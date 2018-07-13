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Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 işte böyle görünecek

Apple'ın yeni nesil akıllı saatinin önceki modellerden daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ben Geskin tarafından yayınlanan görseller Apple Watch Series 4'ün nasıl görüneceğini ortaya koydu.
10 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bir sonraki akıllı saatinin mevcut modellere kıyasla oldukça büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Artık yeni Apple Watch'un nasıl görüneceği hakkında bir fikrimiz var. Tasarımcı Ben Geskin (@VenyaGeskin1) internete sızdırılan bilgileri temel alarak Cupertinolu şirketin yeni akıllı saatinin render görsellerini hazırladı.
Apple Watch Series 4'ün nasıl görüneceğini ortaya koymak için tasarlanan görseller aynı zamanda saati önceki nesillerle karşılaştırmamıza da olanak sağlıyor. Apple Watch'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı eleştirilerden biri, saat yüzünün etrafındaki kayda değer siyah çerçeveydi. Geskin'in görüntüleri doğruysa, bu durum tarih olacak.

Apple Watch Series 4 ne zaman çıkacak?

Daha önceki söylentilerde yeni saatin dokunmaya duyarlı tuşlara sahip olacağı ve bu tuşların dokunsal geri bildirim verebileceği belirtilmişti ancak bu Geskin'in tasarımlarında pek belli olmuyor. Apple Watch Series 4 muhtemelen Eylül ayında yeni iPhone serisi ile birlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1017320456465080320 Yorum Yaz
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Xtrud 10 ay en beğenilen
Watch 1 de olması gerekene nihayet gelmişler. 5 sene sonrada yuvarlağa geçerler...
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_turbo_ 8 ay
Gear S3 kullanmaktayim, yeni cikan Galaxy Watchin ekraninin tam ekran cam olmamasi hayal kirikligina ugratti. Yeni nesil Apple Watchin yuvarlak ekran olacagi umuduyla bekledim yine hayal kirikligi. Apple Watch Yuvarlak ekran gercek saat gibi görünen bir saat cikarsa alirim ama kolumda bir dikdörtgen tasimak istemiyorum.
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BlueDay_86 10 ay
Birde apple ürünlerine gelen zamları düşünürsek uç fiyatlar olabilir
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Captain_Ivy 10 ay
6000 tl olur bu da, ohh
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winter07 10 ay
fiyatına göre karar vericez 3 mü 4 mü alıcağımızı
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SEHZADE63 10 ay
büyük ekranin dejavantaji kullanim süre tüketiminde düşüş olucak amh olarak 5-10amh yükseltip işlemci ye güvenip az tüketiyor diye piyasaya sürücek:))
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hmrkartal 10 ay
Saate benzemiyor..iPhone x kullanmaktayım ama saat olarak Gear s3 frontier..
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gokhan99747 10 ay
Dostlar sizce watch 4 beklenmeli mi yoksa watch 3’mü alınmalı?
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nuwanda87 10 ay gokhan99747
2 ay kalmış, çıkması buraya gelmesi 4ay. Ya bekle 3 ucuzlarsa biraz öyle al ya da yenisi 2binin üstünde olacak büyük ihtimal onu al.
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İnce 1 Çizgi 10 ay
En baştan beri küçük orta ve büyük ekran şeklinde her seri 3 modelle tanıtılsaydı daha iyi olurdu ama nihayetinde büyük ekranlı bir saatlerinin de olması gerektiğini anlamışlar.
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sis651 10 ay
Kaç seri oldu hala adam edemediler şu saatin görünümünü. Kolunda beş liralık saat gibi görünüyor...
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12 Angry Men 10 ay
Olumlu gelişme ama almayacağım bir cihaz.
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