Samsung Galaxy Watch, IFA 2018'de tanıtılacak

Teknoloji Editörü
Samsung'un bu sene akıllı saati Gear S4'ü, Galaxy Watch adıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, yeni akıllı saatini önümüzdeki ay gerçekleştirilecek IFA 2018'de tanıtacak.
İşletim sistemi Wear OS olabilir
Genel haberlere göre Samsung, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de, Gear S3'ün halefini görücüye çıkaracak. 31 Ağustos'ta başlaması planlanan IFA 2018, 5 Eylül' kadar devam edecek. Samsung'un, Gear Watch olarak isimlendirdiği akıllı saatlerini artık Galaxy Watch olarak adlandıracağını da belirtelim. Zira şirket bu markayı ülkesinde kaydettirmiş durumda ve logosu bile hazır.Galaxy Watch'un tenknik özellikleri ile ilgili birçok dedikodu dolaşıyor. Rapora göre cihaz 470 mAh kapasiteli pil, Bixby 2.0 desteği, döner çerçeve ve "UX etkileşimi" olarak adlandırılan gizemli bir özellik ile gelecek. Ayrıca Samsung'un akıllı saatlerinde kullanılan Tizen işletim sisteminin Galaxy Watch modelinde Wear OS olarak değiştirilebileceği de sızan bilgiler arasında.
https://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-S4-Galaxy-Watch-release-date-IFA-2018_id106576 Yorum Yaz Paylaş Tweetle