Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Stok yok”: Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100 artırdı

    Samsung, “stok yok” gerekçesiyle DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Artış DDR4’e de yansırken fiyatlarda kısa vadede iyileşme beklenmiyor.

    Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100 artırdı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bellek pazarındaki son hamlesi, DRAM fiyatlarında beklenen dengelenmenin kısa vadede gerçekleşmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor. Güney Koreli teknoloji devinin DDR5 bellekler için sözleşme fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdığı bildirildi.

    Hem DDR5 ve DDR4 için fiyatlar atmaya devam ediyor

    Tayvan merkezli medya raporlarına dayandırılan bilgilere göre bu artış, DDR5 DRAM sözleşme fiyatını yaklaşık 19,2 dolara kadar taşıdı. Samsung’un bu sert fiyat güncellemesini OEM’lere yaptığı bilgilendirmede “stok yok” ifadesiyle gerekçelendirdiği aktarılıyor.

    DDR5 tarafındaki bu olağanüstü artış, yalnızca yeni nesil belleklerle sınırlı kalmadı. DDR4 DRAM sözleşme fiyatları da aynı dönemde ciddi biçimde yükseldi. 16 GB DDR4 bellek için sözleşme fiyatının 18 dolara çıktığı belirtiliyor. Bu durum, bugüne kadar DDR5’e kıyasla daha uygun maliyetli bir geçiş çözümü olarak görülen DDR4’ün de fiyat avantajını büyük ölçüde yitirdiğini gösteriyor. OEM’lerin ve sistem toplayıcıların maliyetleri dengelemek için DDR4’e yönelme ihtimali, mevcut tabloyla birlikte zayıflamış durumda.

    Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100 artırdı Tam Boyutta Gör

    Tayvan medyasının dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise spot piyasa fiyatları. Aralık ayında DDR5 spot fiyatlarının, beklentilerin aksine daha da sert bir artış gösterdiği ifade ediliyor. DDR4 fiyatlarının da aynı şekilde yükselmeye devam ettiği ve piyasada kısa vadede bir durulma işareti görülmediği vurgulanıyor. Bu gelişmeler, DRAM tarafında enflasyonist baskının kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

    Kısa vadede çözülmeyecek

    Söz konusu fiyat artışlarının doğrudan muhatabı bellek yongalarını büyük hacimlerde satın alan OEM’ler olsa dayükün nihai olarak tüketiciye yansıması bekleniyor. Örneğin Lenovo gibi üreticilerin, 2026 model dizüstü bilgisayar serilerinde fiyat artışına gitmesi olası görülüyor. Bazı üreticilerin ise maliyetleri sınırlamak adına giriş seviyesi modellerde sunulan bellek kapasitesini düşürmeyi tercih edebileceği konuşuluyor. Benzer bir yaklaşım akıllı telefon üreticileri için de geçerli olabilir.

    Mevcut projeksiyonlar 2026’nın ilk çeyreğinde donanım fiyatlarında kayda değer artışlar yaşanabileceğine işaret ediyor. Piyasa koşullarında anlamlı bir iyileşmenin ise 2027’den önce beklenmediği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eyüp b hangi üniversite mezunu otobüste tuvaletin gelmemesi için ne yapmalı udemy sertifika geçerliliği peugeot 207 paket sıralaması akciğer sönmesi ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum