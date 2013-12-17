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Samsung Game Pad oyun kontrolcüsü nihayet satışta

5 yıl
1,2b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Game Pad oyun kontrolcüsü nihayet satışta

Samsung'un oyun aksesuarları pazarına ilk adımını attığı Game Pad, Galaxy S4 amiral gemi modeli ile birlikte tanıtılmış ve Mart ayında da ön siparişe başlamıştı.

Ancak tasarım anlamında bazı değişikliklere giden Samsung, ürününü makyajladı ve ancak yıl sonunda satışa sunabildi. 

Cihazda eksiklik olarak kabul edilen tetik butonları makyajlanmış versiyonda yerini almış. Ayrıca 4 analog buton, iki analog kol, D-Pad, 160mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Samsung ürün için özel bir Mobile Console uygulaması da yayınladı.

Uygulama, indirmeniz için Need for Speed: Most Wanted ve Prince of Persia: The Shadow and the Flame gibi 35 uyumlu oyunu biraraya getiriyor ve Start tuşuna basıldığı anda uygulama başlatılıyor. Uygulama şimdilik belirli cihazlarla uyumlu olacak.

Game Pad, Bluetooth 3.0 yoluyla cihazlara bağlanıyor ve NFC yoluyla eşleşme yapabiliyor. Android 4.1 ve üzeri cihazlar için uyumlu olsa da Android 4.3 yüklü Samsung cihazları için optimize edilmiş. Aksesuarın kaidesine ise 4 inç ve 6.3 inç arasındaki akıllı telefonlarınızı oturtabiliyorsunuz. 

Avrupa'da satışa sunulan Game Pad kısa süre içerisinde daha fazla ülkeye açılacak. Fiyatı ise ülkeye göre 110$-135$ arasında değişiyor.  

http://www.samsungmobilepress.com/2013/12/17/Samsung-Enhances-Consumer-Entertainment-Experience-with-Smartphone-GamePad-and-Mobile-Console-Application-1 Yorum Yaz
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zaferaa 5 yıl en beğenilen
öküz bile alınır o paraya
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JabbaWockeeZ 5 yıl
Konsol alınır o fiyata..
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung oyunlar için ilk adımını attı artık konsol bölümüne de girer 3 ayda bi yeni konsol çıkarır :-)
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cceviz 5 yıl
pc lerde falan da kullanılabilir olsaydı bi nebze ama sadece telefon için bir kontrolcüye bu kadar para fazla.
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strathmorea 5 yıl
HERKEZ değil HERKES Yorumlara bak, kaçınız Türkçe dersi gördü. Ürüne gelirsek en fazla 70-80 Tl eder. Gereksiz pahalı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinli üreticiler sağolsun aksesuarlara bu fiyatları bayılmıyoruz
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Recharged 5 yıl
30-50$'dan fazla olmaması lazımdı fiyatının,çok fazla ve pek ilgi göreceğini düşünmüyorum.
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Xagdas 5 yıl

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easymen 5 yıl
boş ve pek hoş olmayan bir ürün
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EagleTibet 5 yıl
Eğer içine 3000 mAh batarya olsaymış alınabilirmiş ama 160 mAh batarya ve 110 $ etiketiyle pek alınası durmuyo şimdilik.
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gurkanse 5 yıl
bu fiyat ouya mıdır nedir ondan al koca lcd ye bagla daha iyi.
anahtarlık boyutlarında bitane gamepad yapılsa ve herkez anahtarlık olarak rahatça cebinde taşısa ve istedigi zaman bu şekilde oyun oynasa daha iyi olmazmı.hatta boyle bir mobile gamepad vardı ama adı impulse mu neydi öyle bişey ama piyasada bi türlü bulamadım
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Nokia Specialist 5 yıl
Note3deki Mali-T628 MP6 ile düşük çözünürlükte oynarsınız need for speed i
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baysan240 5 yıl
herkez fiyata takmış kimse 160 Mah bataryayı görmemiş
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Bukalemun 5 yıl baysan240
baysan240
herkez fiyata takmış kimse 160 Mah bataryayı görmemiş


Ben teknolojik anlamda pil ve bağlantı teknolojisini eleştirdim.

Günümüz telefınlarının pil güç ve süresi ortada, böyle bir cihazda EK GÜÇ sağlayan bir yapı düşünülmeliydi.
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