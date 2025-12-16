2026’da akıllı telefon fiyatlarında ciddi artış bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka yatırımlarının tetiklediği küresel bellek çipi sıkıntısı önümüzdeki dönemde akıllı telefon pazarında hem fiyatları yukarı çekecek hem de sevkiyatları aşağı yönlü baskılayacak. Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni analiz, 2026 yılında akıllı telefon fiyatlarında belirgin bir artış beklendiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre akıllı telefon sevkiyatlarının 2026’da yüzde 2,1 oranında gerilemesi bekleniyor. Bu oran, daha önce açıklanan durağan ya da hafif pozitif büyüme beklentisinin tersine işaret ediyor. Sevkiyat verileri doğrudan satış anlamına gelmese de pazara yönelik talebin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Fiyatlar yaklaşık yüzde 7 artacak

Fiyat cephesinde ise tablo daha da dikkat çekici. Counterpoint, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının 2026’da yıllık bazda yüzde 6,9 artacağını öngörüyor. Önceki tahminlerde bu artışın yüzde 3,6 seviyesinde kalacağı belirtilmişti.

Tam Boyutta Gör Bu sürecin merkezinde, yapay zeka odaklı veri merkezlerinin hızla yayılması bulunuyor. Küresel ölçekte artan veri merkezi yatırımları Nvidia ve AMD tarafından geliştirilen sistemlere olan talebi yükseltirken, bu sistemlerde kullanılan bellek çözümleri SK Hynix ve Samsung gibi dünyanın en büyük bellek üreticilerinden geliyor. Ancak burada kritik nokta, AI veri merkezlerinde kullanılan DRAM bileşenlerinin aynı zamanda akıllı telefonlar için de vazgeçilmez olması. Talebin arzı aşması nedeniyle halihazırda RAM fiyatları ciddi şekilde yükselmiş durumda.

Apple ve Samsung görece daha iyi durumda

Bu artış, özellikle düşük fiyatlı modellerde maliyet baskısını net biçimde hissettiriyor. Counterpoint verilerine göre, 200 doların altındaki akıllı telefonlarda üretim maliyetleri yıl başından bu yana yüzde 20 ila yüzde 30 arasında arttı. Orta ve üst segmentte yer alan cihazlarda ise malzeme maliyetlerindeki yükseliş yüzde 10-15 bandında gerçekleşti.

Honor MagicOS 10 global güncelleme takvimi duyuruldu 2 gün önce eklendi

Araştırma, maliyet baskısının henüz zirveye ulaşmadığını da vurguluyor. Counterpoint’e göre bellek fiyatları 2026’nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 40’a varan ek artış gösterebilir. Böyle bir senaryoda, halihazırda yükselmiş olan üretim maliyetlerinin yüzde 8’den yüzde 15’in üzerine kadar ek artış yaşaması bekleniyor. Yani tablo zaten iyi değilken, yakın gelecekte düzelmesi de beklenmiyor. Araştırma şirketi, önümüzdeki birkaç çeyrekte bu baskıya karşı Apple ve Samsung’un görece daha dayanıklı bir konumda olduğunu belirtiyor. Sürecin etkilerinin Çinli akıllı telefon markalarında daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: