar, diğer özellikleri açısındansa mevcut model ile benzer olacak.

1GHz'de çalışan tek çekirdekli Cortex-A8 işlemcisinden güç alan ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde 7-inç ekrana sahip olan Galaxy Tab'in WiFi versiyonu Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 4 Nisan tarihi henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmazken, firma Galaxy Tab için yeni bir reklam filmi daha yayınladı;