2026’da akıllı telefon fiyatlarında ciddi artış bekleniyor

Araştırmaya göre akıllı telefon sevkiyatlarının 2026’da yüzde 2,1 oranında gerilemesi bekleniyor. Bu oran, daha önce açıklanan durağan ya da hafif pozitif büyüme beklentisinin tersine işaret ediyor. Sevkiyat verileri doğrudan satış anlamına gelmese de pazara yönelik talebin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Fiyatlar yaklaşık yüzde 7 artacak
Fiyat cephesinde ise tablo daha da dikkat çekici. Counterpoint, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının 2026’da yıllık bazda yüzde 6,9 artacağını öngörüyor. Önceki tahminlerde bu artışın yüzde 3,6 seviyesinde kalacağı belirtilmişti.
Apple ve Samsung görece daha iyi durumda
Bu artış, özellikle düşük fiyatlı modellerde maliyet baskısını net biçimde hissettiriyor. Counterpoint verilerine göre, 200 doların altındaki akıllı telefonlarda üretim maliyetleri yıl başından bu yana yüzde 20 ila yüzde 30 arasında arttı. Orta ve üst segmentte yer alan cihazlarda ise malzeme maliyetlerindeki yükseliş yüzde 10-15 bandında gerçekleşti.
Araştırma, maliyet baskısının henüz zirveye ulaşmadığını da vurguluyor. Counterpoint'e göre bellek fiyatları 2026'nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 40'a varan ek artış gösterebilir. Böyle bir senaryoda, halihazırda yükselmiş olan üretim maliyetlerinin yüzde 8'den yüzde 15'in üzerine kadar ek artış yaşaması bekleniyor. Yani tablo zaten iyi değilken, yakın gelecekte düzelmesi de beklenmiyor. Araştırma şirketi, önümüzdeki birkaç çeyrekte bu baskıya karşı Apple ve Samsung'un görece daha dayanıklı bir konumda olduğunu belirtiyor. Sürecin etkilerinin Çinli akıllı telefon markalarında daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.
