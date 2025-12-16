Galaxy S27 Ultra, değişken diyaframlı kamera teknolojisini kullanabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S9 ve Galaxy S9+, Samsung’un değişken diyafram teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonları olmuştu. Ancak Güney Koreli şirket, bu özelliğin yeterince büyük bir katkı sunmadığını düşünerek Galaxy S20 serisiyle birlikte bu teknolojiden vazgeçmişti. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Samsung, en büyük rakibi Apple’ın iPhone 18 serisinde aynı özelliği kullanmayı planlaması nedeniyle değişken diyaframı yeniden gündemine alabilir.

Apple, genellikle rakiplerinin yıllardır kullandığı teknolojileri daha geç benimsemesiyle biliniyor. Örneğin, periskop kameraların Android dünyasında uzun süredir yer almasına rağmen Apple, 5 kata kadar kayıpsız zoom sunan tetraprizma lensi ilk kez iPhone 15 Pro Max ile kullanmıştı. Bu kamera sistemi daha sonra iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’e, ardından da iPhone 17 Pro serisine taşındı. Şimdi ise birçok rapor, değişken diyafram teknolojisinin 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine özel olacağını iddia ediyor.

Weibo’daki güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station’a göre Samsung, iPhone 18’in olası yeniliklerine karşılık olarak değişken diyafram üzerinde testler yapıyor. Aynı zamanda, Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde kullanacağı söylenen daha geniş bir katlanabilir ekran formunu da denediği belirtiliyor.

Daha önce Galaxy S26 Ultra’nın değişken diyaframlı kamera ile geleceğine dair bir söylenti ortaya atılmıştı. Ancak son gelen bilgiler, bunun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Samsung’un bu teknolojiyi büyük olasılıkla 2027’de tanıtılacak Galaxy S27 Ultra ile geri getirmesi bekleniyor.

Hatırlamak gerekirse Galaxy S9 ve S9+, ana kameralarında mekanik olarak f/1.5 ile f/2.4 arasında geçiş yapabilen bir diyafram sistemine sahipti. Bu sayede düşük ışıkta daha fazla ışık alınabiliyor, aydınlık ortamlarda ise daha net ve dengeli fotoğraflar çekilebiliyordu. Apple’ın iPhone 18 serisinde tek bir değişken diyafram mı yoksa birden fazla diyafram aralığı mı sunacağı ise şimdilik belirsiz.

