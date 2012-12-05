Samsung, Galaxy serisi cihazlarıyla uyumlu mini projektörünü satışa sundu

Galaxy Beam ile birlikte akıllı telefon ve projeksiyonu bir araya getiren Samsung, taşınabilir projeksiyonlara olan ilgisini bir kez daha göstererek Pico Projektör aksesuarını gün yüzüne çıkardı.





Samsung'un MHL destekli Galaxy serisi mobil cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan ''Samsung EAD-R10'' adındaki bu cihaz, 20 ANSI lümenlik projektörle 640 x 360 çözünürlüğünde yansıtma sağlayabiliyor. Bu mini projektör üzerinde hoparlör, odak kontrol düğmesi, HDMI çıkışı ve 1650 mAh kapasitesinde bir pil yer alıyor. Cepte rahatlıkla taşınabilir bir yapıya sahip olan cihaz, 116 mm x 60.4mm x 12.2 mm'lik boyutuyla, 108 gr'lık bir ağırlığıyla karşımıza çıkıyor. Cihaz üzerinde bulunan tam boyutlu HDMI girişi cihazın Galaxy serisi cihazların dışında da kullanılmasına olanak sağlıyor. Cihazın 1650 mAh'lik pili sayesinde iki saatlik bir süre boyunca aralıksız kullanım imkanı sunacağı da belirtiliyor.





Şu an için sadece Güney Kore pazarında sunulan cihaz, yaklaşık 220$'lık bir fiyat etiketine sahipken, diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://androidcommunity.com/samsung-details-pico-projector-accessory-for-galaxy-devices-20121204/