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Samsung, Galaxy serisi cihazlarıyla uyumlu mini projektörünü satışa sundu

6 yıl
2,3b
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17
Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Galaxy Beam ile birlikte akıllı telefon ve projeksiyonu bir araya getiren Samsung, taşınabilir projeksiyonlara olan ilgisini bir kez daha göstererek Pico Projektör aksesuarını gün yüzüne çıkardı.

Samsung'un MHL destekli Galaxy serisi mobil cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan ''Samsung EAD-R10'' adındaki bu cihaz, 20 ANSI lümenlik projektörle 640 x 360 çözünürlüğünde yansıtma sağlayabiliyor. Bu mini projektör üzerinde hoparlör, odak kontrol düğmesi, HDMI çıkışı ve 1650 mAh kapasitesinde bir pil yer alıyor. Cepte rahatlıkla taşınabilir bir yapıya sahip olan cihaz, 116 mm x 60.4mm x 12.2 mm'lik boyutuyla, 108 gr'lık bir ağırlığıyla karşımıza çıkıyor. Cihaz üzerinde bulunan tam boyutlu HDMI girişi cihazın Galaxy serisi cihazların dışında da kullanılmasına olanak sağlıyor. Cihazın 1650 mAh'lik pili sayesinde iki saatlik bir süre boyunca aralıksız kullanım imkanı sunacağı da belirtiliyor. 

Şu an için sadece Güney Kore pazarında sunulan cihaz, yaklaşık 220$'lık bir fiyat etiketine sahipken, diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://androidcommunity.com/samsung-details-pico-projector-accessory-for-galaxy-devices-20121204/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Madem böyle bir cihaz yapıyorsun, üzerine niye 2 saat gidecek pil yaparsın be adam. Hadi diyelim yanında taşıdın, bir yere gittin ve film izliyorsun. Zaten dünyadaki filmlerin kısa olmayanlarının uzunlukları 1 saat 35 dakikadan başlar ve 3 saate kadar gider. Dark Knight, Avatar gibi filmler ise 2.5 saat civarında.
Madem böyle bir cihaz yaptın, 3 saat gidecek pil koy ki bir işe yarasın. Film izlerken tuvalete falan giden olur, durdurman gerekir falan.
Sanki böyle bir cihazı taşıyacak olan adam fazladan 100 gram ağırlığa bakacak ta pilini düşük tutmuşlar. Öyle bir şeye bakan adam zaten bunun 1650 mAh pilli olanını da taşımaz. Taşıyan adam da fazladan 100 gramı var diye taşımamazlık etmez...
Madem böyle bir cihaz yapıyorsun, üzerine niye 2 saat gidecek pil yaparsın be adam. Hadi diyelim yanında taşıdın, bir yere gittin ve film izliyorsun. Zaten düny...
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AERN 6 yıl
Yeni gördüm güzelmiş, bilgi için teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
ürünün videosu: youtube.com/...
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matrix22 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürünün videosu: youtube.com/...

gerçekten başarılı ederi 100-150 lira olsa herkes alır ama malesef ülkemizde böyle bir durum olmayacak.
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gogocuk 6 yıl
gittigidiyorda satılıyor bu ürün.yurtdışı satış fiyatına ek olarak gümrük vergileri ve diğer maliyetler düşünüldüğünde makul bir satış fiyatı var.mini tripod da hediyeymiş.çok başarılı bir ürün
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artcraft35 6 yıl
OverClocK1ng

Madem böyle bir cihaz yapıyorsun, üzerine niye 2 saat gidecek pil yaparsın be adam. Hadi diyelim yanında taşıdın, bir yere gittin ve film izliyorsun. Zaten dünyadaki filmlerin kısa olmayanlarının uzunlukları 1 saat 35 dakikadan başlar ve 3 saate kadar gider. Dark Knight, Avatar gibi filmler ise 2.5 saat civarında.Madem böyle bir cihaz yaptın, 3 saat gidecek pil koy ki bir işe yarasın. Film izlerken tuvalete falan giden olur, durdurman gerekir falan.Sanki böyle bir cihazı taşıyacak olan adam fazladan 100 gram ağırlığa bakacak ta pilini düşük tutmuşlar. Öyle bir şeye bakan adam zaten bunun 1650 mAh pilli olanını da taşımaz. Taşıyan adam da fazladan 100 gramı var diye taşımamazlık etmez...


ne alaka demeden duramayacağım. film mi izlemek istiyorsun? o zaman bu amaca uygun yapıda geliştirilmiş projeksiyonlar var gidersin bir tane alırsın ve izlersin. ha ben 640*360 pikselde de film izlerim diyorsan ozaman haklısın.

cihaz tutarmı orası tartışılır ama fiyatı bana çok gibi geldi
1 Yanıt Yanıtla +2
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iskocyall 6 yıl artcraft35
artcraft35
OverClocK1ng

Madem böyle bir cihaz yapıyorsun, üzerine niye 2 saat gidecek pil yaparsın be adam. Hadi diyelim yanında taşıdın, bir yere gittin ve film izliyorsun. Zaten dünyadaki filmlerin kısa olmayanlarının uzunlukları 1 saat 35 dakikadan başlar ve 3 saate kadar gider. Dark Knight, Avatar gibi filmler ise 2.5 saat civarında.Madem böyle bir cihaz yaptın, 3 saat gidecek pil koy ki bir işe yarasın. Film izlerken tuvalete falan giden olur, durdurman gerekir falan.Sanki böyle bir cihazı taşıyacak olan adam fazladan 100 gram ağırlığa bakacak ta pilini düşük tutmuşlar. Öyle bir şeye bakan adam zaten bunun 1650 mAh pilli olanını da taşımaz. Taşıyan adam da fazladan 100 gramı var diye taşımamazlık etmez...


ne alaka demeden duramayacağım. film mi izlemek istiyorsun? o zaman bu amaca uygun yapıda geliştirilmiş projeksiyonlar var gidersin bir tane alırsın ve izlersin. ha ben 640*360 pikselde de film izlerim diyorsan ozaman haklısın.

cihaz tutarmı orası tartışılır ama fiyatı bana çok gibi geldi

Yok tuvate gidermis yok bi film bilmem ne kadar mis kardesim birinci olarak bunu yansitacak adam heralde otobuste sokakta izlemeyecek evinde felan izler prize yakin bi yerde oturursun acar izlersin neyle neyi satin almak istiyor millet arkadasin dedigi gibi kaliteside oyle aman aman deil zaten sunum felan yapacak kisiler icin pratik olsun diye bunlara kalsa menemende yapmiyor bu alet diyecekler hadi onuda gectim pili 40 -50 lira 220 dolari bayildin bumu derdin arkadasim......
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GetSomeRest 6 yıl
engurlu
Gecen agustos ayinda Apple pico projektorun patentini almak icin basvurmustu... mobile.donanimhaber.com/... Goruyoruz ki Apple neredeyse patent ofislerinde mezara gomulecekken , Samsung calisiyor uretiyor sunuyor..Bu durumda kim hirsiz ?? kim kurnaz ?? kim belesci ?? Kim hazirci ?? Kim teknoloji devi ??

Apple ilk defa xerox tan projelerini çalarken şöyle demişti, onlar bu teknolojiyi üretemiyor. Şimdi apple çok yavaş davrandığı için samsung kopyacı durumuna düşüyor. Apple 1980 lerde neyse Samusung da şuan aynı durumda bence.
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engurlu 6 yıl
Gecen agustos ayinda Apple pico projektorun patentini almak icin basvurmustu...

mobile.donanimhaber.com/...

Goruyoruz ki Apple neredeyse patent ofislerinde mezara gomulecekken , Samsung calisiyor uretiyor sunuyor..Bu durumda kim hirsiz ?? kim kurnaz ?? kim belesci ?? Kim hazirci ?? Kim teknoloji devi ??
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E_Aydin35 6 yıl
Öncelikle bu fikri beğendiğimi ve fazlasıyla yararlı olacağını dile getirmek isterim.. Ancak işin f/p değerinin ve melez bir cihaz olması doğrultusunda da belkide fiyatın uçuk seviyelerde olmasına katkısı vardır. Çok kullanışlı işe yarar, iyi düşünülmüş, Samsung'un bu tür çözümlere verdiği önemide gösteriyor ama yinede belkide rekbet olmadığından bu kadar bir fiyatlandırma ile olması aşırı..
Özellikle ülkemizde fiyatlandırması ne olur acaba ? :)
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RANJ 6 yıl
Güzel bir cihaz ama şu fiyatın ülkemizdeki şeklini düşününce biraz boş bir cihaz olarak geliyor. Kimse o parayı 2 saat dayanabilen birşeye vermez.
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Madem böyle bir cihaz yapıyorsun, üzerine niye 2 saat gidecek pil yaparsın be adam. Hadi diyelim yanında taşıdın, bir yere gittin ve film izliyorsun. Zaten dünyadaki filmlerin kısa olmayanlarının uzunlukları 1 saat 35 dakikadan başlar ve 3 saate kadar gider. Dark Knight, Avatar gibi filmler ise 2.5 saat civarında.
Madem böyle bir cihaz yaptın, 3 saat gidecek pil koy ki bir işe yarasın. Film izlerken tuvalete falan giden olur, durdurman gerekir falan.
Sanki böyle bir cihazı taşıyacak olan adam fazladan 100 gram ağırlığa bakacak ta pilini düşük tutmuşlar. Öyle bir şeye bakan adam zaten bunun 1650 mAh pilli olanını da taşımaz. Taşıyan adam da fazladan 100 gramı var diye taşımamazlık etmez...
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siyahtemas 6 yıl
20 lümen çok düşük... Asus 200 lümen çıkarmak üzere
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