Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S27 Ultra, değişken diyaframlı kamera teknolojisini kullanabilir

    Samsung'un Apple'a benzer şekilde değişken diyaframlı kamera teknolojisine geçiş yapacağı iddia ediliyor. Galaxy S27 Ultra, bu teknolojiyi ilk olarak kullanan model olabilir.

    Galaxy S27 Ultra, değişken diyaframlı kameraya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Galaxy S9 ve Galaxy S9+, Samsung’un değişken diyafram teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonları olmuştu. Ancak Güney Koreli şirket, bu özelliğin yeterince büyük bir katkı sunmadığını düşünerek Galaxy S20 serisiyle birlikte bu teknolojiden vazgeçmişti. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Samsung, en büyük rakibi Apple’ın iPhone 18 serisinde aynı özelliği kullanmayı planlaması nedeniyle değişken diyaframı yeniden gündemine alabilir.

    Apple, genellikle rakiplerinin yıllardır kullandığı teknolojileri daha geç benimsemesiyle biliniyor. Örneğin, periskop kameraların Android dünyasında uzun süredir yer almasına rağmen Apple, 5 kata kadar kayıpsız zoom sunan tetraprizma lensi ilk kez iPhone 15 Pro Max ile kullanmıştı. Bu kamera sistemi daha sonra iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’e, ardından da iPhone 17 Pro serisine taşındı. Şimdi ise birçok rapor, değişken diyafram teknolojisinin 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine özel olacağını iddia ediyor.

    Weibo’daki güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station’a göre Samsung, iPhone 18’in olası yeniliklerine karşılık olarak değişken diyafram üzerinde testler yapıyor. Aynı zamanda, Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde kullanacağı söylenen daha geniş bir katlanabilir ekran formunu da denediği belirtiliyor.

    Daha önce Galaxy S26 Ultra’nın değişken diyaframlı kamera ile geleceğine dair bir söylenti ortaya atılmıştı. Ancak son gelen bilgiler, bunun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Samsung’un bu teknolojiyi büyük olasılıkla 2027’de tanıtılacak Galaxy S27 Ultra ile geri getirmesi bekleniyor.

    Hatırlamak gerekirse Galaxy S9 ve S9+, ana kameralarında mekanik olarak f/1.5 ile f/2.4 arasında geçiş yapabilen bir diyafram sistemine sahipti. Bu sayede düşük ışıkta daha fazla ışık alınabiliyor, aydınlık ortamlarda ise daha net ve dengeli fotoğraflar çekilebiliyordu. Apple’ın iPhone 18 serisinde tek bir değişken diyafram mı yoksa birden fazla diyafram aralığı mı sunacağı ise şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-testing-variable-aperture-cameras-to-prepare-for-apple-iphone-18-launch/ https://m.weibo.cn/u/6048569942?is_hot=1&jumpfrom=weibocom
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amasya 15. piyade eğitim tugayı yorumlar tinfoil nedir adile naşit mezarı mavlet şarjlı matkap kia xceed yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum