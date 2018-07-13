Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Watch, IFA 2018'de tanıtılacak

Samsung'un bu sene akıllı saati Gear S4'ü, Galaxy Watch adıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre, Samsung, yeni akıllı saatini IFA 2018'de tanıtacak.
10 ay
2,9b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un bu sene akıllı saati Gear S4'ü, Galaxy Watch adıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, yeni akıllı saatini önümüzdeki ay gerçekleştirilecek IFA 2018'de tanıtacak.

İşletim sistemi Wear OS olabilir

Genel haberlere göre Samsung, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de, Gear S3'ün halefini görücüye çıkaracak. 31 Ağustos'ta başlaması planlanan IFA 2018, 5 Eylül' kadar devam edecek. Samsung'un, Gear Watch olarak isimlendirdiği akıllı saatlerini artık Galaxy Watch olarak adlandıracağını da belirtelim. Zira şirket bu markayı ülkesinde kaydettirmiş durumda ve logosu bile hazır.
Galaxy Watch'un tenknik özellikleri ile ilgili birçok dedikodu dolaşıyor. Rapora göre cihaz 470 mAh kapasiteli pil, Bixby 2.0 desteği, döner çerçeve ve "UX etkileşimi" olarak adlandırılan gizemli bir özellik ile gelecek. Ayrıca Samsung'un akıllı saatlerinde kullanılan Tizen işletim sisteminin Galaxy Watch modelinde Wear OS olarak değiştirilebileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-S4-Galaxy-Watch-release-date-IFA-2018_id106576 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 10 ay
Safir Cam dokunmatik renkli e-ink Android in Wear OS i hareketimizden enerji olarak bataryasi sarj edebilse ve 1000mah bataryali olsa fena olmaz .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 10 ay
Çıksın da s3 frontier alalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 10 ay
Şu renkli ekrandan vazgeçip e ink tarzı az enerji tüketen bir ekran ile üretseler hem ekonomik hem daha işlevsel uzun pil ömrü sunar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maho2306 10 ay
s3 frontier son derece şıktı 1 2 tık büyütürlerse tadından yenmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Yapay zeka insan gibi düşünebilir mi? 10 ay En çok arıza yapan iPhone modelleri açıklandı 10 ay Tezos, araştırmalar için hibe verecek 10 ay İlk kez renkli ve 3 boyutlu X-Ray taraması yapıldı 10 ay Elon Musk, Michigan eyaletinin içme sularını temizleyeceğini açıkladı 10 ay PC satışları 6 yılın ardından yükselişe geçti 10 ay Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa 10 ay 2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro 10 ay Yenilenen Mac mini, Eylül'de karşımıza çıkabilir 10 ay ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi 10 ay Samsung Galaxy J6+ detaylanıyor 10 ay Korsan film deposuna dönen Facebook, bu durumu görmezden geliyor 10 ay Harvard Üniversitesi: Klimalı yurt odalarında kalan öğrenciler, klimasız yurtlarda kalanlara göre daha başarılı 10 ay Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi 10 ay Tesla'nın Solar Roof ve Powerwall sistemi başarılı performans gösteriyor 10 ay WhatsApp Android için yeni “okundu olarak işaretle” özelliği geliştiriyor 10 ay Adobe Photoshop'un tam sürümü iPad'e geliyor 10 ay Xiaomi'nin 52 dolarlık klasik akıllı saati "Mijia Quartz Watch" tanıtıldı 10 ay Blue Origin'le uzay seyahatinin bedeli en az 200 bin dolar olacak 10 ay Tomruk taşımak için sürücüsüz kamyon geliştirildi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Watch, IFA 2018'de tanıtılacak Sonraki Uber, ölümlü kazanın ardından 100 güvenlik sürücüsünü işten çıkarıyor 10 ay Coinbase CTO'su:" Kripto paraların yükselişine hazır olun " 10 ay Youtube, Twitch reklamı yapan kanalları kapatıyor 10 ay Slovak kripto para topluluğu bankaları hedef aldı [video] 10 ay Sabotajla suçlanan eski çalışanı Tesla'yı şikayet etti 10 ay Dünyanın en pahalı şehri belli oldu: İstanbul 67. sırada 10 ay The Walking Dead: Our World oyunu IOS ve Android için yayınlandı 10 ay Telefon fiyatları nereye gidiyor: Diğer ülkelerle kıyaslamalı analiz! 10 ay Tesla, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor 10 ay Dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano artık üretilmeyecek 10 ay Çin polisi, kripto paralarla bahis oynanan siteye operasyon düzenledi 10 ay 4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var 10 ay Apple'dan Çin'e 300 milyon dolarlık temiz enerji yatırımı 10 ay Microsoft Not Defteri'ne, 33 yılın ardından yeni özellikler geldi 10 ay En hızlı Huawei şarj teknolojisi geliyor 10 ay Putin ve Trump görüşmesi anısına altın kaplama Nokia 3310 10 ay Shuttle XPC Cube sekizinci nesil Intel işlemcilerle güncellendi 10 ay Dünyanın ilk blockchain telefonu kameralar karşısında 10 ay Türk savunma sanayii için büyük gün: 30 Atak helikopteri satışı 10 ay Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 işte böyle görünecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim