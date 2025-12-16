Apple, iOS 26.3 ile iPhone'dan Android'e geçmeyi kolaylaştırıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.3 betada kullanıcıların iPhone'dan Android cihaza geçişini kolaylaştıran yeni yerleşik bir seçenek ekledi. "Android'e Aktar" olarak adlandırılan özellik, doğrudan sistem ayarlarında yer alıyor ve Apple'ın uzun süredir iPhone'a geçiş için sunduğu araçlara benzer bir yol sunuyor.

Doğrudan ayarlara "Android'e Aktar" seçeneği eklendi

Yeni aktarım aracı, iPhone kullanıcısının cihazını Android telefonun yanına koyarak aktarım işlemini başlatmasına olanak tanıyor. İki akıllı telefon bağlıyken, kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, şifreleri, telefon numarasını ve daha fazlasını aktarmayı seçebiliyor. Veri aktarımları, ayrı bir uygulama indirmeye ve kullanmaya gerek kalmadan gerçekleşiyor; bu da işlemi kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Sağlık verileri, Bluetooth ile eşleştirilmiş cihazlar ve kilitli notlar gibi korunan öğeler yeni cihaza aktarılmıyor.

iPhone'dan Android cihaza kablosuz veri aktarımı için her iki cihazın da en son yazılıma güncellenmiş olması, Bluetooth’un açık olması ve Wi-Fi’a bağlı olması gerekiyor. Android cihazda, iPhone’dan veri aktarımını başlatmak için QR kodu okutmak ya da oturum kimliği ve eşleştirme kodunun girilmesi gerekiyor.

Google uzun zamandır App Store'da "Android'e Geçiş" uygulamasını sunuyor ancak Apple ilk kez Android'e geçiş seçeneğini doğrudan iOS ayarlarının içine yerleştirdi. Yeni ayar, iOS 26.3 beta sürümüyle eklendi ve Ayarlar - Genel - iPhone'u Aktar veya Sıfırla - Android'e Aktar altında bulunuyor.

