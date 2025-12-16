Apple, iOS 26.3 ile iPhone'dan Android'e geçmeyi kolaylaştırıyor

Doğrudan ayarlara "Android'e Aktar" seçeneği eklendi
Yeni aktarım aracı, iPhone kullanıcısının cihazını Android telefonun yanına koyarak aktarım işlemini başlatmasına olanak tanıyor. İki akıllı telefon bağlıyken, kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, şifreleri, telefon numarasını ve daha fazlasını aktarmayı seçebiliyor. Veri aktarımları, ayrı bir uygulama indirmeye ve kullanmaya gerek kalmadan gerçekleşiyor; bu da işlemi kolaylaştırıyor.
iPhone'dan Android cihaza kablosuz veri aktarımı için her iki cihazın da en son yazılıma güncellenmiş olması, Bluetooth’un açık olması ve Wi-Fi’a bağlı olması gerekiyor. Android cihazda, iPhone’dan veri aktarımını başlatmak için QR kodu okutmak ya da oturum kimliği ve eşleştirme kodunun girilmesi gerekiyor.
Google uzun zamandır App Store'da "Android'e Geçiş" uygulamasını sunuyor ancak Apple ilk kez Android'e geçiş seçeneğini doğrudan iOS ayarlarının içine yerleştirdi. Yeni ayar, iOS 26.3 beta sürümüyle eklendi ve Ayarlar - Genel - iPhone'u Aktar veya Sıfırla - Android'e Aktar altında bulunuyor.