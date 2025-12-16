“Stok yok”: Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100 artırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un bellek pazarındaki son hamlesi, DRAM fiyatlarında beklenen dengelenmenin kısa vadede gerçekleşmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor. Güney Koreli teknoloji devinin DDR5 bellekler için sözleşme fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdığı bildirildi.

Hem DDR5 ve DDR4 için fiyatlar atmaya devam ediyor

Tayvan merkezli medya raporlarına dayandırılan bilgilere göre bu artış, DDR5 DRAM sözleşme fiyatını yaklaşık 19,2 dolara kadar taşıdı. Samsung’un bu sert fiyat güncellemesini OEM’lere yaptığı bilgilendirmede “stok yok” ifadesiyle gerekçelendirdiği aktarılıyor.

DDR5 tarafındaki bu olağanüstü artış, yalnızca yeni nesil belleklerle sınırlı kalmadı. DDR4 DRAM sözleşme fiyatları da aynı dönemde ciddi biçimde yükseldi. 16 GB DDR4 bellek için sözleşme fiyatının 18 dolara çıktığı belirtiliyor. Bu durum, bugüne kadar DDR5’e kıyasla daha uygun maliyetli bir geçiş çözümü olarak görülen DDR4’ün de fiyat avantajını büyük ölçüde yitirdiğini gösteriyor. OEM’lerin ve sistem toplayıcıların maliyetleri dengelemek için DDR4’e yönelme ihtimali, mevcut tabloyla birlikte zayıflamış durumda.

Tayvan medyasının dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise spot piyasa fiyatları. Aralık ayında DDR5 spot fiyatlarının, beklentilerin aksine daha da sert bir artış gösterdiği ifade ediliyor. DDR4 fiyatlarının da aynı şekilde yükselmeye devam ettiği ve piyasada kısa vadede bir durulma işareti görülmediği vurgulanıyor. Bu gelişmeler, DRAM tarafında enflasyonist baskının kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadede çözülmeyecek

Söz konusu fiyat artışlarının doğrudan muhatabı bellek yongalarını büyük hacimlerde satın alan OEM’ler olsa dayükün nihai olarak tüketiciye yansıması bekleniyor. Örneğin Lenovo gibi üreticilerin, 2026 model dizüstü bilgisayar serilerinde fiyat artışına gitmesi olası görülüyor. Bazı üreticilerin ise maliyetleri sınırlamak adına giriş seviyesi modellerde sunulan bellek kapasitesini düşürmeyi tercih edebileceği konuşuluyor. Benzer bir yaklaşım akıllı telefon üreticileri için de geçerli olabilir.

Mevcut projeksiyonlar 2026’nın ilk çeyreğinde donanım fiyatlarında kayda değer artışlar yaşanabileceğine işaret ediyor. Piyasa koşullarında anlamlı bir iyileşmenin ise 2027’den önce beklenmediği ifade ediliyor.

