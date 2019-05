Samsung Game Pad oyun kontrolcüsü nihayet satışta

Samsung'un oyun aksesuarları pazarına ilk adımını attığı Game Pad, Galaxy S4 amiral gemi modeli ile birlikte tanıtılmış ve Mart ayında da ön siparişe başlamıştı.





Ancak tasarım anlamında bazı değişikliklere giden Samsung, ürününü makyajladı ve ancak yıl sonunda satışa sunabildi.





Cihazda eksiklik olarak kabul edilen tetik butonları makyajlanmış versiyonda yerini almış. Ayrıca 4 analog buton, iki analog kol, D-Pad, 160mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Samsung ürün için özel bir Mobile Console uygulaması da yayınladı.





Uygulama, indirmeniz için Need for Speed: Most Wanted ve Prince of Persia: The Shadow and the Flame gibi 35 uyumlu oyunu biraraya getiriyor ve Start tuşuna basıldığı anda uygulama başlatılıyor. Uygulama şimdilik belirli cihazlarla uyumlu olacak.





Game Pad, Bluetooth 3.0 yoluyla cihazlara bağlanıyor ve NFC yoluyla eşleşme yapabiliyor. Android 4.1 ve üzeri cihazlar için uyumlu olsa da Android 4.3 yüklü Samsung cihazları için optimize edilmiş. Aksesuarın kaidesine ise 4 inç ve 6.3 inç arasındaki akıllı telefonlarınızı oturtabiliyorsunuz.





Avrupa'da satışa sunulan Game Pad kısa süre içerisinde daha fazla ülkeye açılacak. Fiyatı ise ülkeye göre 110$-135$ arasında değişiyor.

http://www.samsungmobilepress.com/2013/12/17/Samsung-Enhances-Consumer-Entertainment-Experience-with-Smartphone-GamePad-and-Mobile-Console-Application-1