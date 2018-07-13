Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 işte böyle görünecek

Apple'ın bir sonraki akıllı saatinin mevcut modellere kıyasla oldukça büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Artık yeni Apple Watch'un nasıl görüneceği hakkında bir fikrimiz var. Tasarımcı Ben Geskin (@VenyaGeskin1) internete sızdırılan bilgileri temel alarak Cupertinolu şirketin yeni akıllı saatinin render görsellerini hazırladı.

Apple Watch Series 4'ün nasıl görüneceğini ortaya koymak için tasarlanan görseller aynı zamanda saati önceki nesillerle karşılaştırmamıza da olanak sağlıyor. Apple Watch'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı eleştirilerden biri, saat yüzünün etrafındaki kayda değer siyah çerçeveydi. Geskin'in görüntüleri doğruysa, bu durum tarih olacak.

Apple Watch Series 4 ne zaman çıkacak?

Daha önceki söylentilerde yeni saatin dokunmaya duyarlı tuşlara sahip olacağı ve bu tuşların dokunsal geri bildirim verebileceği belirtilmişti ancak bu Geskin'in tasarımlarında pek belli olmuyor. Apple Watch Series 4 muhtemelen Eylül ayında yeni iPhone serisi ile birlikte tanıtılacak.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1017320456465080320