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Samsung Gear VR ile ilgili ilk televizyon reklamı geldi

Samsung'un konusunun uzmanı Oculus firması ile işbirliği yaparak sanal gerçeklik alanına ilk adımını attığı Gear VR gözlüğünün ikinci nesli ülkemizde de satışa çıkmış durumda.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear VR ile ilgili ilk televizyon reklamı geldi

Samsung, ABD ile aynı anda ülkemizde de piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR için ekran tanıtımlarına başladı. ABD'de boy göstermeye başlayan ilk televizyon reklamı gözlüğün kolay kullanım tarzına ve diğer özelliklerine göndermeler yapıyor. 

Toplamda 30 saniye süren reklam filminde Samsung, sanal gerçeklik gözlüğünün kolayca kafaya takılması ve kullanılması konusuna değinirken, kullanıcılara hangi türlerde sanal gerçeklik içeriklerini sunacağına dair de kısa ipuçları veriyor. 

Tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğünden ziyade bir aksesuar olarak tasarlanan Gear VR ürününde dokunmatik panel, ses kontrol tuşu, yakınlaştırma tekeri gibi ayrıntılar unutulmamış. Ülkemizde 599TL fiyat etiketine sahip Gear VR için detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.  

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strathmorea 3 yıl
Fiyatı olması gerekenin 5 katı. O fiyata milletle dalga geçiyorlar resmen. Media markt ta deneme fırsatım oldu. Fena değil ama olay telefonda bitiyor tamamen. Google card board dan hallice diyen arkadaşlar olmuş. Card board ım var 30 tl ye almıştım. Yalnız card board dan her açıdan çok daha iyi olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Her halükarda 600 değil taş çatlasa 100 tl ederinde bir gözlük samsung un yaptığı.
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kadirirdem 3 yıl
Fiyat pahalı
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halitozbasli 3 yıl
cceviz
cardboard dan hallice bir ürün için 599 TL aşırı yüksek bir ücret.

Aynen bunun karton olanı 3$ yaptığı iş aynı
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frk61ylmz 3 yıl halitozbasli
halitozbasli
cceviz
cardboard dan hallice bir ürün için 599 TL aşırı yüksek bir ücret.

Aynen bunun karton olanı 3$ yaptığı iş aynı

Ne farkimi var kontrol paneli sensorler saglam kompozit bir govde telefon sarj destegi buguyu onleyici fan ve binsuru farki var
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cceviz 3 yıl
cardboard dan hallice bir ürün için 599 TL aşırı yüksek bir ücret.
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alemburda34 3 yıl
Bence bu iste en karli Sony cikacak. Ps4 gibi hazir bir sistem varken digerlerinin isi zor
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Patren 3 yıl
keske direk telefonsuz vr gozluk yapsallardir
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