Samsung Gear VR ile ilgili ilk televizyon reklamı geldi

Samsung, ABD ile aynı anda ülkemizde de piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR için ekran tanıtımlarına başladı. ABD'de boy göstermeye başlayan ilk televizyon reklamı gözlüğün kolay kullanım tarzına ve diğer özelliklerine göndermeler yapıyor.





Toplamda 30 saniye süren reklam filminde Samsung, sanal gerçeklik gözlüğünün kolayca kafaya takılması ve kullanılması konusuna değinirken, kullanıcılara hangi türlerde sanal gerçeklik içeriklerini sunacağına dair de kısa ipuçları veriyor.





Tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğünden ziyade bir aksesuar olarak tasarlanan Gear VR ürününde dokunmatik panel, ses kontrol tuşu, yakınlaştırma tekeri gibi ayrıntılar unutulmamış. Ülkemizde 599TL fiyat etiketine sahip Gear VR için detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.