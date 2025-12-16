Giriş
    Apple, iOS 26.3 ile iPhone'dan Android'e geçmeyi kolaylaştırıyor

    Apple, iOS 26.3 ile iPhone kullanıcılarının Android akıllı telefona geçişini kolaylaştıran yeni bir araç sundu. Android'e Aktar seçeneğine doğrudan ayarlardan erişilebiliyor.

    ios 26.3 iphone'dan android'e geçme ayarı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.3 betada kullanıcıların iPhone'dan Android cihaza geçişini kolaylaştıran yeni yerleşik bir seçenek ekledi. "Android'e Aktar" olarak adlandırılan özellik, doğrudan sistem ayarlarında yer alıyor ve Apple'ın uzun süredir iPhone'a geçiş için sunduğu araçlara benzer bir yol sunuyor.

    Doğrudan ayarlara "Android'e Aktar" seçeneği eklendi 

    Yeni aktarım aracı, iPhone kullanıcısının cihazını Android telefonun yanına koyarak aktarım işlemini başlatmasına olanak tanıyor. İki akıllı telefon bağlıyken, kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, şifreleri, telefon numarasını ve daha fazlasını aktarmayı seçebiliyor. Veri aktarımları, ayrı bir uygulama indirmeye ve kullanmaya gerek kalmadan gerçekleşiyor; bu da işlemi kolaylaştırıyor.

    Apple, iOS 26.3 ile iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Sağlık verileri, Bluetooth ile eşleştirilmiş cihazlar ve kilitli notlar gibi korunan öğeler yeni cihaza aktarılmıyor.

    iPhone'dan Android cihaza kablosuz veri aktarımı için her iki cihazın da en son yazılıma güncellenmiş olması, Bluetooth’un açık olması ve Wi-Fi’a bağlı olması gerekiyor. Android cihazda, iPhone’dan veri aktarımını başlatmak için QR kodu okutmak ya da oturum kimliği ve eşleştirme kodunun girilmesi gerekiyor.

    Google uzun zamandır App Store'da "Android'e Geçiş" uygulamasını sunuyor ancak Apple ilk kez Android'e geçiş seçeneğini doğrudan iOS ayarlarının içine yerleştirdi. Yeni ayar, iOS 26.3 beta sürümüyle eklendi ve Ayarlar - Genel - iPhone'u Aktar veya Sıfırla - Android'e Aktar altında bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Forumdan Konular

    apartmanda su borularından ses gelmesi bully türkçe yama android savcılıktan telefon dökümanı kaç günde çıkar lol çok fazla oturum açma denemesi x-ray cihazı hileleri

